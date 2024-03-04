RUTUBE и Yappy обсудили будущее сферы блогинга и возможности в 2024 году

Круглый стол состоялся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Гостями обсуждения стали амбассадоры национального видеохостинга и представители социальных сетей

Круглый стол состоялся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Гостями обсуждения стали амбассадоры национального видеохостинга и представители социальных сетей

3 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи национальный видеохостинг принял участие в круглом столе «Российская блогосфера в 2024», гостями которого стали Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, и генеральный директор Yappy Данила Овчаров. В дискуссии также приняли участие популярные российские блогеры: актёр, телеведущий, певец и продюсер, амбассадор RUTUBE Стас Ярушин; музыкант, блогер-миллионник, актер озвучивания, телеведущий Михаил Ломакин; резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», а также автор Yappy, Владимир Рулев (Чайный).

Модератором круглого стола стала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» и президент Молодежного сообщества «ВЫЗОВ» Наталья Попова. «Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи.

Участники круглого стола обсудили современное влияние блогосферы на общество и молодежь. В рамках беседы генеральный директор Yappy рассказал о факторах успеха среди современных блогеров и поделился результатами исследований Yappy, которые легли в основу программы поддержки авторов. Также участники обсудили ключевые преимущества Yappy как части экосистемы масштабных проектов «Газпром-Медиа Холдинга» на примере музыкальных инициатив платформы.

«В прошлом году мы объявляли, что этот год в Yappy будет посвящен музыке. Одной из наших инициатив стал проект — «Yappy хит», где победительницей стала Маша Мирова с песней «Пустоцвет». Прошлым летом Маша выступила с ней на сцене перед десятками тысяч людей, а сегодня трек уже звучит в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» на ТНТ. Мы создали музыкальный лейбл и профессионально занимаемся продвижением артистов. Нам стало понятно, что поиск звезд через короткие видео — это очень перспективная задача. По факту, сейчас Yappy становится социальным лифтом, то есть платформой, через которую можно попасть в мир медиа и даже построить карьеру», — прокомментировал Данила Овчаров, генеральный директор Yappy.

В рамках круглого стола амбассадор RUTUBE Стас Ярушин поделился преимуществами видеосервиса для блогеров, среди которых – наличие персонального менеджера, понятная монетизация контента и много возможностей для авторов. Также артист рассказал, как видеосервис поддерживает своих блогеров и объяснил, почему следует перейти на RUTUBЕ.

«RUTUBE – это сервис, благодаря которому я, как блогер, могу монетизировать контент. Я вижу свой рост на этой площадке и понимаю, что могу двигаться дальше. На сегодняшний день у меня есть персональные менеджеры, которые помогают мне и всегда остаются на связи. И к другим авторам, которые решат развиваться на RUTUBE, тоже будут представлены менеджеры».

Артист добавил, что RUTUBE подходит и для молодых авторов, которые только начинают создавать свой контент. По мнению Ярушина, платформа поможет начинающим блогерам не только реализовать свой потенциал, но и заработать:

«RUTUBE очень подходит тем, кто начинает продвигать свой контент. Если вы хотите в дальнейшем зарабатывать, то вам сюда. На RUTUBE качественная система монетизации, которой нет на альтернативных площадках. Поэтому пробуйте, двигайтесь и делайте вещи, в которые вы верите. И самое главное, будьте профессионалами».

Взято отсюда

05.03.2024