Русский характер: кузбасский мальчик, родившийся без языка, отправил трогательное видеообращение к бойцам СВО

«Вы – герои! Желаю Победы!» – четко произнес единственный в РФ человек, много лет живший без языка и получивший его

Антон отправил видеообращение на СВО. Фото – архив семьи.

Видео со школьником – короткая челка, голос с хрипотцой – ходит по СВО… 10-летний Антошка Багрянцев. Волненье в глазах. Горячность в словах. Проглатывает согласные, порой, окончания, что ж, торопыга и, наверно, еще и смена зубов. И это обычный привет. Точно такие шлют на передовую дети со всех концов России.

Обычный, когда не знаешь, ЭТОТ мальчик родился без языка и был обречен – к тому же не мог дышать, но не сдался, и он не сдавался годами.

А потом прошла уникальная операция, и в конце ее произошло еще одно чудо. И с тех пор день за днем, год за годом Антошка становился потихоньку, как все. И стал, как все.

– …Мам, тебя, – буднично позвал в дверь и ушел уже тянущийся «в струнку» вверх, как и положено подросткам, тонкий-звонкий школяр.

– Антон? – не поверила я, помня его пятилеткой, крохой, сразу после операции, и невольно слушая продолжавшийся домашний разговор, сказала маме Свете в ошеломлении, как та подошла, – это Антоша? Говорит, и уже так хорошо?!!!

– Конечно, – и ее лицо осветилось гордостью и любовью.

И на этом можно было бы поставить точку и больше ничего не писать. Но история про не сдающегося Антона из Спасска, человека с таким знакомым по многим примерам в веках и нынче, с исторически стойким – РУССКИМ – характером, сможет помочь кому-то верой, надеждой. И мы с Антошкой и мамой рассказываем ее нашим читателям…

…Он был тревогой, внезапно вошедшей в сердце с первых дней, как Света поняла, что ждет ребенка. В семье уже росли Степа, Иван. И Света решила: «Если снова сын – будет Антошка!»

Угадала. Сын. И была ожиданием счастлива.

– Но все девять месяцев проходила с какой-то необъяснимой тревогой-предчувствием, хотя врачи говорили, что все хорошо. И родился Антошка, восьмимесячный, весом 2300. И вдруг мне сказали: «Без языка…» И что они, врачи, уже вызвали реанимобиль, чтобы везти его из Таштагола в Новокузнецк в клинику, к профессорам… И врач провел меня к сыну. Я взяла Антошку за ручку: «Держись! Я жить без тебя не смогу… Да и врачи со временем что-то придумают». И его пальчики сжали мои.

И материнское сердце, и, правда, заглянуло в будущее…

Но пока мама стояла и слушала: порок гортани, нет языка, и дышать, и есть сам не сможет, и говорить – нет, не сможет. И жизни в нем – на два месяца.

– Но Антошка – боец, и он стойко держался. И в полтора месяца ему поставили трубочку в дыхательное горло – трахеостому, через нее стал дышать, – вспоминает мама. – Кормила я его через зонд, вливала шприцем каждые три часа хотя бы по 30 граммов. В год Антошка весил семь кг и врачи зонд убрали. Но если будет потеря веса, сказали, хотя бы на 200 граммов, то зонд вернут… И как же мы кормили Антошку! Целыми днями: «За Стёпу ложечку, за Ваню ложечку, за маму…»

И ведь они (мама и два старших Антошкиных брата) справились. (А папа бросил семью в Антошкины год и месяц). И Антон в два года весил те же семь кило, и начал прибавлять. И так он ел (молоко и пюре), дышал через трубку. И, смышленый, слушал, глядел, как говорят братишки, как кричат весело на горке, и морозный пар идет изо рта. А глядел Антошка из дома, из окна. Ему на улицу было нельзя.

И дома, продолжая приглядываться, как говорят братья, он, трехлетний, сам понял: важно и здорово говорить, но чтобы говорить, нужен язык, которого у него – нет. Но стал набирать воздух в рот и получился звук «А-а!»

– И сын ходил и повторял: «А!», «А-а-а!». А потом получилось: «Ама!» Я заплакала, поняла, «Мама!» И к пяти годам Антошка «говорил», но его понимали только мы. Но я верила, врачи изобретут, придумают, будет у Антошки язык.

В пять лет врачи придумали. В Кемерово, в облбольницу, приехал микрохирург Пушедо из Италии, с мастер-классом и обменом опытом. Вместе с кемеровским доктором Вавиным осмотрел Антошку. И потом Вячеслав Вавин и Пушедо сделали пластику гортани, чтобы Антошка смог дышать сам, без трубки, носом. Потом была подготовительная операция и, наконец, третья, чтобы сделать язык. Вавин и итальянцы решили сшить Антошке язык из мышечного лоскута, с бедра.

– Но делать этого не пришлось! Они убрали излишки разросшейся слюнной железы. А под ней …нашли… корешок, зачаток языка! – вспоминает мама, как обрадовалась, когда ей объяснили, что вот из этой точки язык теперь вырастет сам.

