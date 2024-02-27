Проект KP.RU «Культурный минимум» стал лауреатом главной просветительской награды страны «Знание. Премия-2023»

В рамках медиа-проекта вышло более 130 роликов, которые в общей сложности набрали свыше 16 млн просмотровKP.RU

Почетную награду и благодарственное письмо от президента Владимира Путина Александра Абдулкеримова получила из рук министра культуры Ольги Любимовой. Фото предоставлено организаторами

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство» лучшим из лучших стал наш образовательный медиа-проект «Культурный минимум».

Всего на конкурсе было 13 675 проектов.

А лауреатов тут – с десяток в разных сферах.

О чем наш «Культурный минимум»? Всего за 1 минуту, пока длится ролик, вы можете узнать ответы на вопросы, которым в энциклопедиях посвящены целые страницы! Например, почему перед девочкой на картине Серова лежат именно персики, а не груши или какой-нибудь фрукт? Или, скажем, что общего у русских частушек и современного рэпа? А Соловей-разбойник из русских былин, он вообще существовал, а если да, то кто был его прототипом?

Ответы на все вопросы преподносятся в лёгкой доступной подаче в сопровождении выразительного видеоряда, что делает восприятие информации интересным и увлекательным.

Всего в рамках проекта вышло более 130 роликов, которые в общей сложности набрали свыше 16 млн просмотров!

Больше всего наших зрителей заинтересовали ролики:

– про Александровскую колонну – более 1 млн просмотров на Ютьюбе!

– история Анны Ахматовой заинтересовала зрителей ТикТока – её посмотрели более 350 тысяч зрителей.

А вот пользователи платформы Яппи увлеклись судьбой писателя Константина Паустовского. Сюжет о нем посмотрели более 80 тысяч юных зрителей!

– Через «Культурный минимум» мы хотим вывести свою молодую аудиторию на максимум – причем во всех сферах, – сказала Александра Абдулкеримова, главный редактор видео-продакшена «Комсомольской правды» и автор проекта.

Почетную награду и благодарственное письмо от президента Владимира Путина Александра получила из рук министра культуры Ольги Любимовой.

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото предоставлено организаторами

Мы поздравляем Александру и всю команду видео-продакшена с заслуженной наградой и желаем новых побед!

Автор и руководитель проекта «Культурный минимум» Александра Абдулкеримова. Фото предоставлено организаторами

Также от КП в финал вышел проект «Научный стендап». Это серия выступлений светил нашей науки, которые рассказывают широкой аудитории доступным языком об открытиях, меняющих мир.

Александра Абдулкеримова (автор и руководитель проекта «Культурный минимум») и Наталья Макарова (продюсер проекта «Научный стендап») представили «КП» на премии «Знание».

Проект в это раз не стал лауреатом, но мы им всё равно гордимся, потому что их заслуженная награда еще впереди!

Взято отсюда

27.02.2024