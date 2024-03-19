Развязка громкого дела «об убийстве 48 зайцев»: агронома, отправленного в колонию за справедливый труд, отпустили со штрафом

Суд смягчил приговор агроному, осужденному за гибель 48 зайцев от крысиного яда

Роман Корольчук, а также около 30 работников предприятия опровергали выводы следствия и суда

В громком деле ростовского агронома Романа Корольчука новый поворот – суд изменил приговор и вместо 1,5 лет колонии-поселения назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Об этой скандальной истории, ошеломившей аграриев юга страны, «Комсомолка» рассказала 21 февраля этого года. Потравив мышей на полях, агроном агрофирмы «Новобатайская» Роман Корольчук внезапно был приговорен к 1,5 годам колонии-поселения — якобы он сделал все с нарушениями и ядовитой приманкой, помимо мышей, угостились еще и 48 зайцев-русаков, что привело к их гибели.

При этом сам Роман Корольчук, а также около 30 работников предприятия опровергали выводы следствия и суда, доказывали, что все делали по единственному разрешенному регламенту: шли по полю шеренгой, при обнаружении мышиных нор засыпали в них по ложечке зерна-приманки, затем обязательно засыпали землей и притаптывали, чтобы отрава не оказалась на поверхности и до нее не могли добраться другие животные. Последующие осмотры полей также не выявили просыпанного зерна на земле.

Мало того, защитники Корольчука обращали внимание на массу откровенных несостыковок и противоречивых показаний в деле. Например, представители Ростовского общества охотников и рыболовов, которые и инициировали это дело, указывали в актах, что все 48 мертвых зайцев обнаружились на полях, которые обрабатывал Роман Корольчук. Однако, как уверял адвокат Родион Бортников, в деле есть фотофиксация всего семи зайцев, еще двоих позже обнаружили следователи, эти 9 координат и нанесены на план-схему:

– Похоже, кроме охотников, никто этих 48 зайцев не видел. То есть, в деле официально зарегистрировано 9 зайцев, остальные существуют лишь в актах, составленных охотниками, а следователи, похоже, просто перенесли эти цифры в свои протоколы», – говорил он, не исключая, что зайцев (если они и были в таком количестве) могли просто собрать со всей округи и свезти на одно поле.

И такого в деле много: инспектор Россельхознадзора в ходе осмотра не обнаружила кучек протравленного зерна. Это же рассказывал в суде один из свидетелей, который потом зачем-то отправился на химсклад агропредприятия, чтобы получить аналогичное зерно, а вскоре оно откуда-то возникло в лаборатории…

Не удивило следствие и показания одного из охотников, который, спустя долгое время доставив туши двух зайцев на экспертизу, сказал, что взял их в холодильнике, а как и откуда они туда попали, он не помнит…

В итоге в декабре прошлого года Роман получил 1,5 года реального срока, после чего хлеборобы юга России схватились за головы: мышей в полях видимо-видимо, и как теперь урожай спасать, чтобы не повторить его судьбу и на зону не уехать?

Агроном Роман Корольчук

Сам же агроном виновным себя не признал и подал апелляцию, рассмотрение которой состоялось 18 марта в Ростовском областном суде. И решение в части меры наказания было изменено: вместо 1,5 лет колонии-поселения он был приговорен к выплате штрафа в 30 тысяч рублей.

Однако, как прокомментировал «Комсомолке» адвокат Родион Бортников, полной победы все же не произошло:

– В ходе рассмотрения жалобы статью переквалифицировали на более легкую. По сути, суд смягчил наказание, но снова не стал разбираться в обстоятельствах дела. Не стал рассматривать обстоятельства, доказывающие непричастность Романа Корольчука к гибели зайцев — то, что следователи почему-то отмели показания 30 свидетелей защиты, что зайцев видели только охотники и фотоподтверждений массовой гибели нет, что охотники все время давали противоречивые показания, а экспертизы проводились с нарушениями.

– Настроение, конечно, улучшилось, все-таки есть разница между полутора годами реального срока и штрафом в 30 тысяч. Утром ехал в суд в шоке, готовясь к худшему варианту, – рассказал «КП» Роман Корольчук. – Но чувство все равно двойственное — несправедливость-то не устранена и у меня все равно есть судимость. Но за что? За то, что качественно делал свою работу? В суде я стоял на тех же позициях: дератизацию полей мы провели без нарушений, строго по регламенту, просыпи протравленного зерна допущено не было. Буду ли обжаловать это решение? Пока не знаю, дайте выдохнуть и подумать…

Суровый приговор, озвученный в конце прошлого года в Ростовской области, ошеломил аграриев юга России. Потравив мышей на полях (обычная, казалось бы, процедура в сельском хозяйстве), агроном «Агрофирмы Новобатайской» Роман Корольчук неожиданно получил 1,5 года колонии-поселения. Сначала следствие, а затем и суд посчитали, что неправильно проведенные им работы стали причиной гибели 48 зайцев-русаков .

Взято отсюда

19.03.2024