Антон в 5 лет, после операций, оставалось убрать только трубку из горла. Фото – архив семьи.

…Перед первой операцией мама с Антошкой зашли в храм.

– Я молилась за успех операций.

И мама купила Антошке новый серебряный крест. Первый крестик, когда крестили в 11 месяцев, заржавел. И Антошка поставил свечу. И они, мать и сын, сев в автобус, поехали в Кемерово, в облбольницу, за новым Антошкиным будущим. И он всю дорогу трогал на шее крест и мечтал, зажав его в кулачке, что все получится.

И через два месяца после третьей операции язык вырос – с нуля – до двух см (сейчас он порядка четырех см, меньше половины нормы, но растет дальше). Через шесть месяцев, как зажили все швы, Антошка сказал отлично: «Мама! Доброе утро!» Через два года пошел в первый класс, все больше и лучше говоря.

С мамой. В первый классс Антошка пошел уже неплохо говорящим! Фото – архив семьи.

– И сначала учительница ставила ему за стихи одни пятерки, больше слыша ритм и допуская, что чего-то не расслышала. А потом вслушалась и маленькие хитрости, когда сын забыл слово и вставил в Пушкина свое, давно не допустимы, – улыбается мама.

И Антошка, пятиклассник, скороговоркой читает про эхо:

– Когда же вдали теплоход быком на реке зар-равет, я тоже р-раву: «У-у!»

У Антошки – не сдающийся характер. Фото – архив семьи.

А мечты Антона, которые были до… – «Попробовать впервые в жизни мороженое. Прокатиться впервые на карусели. Заниматься спортом. Гулять…» – сбылись и уже даже забылись. Он любит эскимо. Он занимается самбо. Он уж какую зиму катается с друзьями на горке, и морозный пар идет изо рта, и Антошка хохочет от души, когда любимая собака везет его на ледянке наверх. И он влюблен в слово, речь. И у него дома уже даже шутливое прозвище «Антон – восемь секунд»:

– Потому что Антошка может молчать всего восемь сек.

Антон любит зиму. Фото – архив семьи.

И он становится, подрастая, еще одной маме опорой. Три года назад, зимой, взорвался паровой котел, взорвалась печь, вынесло стену.

– Хорошо, детей не было рядом, когда я затопила печь и – взрыв, а обычно Антошка хвостиком – возле меня… Очнулась – под кирпичами. Слышу в темноте голос среднего сына: «Мам! Пожар! Не умирай!» Прошептала: «Найди Антона». И хорошо, что взрывной волной вынесло замок на двери. И как только дети выскочили на улицу, я выползла за ними, снегом потушила пламя на себе… – вспоминает мама. – Потом больница, восстановление после переломов, наконец, я хожу.

И в доме – ремонт новый, сделан вместе с друзьями и с детьми Ваней, Антоном. Старший сын – Степан – в армии.

Антон с мамой. Сейчас он в 5 классе. Фото – архив семьи.

Антошка скучает по Степану, он сейчас в Сирии, контрактник. Антошка его ждет.

И слышит по поселку, как семьи тоже ждут своих бойцов, пишут на СВО.

И Антошка, обычно передающий с мамой свои новости и приветы, тоже отправил видео, записался:

– Дорогие бойцы! Желаю вам Победы и скорее вернуться домой, к вашим семьям. Мы вас очень-очень ждем… Мы скучаем и все сделаем для Победы! Спасибо вам! Вы – герои!

Видеопривет Антошки – бойцам СВО. Фото – кадр видео (архив семьи).

И видео от Антошки согрело брата-воина и его товарищей.

И улетело на СВО, к сыну маминых кумовьев, к бойцу с позывным Тресил. Он знает Антошку с рождения, знает, через что мальчишка прошел и победил. И от Тресила видео ушло дальше, по передовой. И Антошке пришел ответ. Четверо парней с флагом ВДВ, усталые, с задания, улыбаются, у каждого – рука благодарно у сердца. И Тресил говорит:

– Антошка, спасибо за теплые слова. Все парни прослушали. Всем очень трогательно. Расти большим и здоровым. И будь таким же, как мы. И сильным. От всех тебе большое спасибо. Давай! ВДВ – с тобой!

Ответ с СВО. Боец Тресил (второй слева) и его товарищи – Антошке: "И будь таким же, как и мы. Сильным". Фото – кадр видео (архив семьи).

Антошка ответ слушает и слушает. Сердце его радостно. И когда мама, дома, по несколько раз в день, включает песню (флешмоб) «Вставай, страна огромная!», а Антошка вообще любит петь и эту песню – сейчас любит особенно. И он старательно выговаривает слова про смертный бой:

– … с пр-роклятою ордой…

Француженка переехала в ДНР, чтобы рассказывать Западу правду о Донбассе: послушайте невероятную историю.

Взято отсюда

20.03.2024