Причины сбоя интернета 27 февраля: ответ Минцифры

Минцифры и Роскомнадзор ищут причину сбоя интернета 27 февраля 2024 в России

Минцфиры и Роскомнадзор начали поиски причины массового сбоя в работы Рунета

Работа мессенджера Telegram, как и многих других сайтов и сервисов, восстанавливается после глобального сбоя интернета 27 февраля 2024 года в России. Минцифры и Роскомнадзор уже начали поиски причины нарушения работы.

Сроки восстановления

Как заявили в Министерстве цифрового развития России, сейчас ведётся масштабная работа по полному возобновлению работы и выяснению причин произошедшего. Вместе с ведомством в эту деятельность вовлечён Роскомнадзор.

Отметим, что Координационный центр доменов .RU/.РФ. заявил о полном восстановлении доменной инфраструктуры РФ, в данный момент она функционирует в нормальном режиме.

Что случилось с Telegram, WhatsApp и сайтами

Как отметили в Минцифры, масштабные перебои в работе многих сайтов и сервисов наблюдались по всему миру, не только в России. Более того, на территории РФ просадки были даже не такими значительными, как в иных государствах. К примеру, все сети российских операторов связи вообще не испытали никаких сбоев, однако зафиксировали просадки трафика.

Ранее KP.RU сообщил, что 27 февраля в России начали массово сообщать о глобальном сбое в работе интернета. Пользователи со всей страны жаловались на перебои или полное отключение популярных мессенджеров, такие как Telegram и WhatsApp. Также поступали сообщения о проблемах в работе сотовых операторов МТС, Мегафон, Yota, Tele2. Сложности, но не полное отключение, фиксировались и в работе YouTube, социальных сетей.

Взято отсюда

27.02.2024