Пожертвовал собой ради товарищей: в Шипуновском районе увековечат память погибшего на СВО бойца с позывным «Алтай»

В память о подвиге Алексея Пащенко установят бюст и мемориальную табличку

Наш земляк погиб в Харьковской области в январе 2023 года. Фото: altai-ter.er.ru

В Шипуновском районе Алтайского края увековечат память Героя России Алексея Пащенко. Как сообщает пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в регионе, решение было принято специальной рабочей группой. Наш земляк погиб в Харьковской области в январе 2023 года.

В память о Герое

В конце прошлого года жители района внесли свои предложения по поводу увековечивания памяти о подвиге командира разведывательной группы. Инициатива охватила огромную поддержку – больше 15 тысяч человек узнали историю Алексея Пащенко и выступили за установку бюста и таблички с его именем. Бюст Героя России планируют установить в центре села Шипуново, а в Шипуновской средней общеобразовательной школе им. А.В. Луначарского, которую окончил Алексей, появится мемориальная доска. Также предложено присвоить имя командира военно-патриотическому клубу его школы.

– Только в партийную приемную поступило больше 100 звонков от жителей Шипуновского района, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга, знавших Алексея Пащенко, – сообщил секретарь местного отделения партии Сергей Белов.

В рабочую группу вошли представители местной власти, госфонда «Защитники Отечества», ветеранских организаций и др. А на первом заседании группы даже присутствовал отец Героя России Сергей Пащенко.

Также инициативу поддержал координатор партийного проекта «Историческая память» в Алтайском крае, Герой России, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов. По его словам, Алексей Пащенко пожертвовал своей жизнью ради товарищей. На Донбасс он отправился добровольцем…

– На примере таких мужественных, сильных людей, настоящих патриотов мы должны воспитывать детей, – отметил Владимир Шаманов.

Не мог поступить иначе

Алексей Пащенко родился в селе Бобровка Шипуновского района в 1985 году. Окончил среднюю общеобразовательную школу имени А.В. Луначарского, а затем прошел срочную службу в рядах десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота в заполярном поселке Спутник. В 2005 году Алексей принял решение перейти на службу по контракту и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище на кафедру военной разведки. После училища его направили в Ленинградскую область, где он был назначен на пост командира разведывательной роты разведывательного батальона. Спустя несколько лет Алексей уволился в запас.

В 2022 году началась специальная военная операция, и Алексей узнал о том, что несколько его однокурсников погибли. Он не мог остаться в стороне и вновь вернулся в ряды армии. В июне 2022 года наш земляк заключил новый контракт с войсковой частью в Ленинградской области и получил пост замкомандира роты. Алексей был инструктором воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки разведывательного батальона и уже в конце июля отправился на линию боевого соприкосновения под позывным «Алтай».

8 января прошлого года группа разведчиков под командованием Пащенко была на боевом задании в тылу противника в окрестностях поселка Двуречное Купянского района Харьковской области. Противник обнаружил наших бойцов и, воспользовавшись преимуществом, напал. Разведчикам удалось уничтожить украинский танк и пулеметы, но преимущество все еще было не на стороне наших военных. Командир приказал заместителю вывести группу из-под огня, а сам остался на позиции и до последнего прикрывал бойцов, пока те отходили.

13 июля 2023 года по Указу Президента РФ Владимира Путина Алексею Пащенко присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно за проявленные мужество и героизм. Похоронили бойца 3 февраля 2023 года в родном селе.

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Взято отсюда

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