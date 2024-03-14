«Привлекла знаменитая русская душа»: Супруги Кирш, переехавшие из Германии в Нижегородскую область, получили российские паспорта

Супругам Кирш из Германии вручили российские паспорта в Нижнем Новгороде

Супруги Ремо и Биргит Кирш из Германии несколько лет назад переехали в Нижегородскую область. Фото: Александр Воложанин.

Супруги Ремо и Биргит Кирш из Германии, несколько лет назад переехавшие в Нижегородскую область, стали новыми гражданами Российской Федерации. Сегодня, 14 марта, им в торжественной обстановке вручили паспорта. Церемония проходила в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде, а почётными гостями мероприятия стали глава региона Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

– Ремо Кирш – настоящий посол нашего региона в европейских странах. Он очень много общается с людьми, которые тоже хотят пойти по этому пути. Мы в этом чрезвычайно заинтересованы. Есть планы сделать регион хабом для привлечения высококвалифицированных специалистов, людей, которые разделяют ценности нашей страны. И помощь Ремо в этом неоценима. Ему приходят десятки запросов, с которыми можно работать. Есть люди интересных профессий – дизайнеры инжиниринговых бюро автомобильной промышленности, архитекторы, работники сельского хозяйства. Очень рад, что такой процесс идет, – рассказал губернатор Нижегородской области.

Ремо и Биргит Кирш стали первыми иностранцами в регионе, которые получили гражданство по новому закону. В соответствии с ним иностранцы могут получить российское гражданство в исключительном порядке, если имеют особые заслуги перед страной, а также благодаря своей профессии или по иным причинам, представляющим интерес для государства.

Церемония вручения паспортов проходила в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. Фото: Александр Воложанин.

В Германии у супуругов Кирш была очень насыщенная жизнь: была своя недвижимость и бизнес. Казалось бы, живи и радуйся, но семья чувствовала себя не на своем месте.

– В какой-то момент перед нами встал вопрос: «Как мы дальше будем жить?». Конечно, мы многого в жизни добились, у нас были деньги, но я достаточно много времени уделял политике и вскоре понял, что в Германии у нас нет будущего, – поделился Ремо Кирш.

В 2017 году Кирши окончательно решили, что жить в Германии не останутся и стали рассматривать разные страны по всему миру для переезда. Так, 2,5 года немцы успели пожить в Монголии, а затем полгода в России – в Москве.

– Какие бы места для переезда мы не рассматривали, но наш взгляд постоянно возвращался к России, – отметил немец.

Ремо Кирш получает паспорт РФ. Фото: Александр Воложанин.

Чтобы окончательно убедиться в правильности своего решения, в 2019 году Кирши приняли участие в автопробеге по Байкалу. Три месяца они колесили по глубинке России на грузовике ГАЗ-66. Автомобиль, конечно, они усовершенствовали, чтобы было не только удобно ездить, но и жить в нём.

– На меня это путешествие очень сильно повлияло. Мы увидели настоящую Россию, не то, что видят туристы, приезжая в Москву и Санкт-Петербург. Мы увидели обычную жизнь, провинцию, среднестатистических людей. Когда на такую Россию посмотришь, то вариант жить здесь становится правильным, – добавил Ремо.

Как рассказал мужчина, путешествие по России стало уникальным опытом. Поездка позволила познакомиться с русским народом и понять его.

– Нас часто приглашали в гости, знакомили с семьями. Думаю, эта самая знаменитая русская душа. Люди оказывались рядом, когда мы в них нуждались и за свою помощь они ничего не просили. Такое чувство, будто они видят, что у тебя проблема, и у них возникает внутренняя потребность помочь, – поделился немец.

Немцы Ремо и Биргит Кирш продали свой бизнес на западе и переехали в Нижегородскую область в 2021 году. Правда, строить новую жизнь именно в Нижегородской области они решили не сразу. У немцев был целый список критериев, в числе которых инфраструктура, природа, культура условия и многое другое.

– И наш взгляд постоянно возвращался к Нижнему Новгороду. Это был наш первый выбор и окончательный, – сказал Ремо Кирш. – Живя здесь последние годы, мы воочию наблюдали, как развивается регион, это совершенно потрясающе. Те, кто живут в Нижнем Новгороде, могут с гордостью говорить, что живут в маленьком раю.

Ремо и Биргит Кирш стали первыми иностранцами в регионе, которые получили гражданство по новому закону. Фото: Александр Воложанин.

Так, супруги Кирши обосновались в Богородском районе, где и приступили к строительству экологического поселка «РуДе» для граждан Германии, которые тоже хотят переехать в Россию. Проект семья решила реализовывать на свои личные средства.

– У нас нет никакого жёсткого расписания или графика строительства, мы делаем всё постепенно. Вполне возможно, что в какой-то момент мы вообще решим всё это приостановить. Если признаться, то у нас стали появляться небольшие сложности со здоровьем, ведь в течение последних лет мы вели очень активную деятельность, – объяснил Ремо Кирш.

Будущее экопоселение будет рассчитано на восемь домов, в каждом из которых сможет проживать семья от двух до пяти человек. По словам Ремо, увидеть отстроенный посёлок можно будет уже через 8-10 лет.

Биргит Кирш получает паспорт РФ. Фото: Александр Воложанин.

Кстати, в настоящее время в Нижегородской области создается специальное подразделение для привлечения квалифицированных кадров. Особое внимание будет уделяться тем, кто планирует переезд в регион на постоянное место жительства.

– Это будет агентство «зеленого коридора», которое должно снимать все барьеры для приезжающих в наш регион. Сейчас ситуация такая, что гражданину Германии или другой страны, который задумался о переезде, некому задать вопросы. У тех, кто отвечает за визовую поддержку, за работу с иностранцами официально, другие задачи. Должна быть, скорее, работа в формате проектного офиса. С господином Киршем планируем советоваться по поводу того, на что ориентироваться в первую очередь, – сказал Глеб Никитин.

После получения паспортов граждан РФ, супруги Ремо и Биргит Кирш выразили поддержку государству, а также пообещали и дальше повышать его престиж среди граждан Германии и других зарубежных стран.

Взято отсюда

15.03.2024