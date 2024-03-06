Секта скупила деревню и основала в ней Русское Царство: Люди продавали жилье и бросали детей, поддавшись «учению» Последнего Императора

Репортаж из странной деревни под Ульяновском

Новость, что под Ульяновском завелось опасное религиозное недоразумение, случайно мелькнула в полицейской сводке. По поселку Старая Майна, дескать, слонялись бородачи, таскали на носилках икону и пели песни.

– Я не сектантка! – наступала дама, придерживая калитку, которую выламывала стая бойцовых собак. Дама словно размышляла – выпустить собачек… Не выпустить…

Сверху, из-за забора, выглядывал блаженный мужичок. И нависая надо мной, говорил сладко-сладко: «Предали нас, предали. И в вашем паспорте число дьявола. Все ваши документы незаконны…»

А я, «еретик», не перечил. Не спорил я, «прислужник сатаны». Внимал – кто мы, пришедшие в «святую деревню» из проклятого мира. Глава Матвеевского сельского поселения Валерий Комиссаров настрого предупредил – потише тут, в Триединой Империи, надо. Поосторожнее… При въезде в Русское Царство, мол, увидите белую иномарку – это у общества (глава старательно избегал слова «секта», словно его кто-то подслушивал) наблюдательный пункт, и «силы быстрого реагирования».

– Они с этого лета сильно переменились, – задумчиво заметил Комиссаров. – Провели поместный собор («чего-чего провели?» – вздрагиваю), получили команду – с властями «без благословения» не разговаривать. Раньше я заезжал – они улыбались, а сейчас – обступят, наведут камеры смартфонов и молчат. И их все больше. Едут сюда со всей страны…

Я это уже знал – таксист местный решил, что я тоже – сектант, тоже бегу от Проклятого мира…

– Я их сюда вожу и вожу. Они прут и прут, – ворчал он.

Из Москвы это выглядело так – ну, положим, в деревеньке Айбаши Ульяновской области появилось странное «общество», чьи филиалы, как тревожно утверждают в местной епархии, плодятся по всей стране. Новобранцев секты заставляют рвать паспорта и для пущего эффекта – плевать на них. Экзотично.

– Но мало ли в России дремучих и тревожных чудаков, начитавшихся Апокалипсиса? – думал я по пути в аномальную Симбирскую губернию, умудрившуюся породить и Ленина, и Керенского…

И провалился в другое измерение.

– Мы не сектанты! – кипела дама. – Вот покажи крест! Ну, где он?! Где?!

Расстегиваю рубашку.

– Та-а-ак, – смотрит зло. – Перекрестись!

– Зачем?!

– А православный ли ты?

Крещусь.

– А-а-а! – победоносно вскричала дама. – Так и знала! Нехристь! Мизинец и безымянный не прижал к ладони! Все! Пропал! Предали православие. Иудеев и католиков в храмы пускаете. Раньше в литургии возглашали: «Оглашенные, изыйдите!», те, кто не православный, должен был покинуть службу. А сейчас – всем плевать! Кругом экуменизм?!

– Да-да, он – экуменизм?! – взвопил из-за забора впечатлительный мужичок. Раздался грохот. Бультерьеры проломили калитку и окружили меня.

– Вы вовсе не сектантка, – киваю примирительно. – Просто вы спасаетесь от глобализма, и ждете здесь конец света. Вами руководит Патриарх Церкви Царской Империи, будущий Последний Император Зосима. Он же Леонид Власов. В прошлом сидел за грабеж. Правильно? (собаки вопросительно посмотрели на хозяйку)

– И что? – спокойно кивнула дама. – Мало ли в России – кто за что сидел?

– То есть, этот тип в наколках – помазанник Божий? – продолжаю мысль. – Его адепты бросают семьи, детей. Вы продаете имущество, жжете документы и селитесь здесь. Вы образованный человек, работали врачом в Петербурге… Откройте секрет – что с вами?! Ведь ваш «патриарх» прописан в соседней деревне Федькино. И он – (зажмуриваюсь) сильно выпивает.

– Врете! Это ложь! – взвилась дама. – Он…

Я ждал, что она крикнет – «не алкоголик». Ан, нет.

– Император не может быть прописан! У отца нашего, Зосимы, никогда не было ваших дьявольских документов! С детства! – кричала она мне вслед, когда я шел вглубь безумной деревни Последней Русской Империи.

Я тогда не знал, что за моей спиной, в той самой в избушке с бультерьерами, и прятался Последний Император. И разглядывал меня в окно.

Получив, словно в маркет-плейсе, «священный сан», Власов поселяется в брошенной деревне Тульской области.

«ИКОНА» ПЕВЦА ТАЛЬКОВА

Новость, что под Ульяновском завелось опасное религиозное недоразумение, случайно мелькнула в полицейской сводке. По поселку Старая Майна, дескать, слонялись бородачи, таскали на носилках икону и пели песни. Чуткая ко всему несанкционированному полиция на всякий случай разогнала неопознанный «крестный ход»…

Стали разбираться – кто это. И интернет взвыл:

– Опять эти айбашские имперцы!

Оказалось, секта успела утомить не только местных священников – батюшки уже не знают: как вытравить эту чудовищную ересь – Император успел надоесть и местным силовикам.

