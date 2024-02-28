Продолжала бороться — и он задышал: В Ростове фельдшер «скорой» спасла мужчину, который перенес клиническую смерть

Фельдшер скорой помощи из Ростова спасла пациента, перенесшего клиническую смерть

Дарья работает фельдшером на "скорой" три года.

Фельдшер Городской больницы скорой помощи Ростова Дарья Сковпень спасла 62-летнего мужчину. У пациента произошла клиническая смерть, но медику удалось «запустить» его сердце.

Добравшись до пациента, фельдшер Дарья Сковпень немедленно начала оказывать ему помощь. Жена ростовчанина сообщила, что еще днем ничего не предвещало беды. Внезапно мужу стало плохо: он начал хрипеть и терять сознание.

У пациента резко упало давление, начались судороги. Фельдшер остановила сокращение мышц с помощью препаратов, сняла кардиограмму и передала ее на подстанцию. Оперативно вызвала реанимационную бригаду — все указывала на то, что у человека случился инсульт. Однако, пока другие сотрудники были в пути, у мужчины произошла остановка сердца и дыхания – клиническая смерть.

Дарья действовала молниеносно: поставила мужчине ларингеальную маску — специальную трубку, через которую поступает кислород. После этого приступила к непрямому массажу сердца. Фельдшер почти пять минут боролась за жизнь пациента — и он задышал!

Дарья передала мужчину коллегам. Сейчас ростовчанин находится в реанимации — врачи продолжают бороться за его жизнь.

Дарья говорит, что у нее в семье не было медиков. Однажды в детстве она увидела работу скорой помощи и загорелась мечтой также спасать людей.

— Тружусь здесь уже более четырех лет. Очень люблю профессию и коллектив. Конечно, никогда нельзя предугадать, что тебя ждет на очередной смене, очередном вызове. Каждую минуту нужно быть готовой к любому развитию событий, — говорит женщина.

Она признается, что порой бывает тяжело — невозможно полностью абстрагироваться от чужой боли и беды. Так, недавно фельдшер выехала на вызов к маленькому ребенку с высокой температурой, у которого начались судороги. Фельдшер быстро купировала судороги, успокоила родителей и доставила маму с малышом в больницу.

— Очень переживала потом, как там кроха. Но оказалось, что с ребенком все хорошо — он уже идет на поправку.

Врачи из Ростова рассказали о симптомах рака кожи, легкого, молочной и предстательной желез. (Подробности)

Взято отсюда

29.02.2024