Русские художники покоряют Турцию: В Анкаре прошла 10-я выставка современного искусства Art-Ankara

Одна из крупнейших художественных выставок в Турции уверенно набирает обороты: в этом году в ней приняли участие 1600 художников из 45 стран

Железнодорожная тематика картин Онура Арыкана

– Мы постепенно расширяемся, – рассказал KP.RU организатор выставки Бильгин Айгюль. – В прошлом году Art-Ankara посетили 72 тысячи гостей, в этом – 77 тысяч. Из иностранных участников у нас больше всего было художников из России – около 200 человек. Особенно большой ажиотаж вызвали российские участники из академии художеств имени Ильи Репина (Санкт-Петербург), галереи Александра Шадрина и других.

Айгюль замечает, что в наше непростое время, когда политика пытается превалировать над всем, искусство должно оставаться независимым и дарить радость всему человечеству.

Картины на стенде Академии имени Ильи Репина

– Мы всегда над политикой, – подчеркивает он. – У нас спокойно выставляются рядом представители стран, которые, например, могут политически друг с другом не ладить. И это очень здорово, потому что искусство объединяет!

Выставка переполнена любителями живописи. Картины представляют галереи из разных уголков Турции.

Многие турецкие художники имеют одну особенность: они выбирают один и тот же сюжет или предмет и с удовольствием работают исключительно над ним. Например, художник Хикмет Четинкайя, чьи картины известны далеко за пределами Турции прославился своими невероятными маками. Издали узнаешь и картины Онура Арыкана – специалиста по романтичным железнодорожным путям и явственно скрипучим товарным вагонам. Многолюдно и около эпохальных полотен Эрбиля Деврима с удивительными штрихованными панорамами Стамбула…

Лекция Александра Сотниченко о Евгении Лансере на полях Art-Ankara

Особняком выделяются картины Ахмета Джабира Аслана – на этот раз он выставил серию обнаженных связанных девушек. В мусульманской стране формат ню, мягко говоря, не слишком приветствуется, и рисование подобного требует от художника определенной творческой дерзости, поэтому подхожу к стенду.

– Да нет, посетители нормально реагируют, – говорит Аслан корреспонденту KP.RU. – Я пытался показать в своих работах, что СМИ и общество требуют от женщин соответствия неким физическим и моральным параметрам, в противном случае они чувствуют себя ущербными и нелюбимыми. Им приходится садиться на диеты, делать эстетические операции, вести себя определённым образом. Поэтому я хотел показать, что веревки – это не физическое воздействие, а символ морального угнетения женщин, которое связывает их жизнь, понижает самооценку и ранит душевно.

Мастер-класс на российском стенде

Российский стенд, как и в прошлые годы, организован Русским Домом в Анкаре. Помимо предоставления художникам выставочного пространства, Русский Дом в лице его неутомимого руководителя Александра Сотниченко постоянно проводит для турецкой публики просветительскую работу: в частности, на каждой выставке Art-Ankara выступает с лекцией о российском искусстве. В этом году лекция была о русском советском художнике Евгении Лансере и представленных на выставке его картинах, созданных во время поездки в Анкару в 1922 году.

– Российское искусство покоряет Турцию, – рассказывает KP.RU Сотниченко. – С каждым годом наше присутствие на крупнейшей в Анкаре выставке современного искусства расширяется. На стенде Русского Дома в этом году у нас выставлялись семь галерей – это более 40 художников! Мы уже видим, как российские мастера влияют на турецкую школу живописи, огромным спросом у местных художников пользуются и мастер-классы, которые проводят преподаватели российских художественных академий.

Участники российского стенда полны впечатлений и энтузиазма:

– Наш стенд привлек огромное количество людей, – делится ощущениями Светлана Аккан. – Гости выставки с удовольствием подходили к нам, мы рассказывали о русских художниках, видели неподдельный интерес к нашей культуре и истории. Я познакомилась с невероятным количеством прекрасных и талантливых людей, получила массу впечатлений и вдохновения для дальнейшей работы.

Общий вид выставки Art-Ankara

– В прошлом году я приходила на Art-Ankara в качестве посетителя и не могла представить, что через год смогу участвовать в ней как художник, – говорит Анастасия Захарьева из Новокузнецка, которая сейчас живет в Анкаре. – Приятно видеть радостные лица людей, которые подходили к моим холстам, просили со мной сфотографироваться и говорили комплименты, это действительно заряжает.

– Art-Ankara – моя первая международная выставка, – добавляет Ольга Добромыслова из Красноярска. – Ее масштабы меня поразили. За эти дни я обзавелась чудесными знакомствами с художниками из разных стран и с уникальными посетителями – любителями и коллекционерами искусства. Удалось продать несколько работ, что дает мне стимул приезжать на такие выставки чаще. Планирую принимать участие в этой выставке и в следующий раз.

Старший преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Рустам Яхиханов рассказал корреспонденту KP.RU о личном приглашении на эту выставку со стороны ее организатора Бильгина Айгюля.

– Господин Бильгин выделил для нас огромную выставочную площадь. Нам очень понравилось – столько внимания к нам, такой интерес к русскому искусству! Столько общения и с турецкой публикой, и с нашими соотечественниками! Теперь мы собираемся принимать участие в выставке Art-Contact в Стамбуле в этом году.

Взято отсюда

12.03.2024