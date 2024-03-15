Повесить зеркала и купить белье с растительным принтом: советы дизайнера Александра Поняева

Эксперт рассказал, как создать здоровый интерьер в своей квартиреМарина ЛАРИКОВА

Абрикосовый, персиковый и тёплый белый – такие тренды относительно цвета интерьера в 2024 году называет Skillbox. В целом, все тенденции – касающиеся рельефа, мебели, света и т.д. сводятся к тому, чтобы делать пространства уютнее, визуально теплее и психологически комфортнее для человека. Этот тренд появился в постковидную эпоху и в будущем будет только набирать обороты – поясняет Александр Поняев, выдающийся дизайнер интерьера, член международной ассоциации «Союз дизайнеров» и разработчик собственной “Методологии создания интерьера для улучшения психологически-эмоционального здоровья человека”.

Как создать благоприятную и здоровую домашнюю среду – поговорили с Александром.

– Думаю, это стало очевидно в разгар локдауна. Долгая эпидемия коронавируса заставила людей сидеть в своих квартирах, многим это не пошло на пользу как раз из-за непродуманного дизайна интерьера их жилья. Стены давили, расслабление отсутствовало, а предметы вокруг все больше раздражали. Помните эти безумные цифры, по разводам, домашнему насилию, депрессиям? У огромного количества человек появились тревожные расстройства и неврозы – их распространенность, согласно ВОЗ, выросла на 25 процентов! Не берусь утверждать, что все это стало следствием «неправильного» интерьера, но безусловно, в ряде случаев он сыграл свою роль. Это дало многим людям и специалистам понять, что домашняя обстановка очень сильно влияет на наше эмоциональное здоровье. Тогда я понял, что нужен дизайнерский метод, который позволит уменьшить именно эти показатели. Стремящийся не к модным тенденциям, а к здоровью. Как специалист, который довольно давно работает в сфере дизайна, я точно знаю, как именно можно повлиять на настроение и состояние человека – даже физическое, не говоря о психическом с помощью форм, фактур, цвета и света. Я собрал всё самое важное для человека, так появился метод “Психология интерьера”. В таких интерьерах люди чувствуют себя более комфортно, расслабленно и уютно. Дом становится по-настоящему местом отдыха и релакса.

– Я предлагаю использовать цвета, которые благотворно влияют на психику и успокаивают, экологичные материалы, много растений и правильные планировки квартир – да, это тоже очень важно! Мой метод основан на трудах и исследованиях известных психологов – Яньшина, Сивик, Сафуанова, которые рассматривали цвета с точки зрения эмоционально-психологических характеристик. А также Базыма, Эткинд, Петренко – которые обнаружили эмоциональную привлекательность определенных цветов в интерьере. Также интересны научные наблюдения нейробиолога Семир Зеки, он ввел термин и новую науку – нейроэстетика – наука, целью которой является понимание, как наш мозг воспринимает среду. Эти данные помогли мне собрать основные принципы психологии дизайна.

– Действительно, в моей статье “Методология создания интерьера для улучшения психологически-эмоционального здоровья человека” дана пошаговая инструкция, которая поможет людям, и в первую очередь, профессионалам – дизайнерам создавать действительно здоровые интерьеры. Уже есть отзывы – коллеги довольны. У них даже поток клиентов вырос. Это для меня огромный стимул. Но проблемы есть до сих пор, безусловно. Я бы разделил их на два основных блока. Первая – это проблема современного дизайна, ведь чтобы выделиться из обилия дизайн-услуг, дизайнеры прибегают к ярким и дерзким визуальным решениям, забывая об изначальной функции домашнего интерьера – комфорте и безопасности. Нефункциональные интерьеры – вторая частая проблема в современном дизайне. Перегрузка небольших помещений функциональными зонами, попытки расположить в малометражной квартире все: от гардеробной до рабочего кабинета. Но это невозможно, и лучше учесть наиболее необходимые и важные зоны для будущих жильцов. И, как дополнение – излишние декоративные зоны, которые только ломают функционал помещения. Кроме того, многие всё ещё пользуются устаревшими материалами, которые были созданы крепкими, но неэкологичными. Флизелиновые обои, пластиковые плинтусы, обычные лампочки накаливания, линолеум или дешевый ламинат и тд. Пора дать дорогу более актуальным и инновационным материалам.

Ещё один немаловажный момент — это незнание дизайнером технических и технологических конструкций и инженерных сетей. Неумение работать с ними. А это частая ошибка “дизайнеров”, которые прошли курсы без высшего образования в сфере. Вентканалы закрываются шкафами, вода выносится из мокрых зон, а несущие стены сносятся. Все это грубые ошибки и несоблюдение технических норм строительства при реализации дизайн-проекта.

– Мой секрет достаточно прост – все свои проекты я делаю, как для себя. И я не про то, что делаю всем как хотел бы для себя сам, про то, что я уделяю каждому своему проекту качественное время, отдаю все свои знания и опыт.

Я честен со своими заказчиками, как с самим собой. Именно честность помогает мне лучше их понимать и соответствовать, а иногда и превосходить их ожидания.

Что касается вопроса, с чего все начиналось – еще в школе был увлечен дизайном интерьера и даже сделал дизайн своей первой студенческой квартиры, который нарисовал от руки на обычном белом листе. Но основой для моей профессии все-таки стало получение научной степени Магистра по направлению Строительство в ДГТУ. В самом начале своего пути я и представить не мог, что стану автором уникального метода в дизайне интерьеров или что войду в “Союз дизайнеров” – это не было никогда моей целью, скорее, это следствие плодотворной работы и искренней любви к профессии.

– Разумеется, я не смогу сейчас за пару минут выдать все, что нарабатывал годами. Но, попробуем сформулировать несколько общих правил. Первое. Нужно использовать естественное освещение по максимуму. Не закрывайте окна шкафами или темными шторами. Дайте свету проникнуть в помещение и сделать его светлым и здоровым. Поставьте или повесьте зеркала, чтобы они отражали свет в комнате. Второе. Живые растения и растительные орнаменты. Близость к природе всегда делает человека более спокойным и умиротворенным. Можно использовать фрески и обои с изображением растений, а также постельное белье или текстиль. Третье: меньше пластика в доме. Пластик – главный источник формальдегидов, а также посторонних запахов. На рынке большой выбор инновационных материалов, сделанных из переработанных или преобразованных материалов. Далее, обратите внимание на краску, используемую в доме. Берите ту, что имеет меньший показатель ЛОС (летучие органические соединения – прим.ред.). Такая краска будет безопасна для всех жильцов в доме, даже самых маленьких.

– Думаю, она только началась. Я планирую оказать влияние на еще большее количество людей, создавая для них здоровые интерьеры. Такой метод будет актуален не только в России, но и например в США, Японии, Канаде. В этих странах все больше делают акцент на повышение ментального здоровья своих граждан. Я знаю, к примеру, что в США разработали программу, которая направлена на увеличение количества психологической помощи среди населения и ее доступности. Это, конечно, замечательно, и я уверен, что можно сделать эту помощь еще более эффективной, если начать работу и с точки зрения окружающей обстановки. В России тоже ведется эта работа, правда, несколько медленнее. И поэтому, возможно, у нас еще более важно подходить к вопросу комплексно. Так что работы предстоит еще много, успокаиваться рано.

Взято отсюда

15.03.2024