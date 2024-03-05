«Принц на белом коне»: в Кузбассе мужчина привел в квартиру лошадь

В соцсетях разлетелось видео с жителем Кузбасса, который ночью привел коня во многоэтажку

Житель Осинников привел лошадь в подъезд многоэтажки.

Необычный инцидент произошел в кузбасском городе Осинники. Житель многоэтажки на улице Революции, 39 ночью привел домой коня, перепугав всех соседей. Сейчас пьяного ковбоя разыскивает управляющая компания.

Как стало известно «Комсомолке», около трех часов ночи одна из жительниц девятиэтажки на улице Революции услышала цокот копыт. Женщина посмотрела в глазок и пришла в шок от увиденного: в подъезде была огромная белая лошадь. Странный сосед из квартиры напротив привел животное на пятый этаж и пытался завести к себе домой. Этот момент как раз попал в объектив камеры наблюдения, установленной на лестничной площадке. На кадрах видно, как, пошатываясь, мужчина ведет грязного исхудавшего коня и затем пытается залезть на него верхом. Это у него не получается.

Что потом происходило в квартире, остается лишь догадываться. Одни соседи говорят, что житель Осинников хотел впечатлить свою возлюбленную, но она нежданной гостье не обрадовалась и устроила скандал. По словам других соседей, любитель коней вообще живет один. Но факт остается фактом: около трех часов лошадь провела в квартире, после чего мужчина выпроводил животное. Все та же соседка по лестничной клетке видела, как они покидали квартиру в шесть утра.

На следующее утро жильцы дома обнаружили неприятный сюрприз, оставленный лошадью как в самом подъезде, так и прямо рядом с ним, – огромные кучи пахнущих экскрементов. Люди массово стали звонить в управляющую компанию и просить прислать уборщицу, а также выяснить обстоятельства появления коня в их подъезде.

– Нам позвонили человек пять. Они хотели знать, ушла ли лошадь, куда можно пожаловаться. Один из жильцов хотел обратиться в полицию, но потом передумал, решив, что ему не поверят, ведь это невероятно – конь в квартире, – рассказали в управляющей компании.

Сейчас сотрудники УК разыскивают как владелицу жилья, которая сдает квартиру «принцу на белом коне», так и самого мужчину – дверь он не открывает.

Между тем пользователи соцсетей активно обсуждают ролик и гадают, зачем же ковбой привел лошадь домой.

«Мужик хотел сделать сюрприз супруге к 8 Марта», «Он же напился для смелости, поступок совершить, принц на белом коне явился к избраннице предложение делать», «Не работал лифт, вот и решил на лошадке подняться на 5 этаж», – шутят пользователи.

Взято отсюда

05.03.2024