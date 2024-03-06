«Ребенок из-за этого терпит до дома»: под Новосибирском разгорелся скандал из-за камеры в школьном туалете

В бердском лицее пожаловались на установленные в школьных туалетах камеры
В школе были установлены видеокамеры. Фото: предоставлено родителями
В бердском лицее разгорелся скандал из-за видеокамер. Они были установлены не только в классах, но и в туалетах. Как стало известно КП-Новосибирск, первыми тревогу забили даже не дети и родители, а учителя. Оказалось, педагоги были не в курсе, что их снимают.
– В классах стояли камеры, потому что за детьми следили, когда они сдавали экзамены. По идее, после этого их должны были отключить. Все так думали. А потом оказалось, что камеры постоянно записывали все, что происходило в классах. А в классах иногда переодеваются дети да и сами учителя, – рассказали КП-Новосибирск родители школьников.
Педагоги начали подозревать, что техника их снимает. Но директор успокоил: это не так. Тогда учителя написали заявление в администрацию города и прокуратуру с просьбой проверить, работают ли камеры. Оказалось – да.
– Установлено, что запись велась с 4 декабря 2023 года в 14 кабинетах и учительской. Архив видео есть с 6 февраля 2024 года, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Но дети рассказали, что снимали не только в кабинетах.
– В туалете тоже висит камера. Старшеклассники даже их как-то проверяли через телефон и сказали, что она работает, – поделилась с КП-Новосибирск одна из родительниц. – В этой школе учатся двое моих детей. Старший ребенок теперь вообще не ходит в туалет, терпит до дома. Для чего эти камеры вообще там нужны? Посмотреть, как дети курят, и показать родителям? Я не понимаю.
Взрослых возмутила эта ситуация, и они тоже обратились с заявлением в прокуратуру. Как говорят родители школьников, после прокурорской проверки директор ушел на больничный. Сейчас его замещает другой человек.
– Камеры убрали, но неприятный осадок у всех остался, – резюмируют взрослые.
КП-Новосибирск позвонила в гимназию, чтобы получить комментарий, но в приемной не взяли трубку.
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Взято отсюда
07.03.2024