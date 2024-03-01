«Поезжайте через два километра, может, там заселят»: в Самарской области участника СВО не пустили в гостиницу без паспорта

В Сызрани бойца СВО не пустили в гостиницу без паспорта

Боец СВО, который ехал на передовую, не смог заселиться в отель по военному билету

В Самарской области произошел вопиющий случай. В Сызрани администратор придорожного отеля отказалась заселять бойца СВО. Причиной стало распоряжение руководства – никого не пускать без паспорта. Сотрудникам гостиницы оказалось все равно на то, куда солдат, который ехал на передовую, пойдет коротать ночь. Соответствующее видео появилось в сети интернет. «КП-Самара» выяснила подробности истории.

«Военнослужащие не люди, что ли?»

Волонтеры из Татарстана, которые везли гуманитарную помощь в Донецк, взяли с собой военнослужащего, у которого закончился отпуск. На ночевку решили остановиться в Сызрани. Заехали в придорожную гостиницу «Гараж». Но администратор отеля отказала им в заселении, так как, по ее словам, получила распоряжение от начальства – непускать тех, кто без паспорта. Доводы, что у военнослужащего и не должно быть с собой паспорта по уставу, а документ ему заменяет военный билет, не подействовали.

Тогда женщина еще раз позвонила владельцам отеля и подтвердила, что «для солдат, у которых есть только военный билет, исключений не делать». Тогда военнослужащий был готов предъявить ксерокопию паспорта, однако и это не помогло решить ситуацию.

– Девушка, я еду в Донецк, потом на передовую. Мне где спать? На скамейке, на полу или на бетоне? Вы же все рано будете делать ксерокопию паспорта, так она у меня есть, возьмите. Военнослужащие не люди, что ли? – говорит солдат.

Но женщина оказалась непреклонна: «Вы меня слышите? Поезжайте дальше два километра, там вас, может, заселят. У меня таких полномочий нет». На видео видно, что с недовольным лицом она хотела как можно скорее выпроводить солдата.

Военный билет — это документ

Ситуацию прокомментировала жена командующего 2-й общевойсковой армией Екатерина Колотовкина:

— Странная история и недопустимое отношение к военнослужащим. Они не домой к вам просились переночевать. Это гостиница. И военный билет — это документ.

Действительно, согласно российскому законодательству, военный билет является документом, удостоверяющим личность. Согласно заключению Минэкономразвития, военный билет и водительские права включены в список документов на заселение в гостиницы и регистрацию по месту пребывания.

Журналист «КП-Самара» обратилась в гостиницу «Гараж», но сотрудники отказались комментировать этот инцидент. Также «Комсомолка» запросила комментарий правительства Самарской области. Там сообщили, что разбираются в ситуации.

Напомним, ранее в Самарской области уже был похожий случай. В мае 2023 года одна из гостиниц Самары отказалась заселять участника СВО, у которого не оказалось при себе необходимой справки. Военный билет администрацию отеля не устроил. Информация о происшествии дошла до губернатора Дмитрия Азарова. Он сообщил, что ситуация быстро разрешилась. Бойцу подобрали другое место для проживания.

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Взято отсюда

02.03.2024