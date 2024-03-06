«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в Новосибирске в 5 минутах от метро

ГК «Расцветай» открыла продажу квартир в новой очереди флагманского проекта – квартала комфорт-класса в 5 минутах от метро «Заельцовская» в Новосибирске – «Расцветай на Красном»

«Расцветай на Красном» – флагманский проект комфорт-класса ГК «Расцветай». Фото: ГК «Расцветай»

В новой очереди «Расцветай на Красном» две башни (21 и 31 этаж) и клубный дом переменной этажности (7 – 9 – 11 этажей). Здесь для воплощения разных сценариев жизни представлено более 30 планировочных решений. Компактная студия свободной планировки подойдет тем, кто привык к функциональному минимализму; для жизни с ребенком стоит рассмотреть жилье, где детская комната расположена рядом с родительской мастер-спальней, особого внимания заслуживают просторные трехкомнатные квартиры площадью 96,6 квадратного метра, по линии метро жилье такой площади – большая редкость.

«Расцветай на Красном» – продуманное пространство, которое обеспечит благоприятную среду для любого сценария жизни. Остается только выбрать подходящий вам вариант. Фото: ГК «Расцветай»

В планировках учтены все детали для комфортной жизни: кухни-гостиные, что особенно удобно для семей, предпочитающих обедать вместе; вместительные гардеробные, которые позволяют использовать пространство максимально эффективно и хранить большое количество вещей; современные решения с двумя санузлами; для эстетики и солнечного света – витражные окна и французские балконы.

На верхних этажах расположены видовые квартиры с панорамным остеклением, где одна сторона выходит на урбанистический пейзаж центральной магистрали Новосибирска – Красный проспект, а вторая – на зеленый массив Заельцовского парка.

«Расцветай на Красном» квартал, который подойдет для любого образа жизни, от тихого и размеренного до активного и амбициозного. С одной стороны, это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. Семь детских садов, восемь школ, среди которых лицей № 159, гимназия № 9, частная школа «Аврора», а также ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» – все в шаговой доступности.

Придомовая территория «Расцветай на Красном» зонирована для разных сценариев активностей и отдыха. Фото: ГК «Расцветай»

А с другой – безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. «Расцветай на Красном» не просто квартал, это настоящий город в городе, в котором возможно все, от занятий спортом до работы на свежем воздухе. Места для отдыха и фриланса органично вписываются в прогулочный маршрут, пролегающий по всей территории квартала.

Кроме того, «Расцветай на Красном» по достоинству оценят те, кому нравится гулять и проводить время на свежем воздухе. Рядом с кварталом – знаковые зеленые зоны и любимые места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р. А. Шило, Дендрологический и Заельцовский парки.

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Взято отсюда

06.03.2024