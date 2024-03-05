Поседевший, в маске и калошах: Математик-затворник Перельман впервые за несколько лет попал на фото

Фото седого и грязного математика Перельмана сделали в эконом-магазине в Петербурге

Математика заметили жители Купчино впервые за несколько лет. Фото: https://t.me/kupchino_24

В Купчино впервые за несколько лет удалось заметить гениального математика-затворника Григория Перельмана. Петербуржец отправился в продуктовый магазин эконом-сегмента за продуктами домой. А удивленным встречей с ученым местным жителям удалось сфотографировать его, снимками они поделились в социальных сетях.

В последний раз математик появлялся на публике в 2022 году, после чего совершенно «пропал с радаров». Из-за чего интерес к нему только рос с необычайной скоростью. Напомним, что сам Перельман известен благодаря доказательству теоремы Пуанкаре, которая была недоступна исследователям годами. За нее ученому присудили премию в миллион долларов, но Григорий отказался от нее.

Теперь, спустя годы его увидели в эконом-магазине сильно поседевшим, усталым, в калошах и с грязными штанами. Пользователи отмечают, что в нем совершенно не узнать математика, решившего почти вековую задачу. Также Григорий Перельман вновь был в своей знаменитой защитной маске, с которой он никогда не расстается.

Перельмана заметили в эконом-магазине. Фото: https://t.me/kupchino_24

– Маска медицинская у него все-таки, видимо, старая. Не расстается с ней, – рассказывали еще несколько лет назад продавцы магазина, где закупается затворник, в беседе c spb.kp.ru.

Отметим, что сам Перельман практически не выходит на связь с внешним миром. Он не отвечает на звонки и не открывает дверь после стука, поэтому новые фото стали уникальными для жителей и гостей Северной столицы.

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Взято отсюда

05.03.2024