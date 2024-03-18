С юбилеем! В Крыму отмечают 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией

В Крыму с размахом отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией

В Крыму отмечают 10-ю годовщину воссоединения с Россией

На полуострове с размахом отмечают юбилей воссоединения Крыма с Россией. Это важная дата не только для республики, но и для всей страны. Напомним, договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России президент подписал ровно 10 лет назад – 18 марта 2014 года. Этому предшествовал референдум, на котором 96,7% крымчан высказались за воссоединение с Россией.

Крымчане прогуливаются по центру Симферополя.

В честь исторического события молодежь Крыма развернула огромные флаги России и Крыма на территории Ливадийского дворца.

– Студенты, представители молодежных организаций, волонтеры со всего полуострова объединились, чтобы заявить: «Наша сила – в единстве!», – говорится в telegram-канале правительства РК.

Не остались в стороне и крымские спасатели. Сотрудники МЧС развернули флаги Крыма и России на вершинах крымских гор и в знакомых местах полуострова.

– В этом году количество точек, на которых развернули флаги, соответствует количеству лет пребывания Крыма в составе России. Отряды, в зоне ответственности которых, отсутствуют горы, развернули флаги в знаковых местах, – отметил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

В честь знаментельного события сотрудники МЧС также устроили автопробег.

Гора Сююрю-Кая в Бахчисарайском районе. Фото: ГУ МЧС по РК

В Симферополе в честь 10-й годовщины Крымской весны прошел концерт. Среди почетных гостей в зале находились ополченцы, а также те, кто принимал активное участие в событиях 2014 года.

Праздничный концерт в честь 10-й годовщины Крымской весны в Симферополе.

Концерт, посвященный 10-летию Крымской весны.

В поздравительном слове глава республики Сергей Аксенов назвал минувшие десять лет «десятилетием свободы и развития, единства и согласия» и отметил изменения, которые произошли на полуострове с 2014 года.

– Крымская мечта исполнилась, – отметил Аксенов.

Праздничный концерт в Симферополе.

Мероприятие проходило в Музыкальном театре. Также вниманию гостей были представлены работы мастеров декоративно- прикладного искусства, фотовыставка, интерактивы и мастер – классы по народным ремеслам.

Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства

Праздничные мероприятия в Крыму продолжатся в течение месяца. Так, на площади им. Ленина в Симферополе до 12 апреля будет работать выставка «Дети Крымской весны», в которой главные достижения в развитии Крыма за 10 лет представлены глазами детей, рожденных в 2014 году.

Торжественные мероприятия в музыкальном театре

В Симферопольском художественном музее до 8 апреля можно будет посетить выставку, на которой представлены работы художников, вдохновленных полуостровом.

Мастер – класс по народным ремеслам.

А в Центральном музее Тавриды продолжит работу выставка «Крымская весна. Путь длиной в 10 лет». Она представляет хронику основных событий воссоединения полуострова с Россией, а также главные достижения региона за эти годы.

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Взято отсюда

19.03.2024