«Ребенок из-за этого терпит до дома»: под Новосибирском разгорелся скандал из-за камеры в школьном туалете

В бердском лицее пожаловались на установленные в школьных туалетах камеры

В школе были установлены видеокамеры. Фото: предоставлено родителями

В бердском лицее разгорелся скандал из-за видеокамер. Они были установлены не только в классах, но и в туалетах. Как стало известно КП-Новосибирск, первыми тревогу забили даже не дети и родители, а учителя. Оказалось, педагоги были не в курсе, что их снимают.

– В классах стояли камеры, потому что за детьми следили, когда они сдавали экзамены. По идее, после этого их должны были отключить. Все так думали. А потом оказалось, что камеры постоянно записывали все, что происходило в классах. А в классах иногда переодеваются дети да и сами учителя, – рассказали КП-Новосибирск родители школьников.

Педагоги начали подозревать, что техника их снимает. Но директор успокоил: это не так. Тогда учителя написали заявление в администрацию города и прокуратуру с просьбой проверить, работают ли камеры. Оказалось – да.

– Установлено, что запись велась с 4 декабря 2023 года в 14 кабинетах и учительской. Архив видео есть с 6 февраля 2024 года, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Но дети рассказали, что снимали не только в кабинетах.

– В туалете тоже висит камера. Старшеклассники даже их как-то проверяли через телефон и сказали, что она работает, – поделилась с КП-Новосибирск одна из родительниц. – В этой школе учатся двое моих детей. Старший ребенок теперь вообще не ходит в туалет, терпит до дома. Для чего эти камеры вообще там нужны? Посмотреть, как дети курят, и показать родителям? Я не понимаю.

Взрослых возмутила эта ситуация, и они тоже обратились с заявлением в прокуратуру. Как говорят родители школьников, после прокурорской проверки директор ушел на больничный. Сейчас его замещает другой человек.

– Камеры убрали, но неприятный осадок у всех остался, – резюмируют взрослые.

КП-Новосибирск позвонила в гимназию, чтобы получить комментарий, но в приемной не взяли трубку.

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Взято отсюда

07.03.2024