«Приехала домой и увидела ужасное зрелище»: тюменка получила страшный ожог во время операции в больнице

Девушка хотела отсудить у врачей 3 миллиона рублей

Девушка подала иск на больницу на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Жительница Тюмени получила сильнейшие ожоги после операции в Западно-Сибирском медицинском центре на улице Беляева. Повреждения были такой степени, что на спине пациентки появилась дыра. Девушка хотела отсудить у врачей 3 миллиона рублей, однако суд удовлетворил иск частично. Судебный процесс прошел летом 2023 года.

В материалах дела, которые оказались в распоряжения «Комсомольской правды», указано, что 13 марта девушка легла на операцию в Западно-Сибирский медицинский центр. Ей предстояло хирургическое вмешательство «по женским проблемам здоровья». Операцию провели под общим наркозом, она длилась всего 40 минут, поэтому девушка не знала, как всё прошло. После пробуждения ее перевели в палату, сказали лежать и пить больше воды. Уже там она почувствовала жжение справа под лопаткой, боли не было. Пациентка обратилась к медицинской сестре, но та ответила, что скоро придет врач. Однако тюменка так и не встретилась с хирургом.

– Когда я проснулась, мне никто ничего не сказал, поставили обезболивающие и отправили домой. Когда я приехала домой, то увидела, что у меня. Это было ужасное зрелище… Прошу мне помочь в сложившейся ситуации и наказать всех, кто так со мной поступил, а самое главное, чтобы больше никто не пострадал от такой халатности, – рассказала на суде пациентка.

Когда женщина была дома, ей позвонил лечащий врач медицинского центра и спросил о самочувствии. Сам сотрудник центра в ответ на жалобы пациентки сказал, что у нее осталось легкое покраснение, и пригласил на перевязку. Тюменка решила самостоятельно узнать, как ее спина, но то, что увидела, поразило ее до глубины души: страшные ожоги, даже дыра прямо в спине. Почти 10 дней она находилась на лечении, а после – на долгом восстановлении, при этом не могла спать на спине и нормально помыться. В своем иске пациентка заявила, что спину ей обожги аппаратом «Фотек».

Тюменка требовала с медицинского учреждения 3 миллиона рублей, но юристы предложили снизить сумму моральной компенсации до 350 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично, однако больница уже подала апелляцию. Решение суда пока не вступило в законную силу, указано в материалах суда. В настоящее время дело находится в Тюменском областном суде, апелляция назначена на 10 апреля 2024 года.

Кроме того, в медицинском учреждении прошла проверка, специалисты Росздравнадзора по Тюменской области выезжали в больницу.

Редакция «Комсомольской правды» направила официальный запрос в Западно-Сибирский медицинский центр. Комментарий ожидается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области умерла учительница начальных классов, которая попала в реанимацию после простуды. Педагог из Ишима Ольга Линдигрин почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей диагностировали панкреатит, но из-за позднего лечения и неверно поставленного диагноза у женщины начала прогрессировать пневмония. Тюменку госпитализировали в больницу с температурой 38 градусов и серьезным кашлем. Последний месяц она провела под капельницей, но ее состояние только ухудшалось, появилась кровь в мокроте.

Взято отсюда

21.03.2024