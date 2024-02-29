«Пушкинская карта», льготные кредиты и программы по очистке рек: Как в ЛНР будут работать программы, которые озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Сидоров: В ЛНР заработает «Пушкинская карта»Авторы (2):

В ЛНР посмотрели послание президента Владимира Путина Федеральному собранию

В Луганском в штабе общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина было особенно многолюдно. Министры, общественники, военные, волонтеры смотрели здесь на большом экране послание президента РФ Федеральному собранию.

В своем послании, которое длилось больше двух часов, Владимир Путин обозначил все направления в развитии государства на ближайшие годы. Глава государства уделил большое внимание всем аспектам жизни. Начал свое выступление с семейных ценностей, с программ поддержки молодежи.

– Случилось знаменательное событие, которое очень ждали молодые люди страны – начнет свою работу нацпроект «Молодежь России», – прокомментировал послание президента замминистра молодежной политики ЛНР Василий Носков. – Владимир Владимирович обозначил приоритет поддержки молодым семьям – для них будут созданы 40 студенческих городков, в которых обязательно должны будут предусмотрены условия для молодых семей. Все это будет стимулировать молодежь на развитие и построение своей карьеры и создание крепкой и большой семьи. А меры, озвученные президентом, позволят укреплять молодежную политику страны и нашей республики.

Коснулся Владимир Путин и вопросов строительства жилья – эта тема для ЛНР стоит особенно остра. Восстанавливаться республике помогают регионы-шефы, они возводят новое жилье, ремонтируют старое.

– В нашей республике задача номер один – это строительство жилья, – отметил министр ЖКХ ЛНР Игорь Жарков. – В этом году в республике подобрано 120 участков для застройки, а оператором для заключения договоров аренды является Фонд развития территорий. Кстати, все застройщики становятся участниками свободной экономической зоны. Сейчас на территории ЛНР работают девять застройщиков. Они пришли к нам благодаря привлекательным условиям, ведь людей здесь становятся больше с каждым днем. А еще мы рады, что для наших жителей будет работать программа льготной ипотеки, с помощью которой они смогут приобрести жилье на привлекательных условиях. Строительство начнется в марте-апреле этого года. Но льготный кредит смогут получить не только жители Донбасса, но и ветераны боевых действий и участники СВО. Первые ипотечные кредиты появятся уже в апреле. У нас большие и перспективные планы по строительству в ЛНР.

Послушать послание пришли и молодые активисты, для которых темы, озвученные президентом, имеют ключевое значение.

– Послание президента всегда значимое событие для России. И тем более для жителей новых регионов. Владимир Путин озвучил много тезисов, которые касаются молодежи – это запуск проекта «Молодежь России», а также поддержка молодых специалистов, которые смогут получить льготы. Отдельно был акцент на участниках СВО – президент сказал, что они должны быть представлены во всех высших слоях госвласти. Круто, что такие возможности для молодых людей открываются с посыла нашего президента, – сказал руководитель регионального отделения «Молодая гвардия» Михаил Голубович.

А еще в республике заработает «Пушкинская карта». Об этом сообщил министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров. Этого очень ждут школьники и студенты, они знают все преимущества, которые она дает, и давно хотят ей воспользоваться. С помощью «Пушкинской карты» ребята могут посещать музеи и вставки по всей России.

– Так же вводится новая программа – земский работник культуры. Для нашего региона это очень важно. На селе становится все меньше работников в ДК и музыкальных школах. А при переезде в село молодым специалистам выделят специальные средства, чтобы они не уезжали в большие города, а оставались на своей малой родине, – прокомментировал Дмитрий Сидоров.

Говорил Владимир Путин и об экологии. В ЛНР уже есть план по развитию этого направления.

– В послании президента затрагивались вопросы о загрязнении водных объектов и их предотвращении. С мая запланирована расчистка реки Лугань, будет разработан проект по расчистке реки Белой, – рассказала ио министра природы и экологии ЛНР Елена Бойко. – У нас будут построены три комплекса по переработке отходов в Луганске, Северодонецке и в Антраците и три мусороперегрузочные станции в Беловодске, Первомайске и Краснодоне. Сейчас идет проектирование комплекса по переработке и сортировки отходов Луганска возле Родаково.

Взято отсюда

29.02.2024