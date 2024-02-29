Послание Путина Федеральному собранию показали в кинотеатрах

В соцсетях опубликовали фото пустых залов, но мы нашли заполненные зрителями

Трансляция послания президента Федеральному собранию в одном из кинотеатров Перми.

Сегодня, 29 февраля, в нескольких городах страны в кинотеатрах показали обращение президента Владимира Путина Федеральному собранию. Это первая такая трансляция на большом экране. Анонс бесплатного сеанса был размещен заранее, чтобы зрители могли забронировать места. Сразу же после начала Послания в соцсетях появилась информация — залы пустые, зрителей нет, а информация о том, что все билеты разобраны — вранье. Журналисты «Комсомольской правды» побывали в кинотеатрах и зрителей нашли, где-то посмотреть послание пришли несколько человек, а где-то были полные залы. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Показывать послание президента Федеральному собранию стало частной инициативой руководства коммерческой сети кинотеатров «Синема 5».

– Это исключительно наша инициатива. Считаем, что таким образом мы, как объект культуры должны не только развлекать зрителей, но и показывать просвещающий контент для укрепления и развития нашего общества. Доступ на сеанс абсолютно свободный, при наличии свободных мест в зале так как считаем, что это наш вклад в развитие страны. Тут на самом деле нет никакого секрета в идее, — объяснил руководитель направления маркетинга «Синема 5» Артем Павловский.

Указывалось, что трансляция послания будет проходить во всех кинотеатрах сети «Синема 5», а также кинотеатрах, входящих в состав сети под другими брендами, а это почти 20 городов.

В Перми на страницах кинотеатра, как и в других регионах, был сделан анонс трансляции. В нем сообщалось, что вход будет свободным, при наличии мест. Позже начала появляться информация о том, что все билеты расхватали буквально за пару часов.

– Но, если вы вдруг хотели глянуть обращение на большом экране, то необходимо прийти заранее. Возможно придут не все, кто успел забронировать места заранее. Пускать в зал будут даже без билета, при наличии свободных мест, – объяснил «КП-Пермь» представитель сети кинотеатра.

На самом деле информации о том, что билеты разобраны на странице в ВК и в телеграм-канале кинотеатра не публиковалось. Такой вывод сделали исходя из того, что невозможно было забронировать билет на сайте кинотеатра.

Журналисты «Комсомольской правды» побывали на трансляции в разных городах. В некоторых кинотеатрах желающих посмотреть Послание на большом экране нашлось немного, но где-то залы были полными. Ведомства, учебные заведения решили сделать организованные походы на сеанс трансляции, чтобы вместе послушать заявления главы государства.

В Волгограде, например, в кинотеатре «Синема 5» был полный зал .

– К началу выступления все места в зале уже были заполнены волгоградцами, желающими посмотреть трансляцию. В том числе в просмотре принимают участие ветераны, общественные деятели и депутаты, – сообщили в администрации Волгограда.

Зрители в волгоградском кинотеатре слушают Путина. Фото: Администрация Волгограда

При этом жители страны могли выбрать наиболее удобные формат просмотра трансляции Послания президента Федеральному собранию. Обращение показывали в прямом эфире по центральным каналам, была организована трансляция на сайтах и в социальных сетях, и даже на медиафасадах на улицах крупных городов.

Взято отсюда

29.02.2024