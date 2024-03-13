Поехали! Как модернизация транспортной системы дает толчок к развитию всей страны

Новые автомагистрали, аэропорты, ж/д пути и морские порты увеличивают товарооборот и пассажиропоток даже в самых отдаленных частях России

Железнодорожная линия Выходной – Лавна, Мурманская область. Фото: Минтранс РФ

– Улучшать связь между регионами, повышать экономический рост нашей страны и благополучие россиян помогает хорошая транспортная инфраструктура. Именно для этого был запущен нацпроект, – в начале этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин кратко подводил итоги проделанной за пять лет работы.

Так, благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению Президента России, провозная способность БАМа и Транссиба увеличилась до 173 млн тонн. Строительство новых высокоскоростных автомобильных дорог и модернизация региональных аэропортов делают путешествия по всей России быстрее и удобнее, а бизнесу помогают выстраивать логистику. Но обо всем по порядку.

Открытие магистрали М-12 «Восток» от Москвы до Казани стало одним из главных событий 2023 года: ведь теперь 810 км от столицы до Татарстана можно проехать в два раза быстрее, чем раньше. Потому что М-12 – это высокоскоростная магистраль без светофоров и перекрестков, дорожную ситуацию контролирует искусственный интеллект, и при необходимости (к примеру, в случае ДТП) он может вывести предупреждение для водителей на большие экраны, которые установлены на всем протяжении дороги.

Трассу проложили через пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Республику Татарстан. Новый путь повлияет не только на логистику в сфере грузоперевозок, но и на распределение туристических потоков. Теперь гораздо проще добраться до знаменитого Успенского собора во Владимире. Или до живописной Стрелки в Нижнем Новгороде, где соединяются реки Ока и Волга. Или до Чебоксарского залива. А там уж и до Казанского кремля недалеко. По пути можно заехать в Покров или Муром. В общем, вариантов множество.

При этом путешествовать по М-12 можно и нужно семьями, потому что на всем ее протяжении уже открыли 18 многофункциональных зон (всего будет 32), где есть не только АЗС, парковки и магазины, но и детские площадки, места для выгула животных, душевые и прачечные. Но и это еще не все.

– Трасса М-12 «Восток» станет частью международного, евразийского транспортного маршрута «Россия», – объявил Президент России Владимир Путин.

Магистраль запускается поэтапно. В прошлом году открыли путь от Москвы до Казани. В 2024 году в планах – путь до Екатеринбурга, потом до Тюмени. Когда весь проект будет завершен, то всю страну – от Санкт-Петербурга до Владивостока – соединит 12 000 км высокоскоростной дороги, которая значительно улучшит жизнь 64 млн человек, живущих в зоне ее притяжения.

При модернизации транспортной системы особое внимание уделяется железным дорогам, ведь это до сих пор один из самых надежных видов сообщения. Две основные артерии на востоке нашей страны – это Байкало-Амурская магистраль (БАМ) протяженностью 4300 км от Тайшета до Советской Гавани и Транссибирская магистраль (Транссиб) – почти 10 000 км электрифицированных путей от Москвы до Владивостока.

Они были проложены в прошлом столетии и в XXI веке уже не обеспечивают потребностей растущего объема перевозок. Модернизация Восточного полигона железных дорог – это проект по обновлению БАМа и Транссиба, он фактически даст стране новую железнодорожную инфраструктуру.

Уже сейчас модернизация Восточного полигона создает дополнительные рабочие места, повышает спрос на металлургическую и машиностроительную продукцию, а главное – увеличивает провозную способность: со 144 млн тонн в 2021 году до 173 млн тонн в 2023 году. В 2024-м планируется достичь показателя в 180 млн тонн.

Чтобы этого добиться, необходимо и далее расширять узкие места на БАМе и Транссибе. В конце прошлого года в Амурской области открыли 926-метровый тоннель на Транссибе, он называется Керакским и расположен на перегоне Ковали – Ульручьи. Новый тоннель проложили в 25 метрах от старого, проходку вели сквозь крепкие горные породы. Зато провозная способность участка выросла со 120 до 131 млн тонн грузов в год.

Построенный на БАМе в 2021 году новый Байкальский тоннель на границе Иркутской области и Республики Бурятия имеет протяженность более 6,6 км. Его запуск позволил возить в 2,5 раза больше грузов, чем раньше, на участке Дельбичинда – Дабан, с 13,2 млн до 32,4 млн тонн грузов в год.

В этом году празднуется 50-летие БАМа. Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, грандиозный проект, который стал реальным благодаря героическому труду обычных людей.

– Проходит через 3 часовых пояса и 6 регионов: Иркутская и Амурская области, республики Бурятия и Якутия, Хабаровский и Забайкальский края

– 63 населенных пункта основано при строительстве, в т.ч. города: Северобайкальск, Тында и Февральск

– Самая высокая точка – это Муруринский перевал (Забайкальский край). Высота – 1 323 метра

>1000 км пролегает по вечной мерзлоте

– На пути 11 полноводных рек и 7 горных хребтов

В стране активно модернизируют инфраструктуру аэропортов, особое внимание уделяется Дальневосточному федеральному округу, где находятся 80 аэродромов, причем 11 из них – международные. В некоторых районах, к примеру Якутии, самолеты – единственный вид транспорта, который «ходит» круглый год, наземное сообщение там сезонное. Так, после модернизации аэропорта Нерюнгри его пропускная способность заметно выросла, и за первый месяц его работы там побывало на 16% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлых лет. При этом расширилась и маршрутная сеть, появились новые чартерные рейсы. За 5 лет работы по нацпроекту провели в 31 региональном аэропорту. Тут построили и реконструировали 19 взлетно-посадочных полос и 14 объектов аэродромной инфраструктуры (вспомогательные сооружения для обслуживания самолетов и аэропортов).

Это направление работы включает в себя не только строительство собственно портов и терминалов, но и… железных дорог, по которым к морским гаваням подвозят грузы. С 2020 по 2023 год в эксплуатацию ввели 13 новых объектов, например: угольный перегрузочный комплекс в бухте Мучка (Хабаровский край), терминал навалочных грузов в морском порту Тамань (Краснодарский край). Это увеличило производственную мощность морских портов до 1322 млн тонн. Один из важнейших строящихся проектов – это незамерзающий порт Лавна (Мурманская область) на берегу Кольского залива, который обеспечит стране выход в нейтральные воды. Прямо к порту уже проложили 50 км железнодорожных путей. Планируемая мощность порта Лавна составит 18 млн тонн грузов в год.

Это судоходный маршрут длиной 5600 км в Арктике, грузопоток которого постоянно увеличивается. Путь во льдах прокладывает атомный ледокольный флот. Напомним, наша страна – единственная в мире, которая обладает таким флотом. Все атомные ледоколы, а их сейчас 7, базируются в порту города Мурманска. По нацпроекту ввели в эксплуатацию 3 ледокола проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Это 60-мегаваттные суда длиной более 173 метров, которые способны плыть с максимальной скоростью более 40 км в час.

74 станции и два крупнейших транспортно-пересадочных узла открыли в прошлом году в столице – речь, конечно, идет о запуске МЦД-3 и МЦД-4. С их помощью «наземное метро» органично вписалось в схему передвижения москвичей и гостей столицы. Только за прошлый год пассажиропоток Центрального транспортного узла (ЦТУ) составил 748 млн человек.

Взято отсюда

13.03.2024