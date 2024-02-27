«Поем «Подмосковные вечера» и угощаю борщом»: как в Малайзии 15 лет живет учительница русского языка из Ростовской области

Как учитель русского из Шахт переехала туда, где всегда лето, и кормит малазийцев пельменями, «Оливье» и винегретом

В Малайзии люди не знают, что бывают разные времена года, у них всегда одинаково тепло. Фото Татьяны Амеера.

Татьяна Амеера из города Шахты вот уже 15 лет живет в далекой и жаркой Малайзии. О том, как удалось устроиться в другой стране, о нравах и привычках местных жителей, а также почему «Оливье» им понравился, а вот борщ – нет, россиянка рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

Виды в далекой малайзии – великолепнейшие. Фото Татьяны Амеера.

Окончив школу в Шахтах, Татьяна поступила на филфак ЮФУ в Ростове. Потом – работала в родном городе учителем английского языка. В какой-то момент решила покорять Москву и переехала туда, чтобы работать в школе.

Параллельно этому продолжила изучать иностранный, мечтая переехать в другую страну или хотя бы побывать за границей. Для этого общалась тогда в только еще набиравших обороты соцсетях, мессенджерах и форумах с людьми из разных континентов. Говорит: так практиковала изучение языка. И вот однажды ее пригласил в гости знакомый по переписке – араб из далекой Малайзии.

– Тогда я знала об этой стране примерно ничего, – смеется Татьяна. – Но рискнула все же принять предложение и отправиться в путешествие: просто собрала все деньги и полетела.

Это было в сентябре 2008 года.

— Когда я выходила из аэропорта, меня поразил воздух — как будто подушкой в лицо ударили: очень густой, влажный и горячий. Потом увидела пальмы – такие большие и с огромными кокосами, которые на них висели.

Из аэропорта на роскошном авто водитель отвез Татьяну к другу по переписке. Мужчина работал в Азиатской конфедерации футбола.

— Меня встретили как королеву, как VIP-персону! И такое отношение, конечно, подкупило.

Все время пока я была там, меня поражало сочетание безумно красивой природы и технологий. А еще прямо в столице можно было увидеть диких животных – тех же обезьян, которые запросто могли соседствовать с людьми.

Даже в самом центре столицы везде очень много зелени. Фото Татьяны Амеера.

«ОСЕНЬ – ЭТО КОГДА?»

Но через месяц пришла пора возвращаться в Москву, где Татьяну встретили уже ноябрьский дождь и тоска.

– Начали появляться мысли, что хочу обратно. В итоге, так и получилось. Я вышла замуж за того самого мужчину и переехала к нему в столицу Куала-Лумпур. Так и живу в этом городе уже 15 лет. Правда, переехала из живописного пригорода теперь в центр с небоскребами.

Россиянку в далекой тропической стране покорило то, что там всегда лето и нет никакой перемены сезонов.

– Для меня это оказалось идеальным, так как я не люблю холод. Но, несмотря на то, что погода здесь всегда одинаковая, по сей день чувствую приходы зимы и весны. Но для малайцев нет этого всего. Они, к примеру, спрашивают у меня: осень – это когда, что ты имеешь в виду? И мне приходится объяснять, что, например, зима начинается в декабре и заканчивается в феврале. Вообщем, начинаю учить их русским премудростям.

«ПРОСТО УЛЫБАТЬСЯ, НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ»

Татьяну поразило, насколько местные жители дисциплинированные. Например, они до сих пор ходят в масках и держат дистанцию, хотя ковидного локдауна уже давно нет. Говорят хоть и на английском, но со своим диалектом.

Со временем выяснилось: местные — довольно обидчивые. А еще у них принято показывать эмоции, что не очень свойственно некоторым россиянам.

— Меня сложно обидеть какими-то вещами. Я не проявляю эмоции ярко. Поэтому здесь за глаза какое-то время даже называли «холодной каменной ледяной скалой», которая не имеет никаких чувств.

А еще в России, если человеку в чем-то отказывают, ему обычно не улыбаются. В Малайзии же все наоборот: они могут и просто улыбаться, но ничего не делать.

В высотках малайзийцы очень ценят бассейны и тренажерные залы. А вот с шумоизоляцией там не очень хорошо. Фото Татьяны Амеера.

«САМОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ, ЕСЛИ ПОШЕЛ ДОЖДЬ»

Вдобавок, люди там очень расслабленные.

— Это, наверное, из-за того, что нет экстремальных погодных условий, в которых нужно выживать. У нас же как? Скоро все будет таять: нужно готовиться к весне. Потом лето: нужно срочно все посадить, потом убрать урожай, потому что уже осень. И мы всегда живем в постоянном каком-то напряжении: нам все нужно успеть. Если мы где-то там задержимся, то не успеем. А здесь, в Малайзии, спешить вообще некуда потому, что ни зимы, ни весны, ни осени нет.

Самое экстремальное здесь, если вдруг пошел дождь. Это значит – пробки на дорогах и никто никуда не торопится, даже несмотря на все договоренности. Они опоздают, а ты должен понять и простить.

