«Пятна крови остались на подушке»: Кот спас от смерти хозяйку, свернувшись у ее головы, во время обстрела на Белгородчине

Хозяйка кота-героя из Шебекино собирает деньги на его лечение после обстрела

Осколок прилетел прямо в кота ФОТО: предоставлено КП

Рваная рана около хвоста кота Ачи, аккуратно зашитая хирургом и смазанная зеленкой – это не последствия рядовой драки с такими же хвостатыми, а настоящее боевое ранение. Ачи теперь герой! 12 марта он только проснулся и, проголодавшись, пошел будить хозяйку Светлану, вместе с которой живет в городе Шебекино Белгородской области. И как только кот, не дождавшись завтрака, улегся на подушку спящей хозяйки, прогремел взрыв.

Это был обстрел города. В доме, где живет Ачи, осколки разбили окна и залетели прямо внутрь. Один из них попал бы прямиком в голову Светланы, если бы рядом не было пушистого героя.

– Он живет у нас три года, но не всегда с ней спит, – рассказал KP.RU зять Светланы. – Приходит только изредка. Теперь мы думаем, что он почувствовал опасность и поэтому пришел. Его кровь осталась у нее на подушке. Если бы не Ачи, прилетело бы как раз в районе головы.

Как только обстрел прекратился, раненого бойца отвезли к ветеринару.

– Часа два осколок у него вытаскивали. Три раза ему кололи наркоз – первый не подошел, второй тоже. Осколок сантиметров 10 прошел, мышцу задело. Только сегодня Ачи от наркоза отошел более-менее, но хромает, конечно, – переживает хозяин.

Хвостатому герою потребовалась непростая операция ФОТО: предоставлено КП

Сама Светлана любимого питомца, конечно, поблагодарила. Он и раньше был уважаемым членом семьи, но теперь в особом почете, тем более, что все еще требуется уход и реабилитация.

– За эти два дня мы отдали в клинике примерно 4 тысячи рублей, а нам его возить еще недели две точно. Там делают процедуры, перевязки, уколы. Не бесплатно, конечно. Плюс купили специальный корм после наркоза. Он же еще и породистый у нас – шотландец, – рассказывает мужчина.

По словам врача Ачи, уже дней через десять можно будет снимать швы с раны. Операцию он перенес достойно, а вот на перевязках может и повредничать, повозмущаться. Пока ему действительно требуется ежедневно посещать врача. Для семьи Арчи это непросто, поэтому они просят неравнодушных помочь хвостатому герою поскорее встать на ноги – счет для пожертвований 2202206121878537.

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Взято отсюда

15.03.2024