Родные пообещали забрать к себе и пропали: в Самарской области ищут новый дом для жившего в колодце мужчины

Родные все еще не забрали жившего в колодце мужчину из Тольятти

Бездомный жил в колодце, чтобы спастись от зимних морозов / Фото: Антон Глетчеров

Стали известны новые подробности истории о мужчине, который жил в канализационном колодце в Тольятти. 52-летнего Александра больше десяти лет считали мертвым, а он все это время скитался и в итоге нашел прибежище под землей. Недавно удалось найти родственников мужчины. Они пообещали забрать его к себе, но, как выяснилось, до сих пор не сделали этого.

Скитается около 15 лет

На этой неделе неравнодушные тольяттинцы обратили внимание на мужчину, который спасается от холодов в колодце с горячими коммуникациями. Один из горожан поговорил с «подземным жителем» и выяснил, что у того нет постоянного места проживания. Он обратился за помощью к местному блогеру Антону Глетчерову, который постоянно снимает видео о людях, попавших в беду.

Антон познакомился с бездомным Александром, выяснил, что тот скитается не менее 15-ти лет из своих 52-х. После публикации видео блогеру начали писать и звонить люди, которые знали Александра раньше. Среди них оказались и родственники мужчины.

Неравнодушные люди ищут для Александра место в приюте / Фото: Антон Глетчеров

Добрый и воспитанный, но любит выпить

Александра довела до бродяжничества пагубная привычка. По рассказам родных и знакомых он был хорошим, работящим человеком, но любил выпить лишнего. Когда от него ушла жена, и вовсе пустился во все тяжкие. Ушел из родного дома в Ульяновской области и надолго пропал. Родные больше 10 лет считали его умершим.

– Когда я выложил видео, мне позвонила женщина из Москвы и рассказала, что они родные люди с Александром, – поделился Антон Глетчеров. – Она сказала, что кто-то из близких заберет мужчину домой. Но прошло уже два дня, а никто за ним не приехал. Поэтому теперь мы ищем для него место в приюте.

Волонтеры обратили внимание, что бездомный выглядит тяжело больным человеком: у него желтушная кожа и заторможенная речь, даже когда мужчина трезв. При этом он очень доброжелательно и вежливо общается с людьми. Александр говорит, что хотел бы найти работу, чтобы жить независимо.

«КП-Самара» продолжит следить за развитием истории.

В Тольятти спасли мужчину, который жил в канализационном колодце (подробности)

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Взято отсюда

23.02.2024