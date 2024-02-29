Путин поручил Правительству снова просчитать траты на трассу Джубга – Сочи

Президент РФ Владимир Путин озвучил планы на строительство трассы в Сочи

Президент Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля обратился к Федеральному собранию с посланием. Одним из далеко идущих планов он озвучил строительство скоростных трасс в стране.

– Пока речь идет о строительстве трассы "Москва-Санкт-Петербург", ну а потом на юг, в Казань и далее. Она сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в 4 раза, до 1,5 часов. Позволит активно развиваться Черноморскому побережью. Но там сплошные тоннели и мосты. Прошу Правительство просчитать траты на строительство трассы Джубга – Сочи, это дорогостоящий проект, – сказал президент, обращаясь к кабинету министров.

Напомним, вопрос строительства новой дороги на курорт обсуждался и во время пресс-конференции Владимира Путина в середине декабря прошлого года. Тогда он ответил на вопрос так:

– На сегодняшний день нужно создать эффективную структуру, которая бы предоставила хороший бизнес-план. Если между Москвой и Петербургом будет время в пути два часа, то это совсем будет другое развитие. То же самое мы хотим и на юге страны, – сказал тогда президент.

Надо сказать, проект скоростной магистрали "Джубга-Сочи" обсуждается уже несколько лет. Протяженность новой трассы составит более 100 километров. При проектировании было включено пять приоритетных участков: обход Адлера, III очередь обхода Сочи, обход Туапсе, участок от Горячего Ключа до села Агой и обход Лазаревского.

Стоит отметить, что стоимость скоростной трассы оценивается в 1,6 трлн рублей.

Скоростную трассу вдоль Черноморского побережья намерены построить в Краснодарском крае к 2028 году

Взято отсюда

29.02.2024