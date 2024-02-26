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Пятая часть опрошенных россиян считает, что подрастающее поколение будет хуже

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А вот половина респондентов уверена, что дети растут такими же, как мы

Пятая часть опрошенных россиян считает, что подрастающее поколение будет хуже

В России провели масштабное исследование и расспросили подростков об их жизненных ценностях и целях.

В России провели масштабное исследование и расспросили подростков об их жизненных ценностях и целях. Оказалось, что молодежь любит деньги, озабочена экологией, а еще верит в добро и папу с мамой. Однако, то, какими растут современные подростки, огорчает некоторых родителей. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU показали.

Оказывается, пятая часть россиян (21%) уверены, что подрастающее поколение имеет неправильные жизненные установки и приоритеты, поэтому молодежь в целом – люди другого мышления, и они хуже нынешних взрослых.

«Любовь к деньгам – означает отсутствие воспитания и ума у молодежи! Это все равно, что любовь к ножке от стула! Любить можно родителей, семью, Родину, а не деньги», — возмущается участница опроса.

«Сравниваю свои приоритеты в молодости с этими: образование, профессия, семья, карьера. Испорченное поколение растет», — вздыхает другой.

«Не хуже, конечно, но слабее. Слабее морально и физически в большинстве своем. А как по-другому, когда дети все время проводят за компом и телефоном, не бывают на свежем воздухе, не ходят в спортзал», разводит руками третий.

Однако не все взрослые настроены столь пессимистично. Так, 47% уверены, что дети растут разными, но, как правило, такими же, как их родители.

А вот 24% полагают, что подрастающее поколение лучше нас: умнее, добрее, образованнее. Многие участники опроса признаются, что восхищаются талантами современных детей.

«Мои дети умнее меня, это точно. А приоритеты у каждого свои, и это нормально», — говорит респондентка.

Оставшиеся 8% сообщили, что затрудняются ответить, ведь они почти не общаются с подростками и не могут сформировать определенного мнения.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.

Взято отсюда
26.02.2024

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