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«Помогите, мой ребенок пропал!»: жительница Дальнего Востока изменила жизнь после страшной трагедии

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Отделение Национального центра в Хабаровске набирает волонтеров

«Помогите, мой ребенок пропал!»: жительница Дальнего Востока изменила жизнь после страшной трагедии

Волонтеры готовы выходить на поиски в любое время дня и ночи Фото: отделение Национального Центра в Хабаровске

– В далеком 2014 году я пережила настоящий материнский ужас. В один из летних дней я пришла забирать своего ребенка в детский сад. Его там не оказалось. Я кинулась на детскую площадку, но и там его не было. На мой вопрос о том, где мой сын, воспитатель ответила, что его забрал дедушка. Но никого из моих родственников в тот момент в городе не было.

Это начало истории Татьяны Васиховской, руководителя отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области. Когда ее маленький сын пропал, ею овладел дикий страх и беспощадное отчаяние. Тогда она от бессилия просто стояла и плакала, не знала, что делать, куда бежать и где искать сына. Судорожно она прочесывала путь от садика до дома и обратно, и в конце концов нашла мальчика у дома на площадке. Все закончилось хорошо, но то, что пережила в эти минуты мать – словами просто не передать. Спустя некоторое время в том районе пропал другой ребенок, и Татьяна, памятуя о собственном пережитом ужасе, решила помочь родителям искать мальчика. Так она стала волонтером.

Способность к сопереживанию, небезразличие к чужому горю, желание облегчить боль, помочь предотвратить несчастье и уберечь от опасности другого – лишь человек способен на проявление таких чувств, и именно те, у кого эти чувства обострены, становятся волонтерами. Добровольцы – это не про деньги или выгоду, в такие движения вступают по велению сердца, или пережив какие-то личные ситуации.

В Национальном Центре множество разных направлений работы Фото: Национальный Центр

В волонтеры приходят после таких историй, какая произошла с Татьяной, но бывают и особенно трагические случаи. В Хабаровском крае долгие поиски маленькой трехлетней Нади Пыжовой из ЕАО стали толчком к зарождению целого поискового движения. Это случилось много лет назад, в итоге останки девочки нашли на болоте, когда оно высохло. Но тогда неравнодушные люди ехали из Хабаровска, не спали сутками, отпрашивались с работы и помогали местным искать ребенка. Каждый переживал те трагические события по-своему, но после случившегося практически все добровольцы стали волонтерами-поисковиками.

Сегодня хабаровское отделение Национального центра – это не просто движение, это целая организация неравнодушных людей, готовых в любое время дня и ночи ринуться на поиск человека, который, возможно, напуган или попал в беду.

Есть среди волонтеров и те, кто захотел стать частью чего-то мощного и масштабного, например, Ирина Скородумова, хабаровчанка. Она долго наблюдала за хабаровским отрядом в социальных сетях и думала, что волонтером может стать только хорошо подготовленный человек. Но позже увидела заветный призыв.

Волонтеры нужны всегда Фото: Национальный Центр

– Весной 2023 года я увидела пост: «Ты нам нужен, нам нужны поисковики!» Я сразу написала сообщение. Мне ответили, провели собеседование и включили в группу «Экстренное оповещение». Буквально через три дня после этого был мой первый физический поиск. Пропали мальчик и девочка семи лет. На этом поиске я познакомилась с ребятами, которые, не зная меня, очень душевно приняли. И я тогда четко для себя поняла: хочу заниматься этим! – говорит Ирина.

У каждого волонтера Национального центра своя история и своя причина, по которой он вступил в ряды. Юлия Павлова из Хабаровска в отряд пришла осознанно, именно поисковиком. У нее всегда было желание сделать мир лучше, добрее, безопаснее. Ей хотелось быть нужной и полезной для людей, нуждающихся в помощи.

– В Национальном центре много разных направлений, где нужны волонтеры, я выбрала физический поиск. Это помощь здесь и сейчас, в таких ситуациях люди, а в особенности дети и пожилые, находятся в большей опасности, и нужно экстренно реагировать независимо от времени года и погодных условий. Я на себе прочувствовала, что волонтерство – это непростое дело. Но для меня большое счастье находиться и работать вместе с самыми инициативными, активными, ответственными людьми! Это не хобби, не увлечение, а образ жизни, что делает меня счастливее, – признается хабаровчанка.

Это лишь некоторые истории дальневосточников, но правда в том, что отделения Национального центра работают по всей стране, практически во всех регионах, и в каждом из них у людей свои собственные жизненные истории. Отделениям нужны люди, волонтеры, готовые помогать другим, искать пропавших, работать в направлении профилактики с детьми и родителями. Лишь сплотившись, создав огромное активное сообщество, можно сделать мир безопаснее для детей и всех тех, кто может попасть в беду.

Всех, кто готов вступить в ряды волонтеров, ждут в отделениях Национального центра. Не стоит переживать, что не хватит навыков, в отрядах всему научат и помогут освоиться. Связаться с Национальным центром можно, написав письмо на почту Info@findchild.ru.

Оркестр из Санкт-Петербурга выступит на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

Взято отсюда
21.03.2024

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