Вот уже несколько лет дончанка работает в Русском доме в Куалу-Лумпур – организовывает мероприятия, которые знакомят местных с русской культурой, традициями и обычаями.

– Помню, в день проведения вечера, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда, пошел дождь. Начало было объявлено в 18.30, но фактически получилось стартовать только в 20.00. И не только из-за осадков и пробок, но и из-за того, что народ решил заехать перекусить. Кстати, в этой стране – культ еды.

«РИС ВСЕМУ ГОЛОВА»

— Если в России – хлеб всему голова, то Малайзии – рис. Здесь вполне нормально есть его руками с бананового листа. Использовать при приготовлении подливки и приправы.

Так как в этой стране живут еще и много китайцев, и индусов, то и еда у них разнообразная. Но объединяет ее одно — она вся острая и со множеством специй. К примеру, из-за последних не всегда получится разобрать, что в меню: курятина, рыба или соя. А еще она очень жирная из-за обилия масла.

— Когда в Россию приезжают туристы, мы спрашиваем: был ли он в Большом театре, видел ли Кремль, посетил ли парк, цирк, концерт? То есть говорим о достопримечательностях. А в Малайзии самый главный вопрос: какую еду ты уже попробовал?

Местные обязательно спросят, в каком ресторане или кафе побывали туристы, что там понравилось или нет, со своей стороны что-то посоветуют. Наверное, потому у них в столице множество ресторанов, но очень мало театров.

«СЕЛЕДКУ ПОД ШУБОЙ» НЕ ПОНИМАЮТ»

И, кстати, именно из-за страсти малайзийцев к еде, дончанка с легкостью нашла с ними общий язык. Ведь готовить она и любит, и умеет, оттого с радостью приучает и к русской кухне.

— Они обожают наши пельмени и «Оливье» — это одни из самых излюбленных блюд. Иногда еще едят салат с крабовыми палочками. Винегрет нормально заходит. А вот «Селедку под шубой» не понимают: пробуют, но не очень нравится.

В одно из застолий Татьяна поставила на стол кастрюлю борща, чтобы все могли себе налить столько, сколько хотят. Но малазийские гости начали есть его с рисом, посчитав, что борщ — это подлива к основному блюду.

— Я их, конечно, остановила. Говорю: ребята, вы просто не умеете это есть, давайте научимся. Но вот арабам борщ не зашел. А африканцы, напротив, очень его полюбили.

Дети Татьяны отлично знают русский язык. Фото Татьяны Амеера.

«СЫН — ГЛАВНЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ»

Татьяна сама воспитывает двоих детей — старшего сына и младшую дочь. Дети хоть и родились в Малайзии, но отлично говорят по-русски — этому их научила мама. Сын Амир, которому сейчас 13 лет, главный патриот в семье.

– Он даже имя свое переделал и всем представляется Юрием – в честь Юрия Гагарина, – с улыбкой делится Татьяна. – При этом слушает исключительно русскую музыку. На гитаре играет песни Виктора Цоя, а «Подмосковные вечера» — это вообще у нас хит в доме. Обожает военные фильмы и песни, исполняет и увлекает ими своих друзей здесь.

А еще по словам дончанки, малайзийцы стали значительно больше интересоваться Россией после начала СВО.

— Однажды таксист меня спросил: откуда я? Ответив, что из России, услышала восхищение. Они разворачиваются и смотрят на нашу страну с большим уважением. Стали с интересом изучать русский язык, культуру и традиции. Очень порадовало, что когда мы были на рождественских концертах филармонии, то вся программа там состояла из произведений российских композиторов: Римского-Корсакова, Чайковского…

«СТОЛЕТНИХ ЗДАНИЙ НЕ ВСТРЕТИТЬ»

– А вот что может не понравиться или даже шокировать россиянина — это то, что в кафе или даже ресторанах может быть грязно. То есть санитарные нормы в стране слабоваты, – резюмирует собеседница. – Например, в школах никто не следит за тем, чтобы в кабинетах свет падал в достаточном количестве, парты и стулья были достаточной высоты, а дети носили сменную обувь. Или, если не предусмотрена форма, то малазийцы спокойно придут на торжественное мероприятие в шлепках, шортах и футболке.

Ну, и наконец, хоть высотки и возводят красивые, но никто не думает о шумоизоляции. Зато ценится на территории бассейн и спортзал. Отопления, естественно, там нет. Да оно им и не нужно — всегда лето. Но из-за сырого климата они быстро покрываются плесенью и быстро приходят в негодность. И как в России там не встретить столетних зданий.

Татьяна, хоть и не была 15 лет на родине, но в зиму пока возвращаться не хочет — для нее это суровый климат.

— Я привыкла к Малайзии, хотя и скучаю по России. Но вернуться и начинать все с нуля боюсь. Спустя столько лет, наверное, уже будет трудно там себя реализовать и найти применение. Хотя, возможно, именно на своем месте сейчас я гораздо больше буду полезна родине.

Мечтая об отдыхе на Занзибаре, донская пенсионерка успела поработать санитаркой, уборщицей и буфетчицей (подробности)

Взято отсюда

27.02.2024