Местные гадали: кто такой этот Зосима? Мошенник, водящий за нос экзальтированных граждан? Сумасшедший? Или – еще хуже – как говорил мне димитровградский Владыка Теодор: «Не украинский ли он диверсант?»

Хотя, казалось бы, Власов – вот он, на ладони. В 2011 году освободился по УДО. Во время отсидки по 162 ч.2 (разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия), увлекся околорелигиозной беллетристикой, причем модной, мракобесной – о вреде паспортов, о проклятом ИНН, откровения и видения, с мучительной гибелью всех, и чудесным спасением Избранных. Но, похоже, в тюремной библиотеке было много и других модных книг — про царя батюшку и счастливый богоизбранный народ…

В общем, освободившись, будущий Император создает свою церковь со странным названием «Царская империя», и заодно решает, коль такое дело, своего любимого певца Талькова – канонизировать.

По словам руководителя миссионерского отдела Симбирской епархии иерея Владимира Манякова, подход Власова к делу был изумительно прост. Он нашел епископа-самозванца, который по-братски сделал бывшего арестанта тоже епископом. Причем без формальностей. По телефону.

Через несколько дней, после моего отъезда, в Айбаши приехали «воронки». Власова изъяли из избушки, и арестовали за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Фото: УМВД по Ульяновской области

Получив, словно в маркет-плейсе, «священный сан», Власов поселяется в брошенной деревне Тульской области. Не в простой, конечно, а с «продаваемым» названием – Луна. Тут свидетельства расходятся. Сбежавшие адепты рассказывали, что Император там просто пил. Но те, кто видел в нем пророка, называли этот процесс ласково: «батюшку ночью черти колошматили».

В Луне Власов собрал костяк будущей секты – два десятка адептов – самых внушаемых и самых несчастных. Они продавали в городах свои квартиры, отдавали деньги в общину – Императору на жизнь хватало, его кормили, поклонялись…

В те годы секта была тихой, смирной. Она еще не растекалась по соцсетям. Еще не ломала судьбы, как спички…

Одна из ее будущих жертв – Марина Харабадот пока счастливо жила в соседней Мордовии с мужем и четырьмя детьми. Но в одно летнее утро она подложит детям «икону» певца Талькова под подушку, и все…

Как писала саранская журналистка Екатерина Майорова: «Сначала жители села Аламасово не могли нарадоваться на молодую красивую семью. Дети ходили в школу и заметно опережали по своему развитию сверстников… Но перед началом пандемии семью как подменили. Дети стали приходить в школу в мятой грязной одежде. Настораживало, что ребята стали тихими и замкнутыми. Однажды местные жители встретили в магазине Марину и были ошарашены — женщина превратилась в озлобленную фурию! Грубила, огрызалась. Перестала посещать церковь. Супруг продолжал ходить. «Поставит пару свечек, задумчиво постоит перед алтарем, словно обращаясь к Богу, и уйдет»… Сначала из семьи ушла старшая 16-летняя дочка – забрала документы из школы и перешла в техникум в отдаленном районе — подальше от обезумевшей матери. Ее примеру последовала 14-летняя сестренка, которая даже сбежала из дома босиком! Девочку поместили в реабилитационный центр. Когда за ней приехал отец, наотрез отказалась возвращаться. А потом сельчане увидели, как 7-летняя и 8-летняя дочери Марины бежали по полю в сторону села и кричали: «Помогите! Помогите!».

Убитый горем муж скоро утонул в реке. Или, как судачат в деревне, утопился… А Марина, оставив детей, переехала сюда, в ульяновское село Айбаши, которое переселившийся с Луны Власов переименовал в Боголюбово…

ПАСПОРТА РВУТ, ОГОРОДЫ НЕ КОПАЮТ

В Айбаши Власов поднялся. У него появились деньги.

Как рассказывает глава поселения Валерий Комиссаров, съезжаются сюда люди богатые – паспорта, может, и рвут, да электронная подпись чуть ли не у каждого.

– И судя по тому, как они ведут дела, – рассуждает чиновник, – у них есть команда хороших юристов. Все бумаги они составляют так, что не придерешься – землю оформляют, переводят детей на «домашнее обучение»…

Кроме того, Комиссаров утверждает – из стран Европы сюда идут посылки. Ничего запрещенного там спецслужбы, мол, не нашли, но…

У главы села озадачено-тревожно-вопросительный вид. Мало того, что эти странные люди не возделают огородов, не заводят скотину, и при этом зажиточно живут, так еще секта тихих сумасшедших, работающая по схеме «спасемся в деревне от Апокалипсиса», переменилась, как по щелчку…

Власову вдруг стало тесно в образе обыкновенного «Патриарха» или «Святого», через которого говорит бог.

Зосима пошел в политику.

Причем, обескураживающее просто – объявил в селе новое государство – «Триединую Русь» и назначил себя Императором. А существующее государство – он повелел считать коммерческой организацией «рээфией».

Власов «нащупал» слабое место в людской психике – в своих проповедях он старательно раздувал любой житейский негатив, превращая его в яростное обвинение и приговор всему. Власти, церкви, миру…

По городам разлетелись летучие отряды адептов. Они обклеивали храмы листовками. А наблюдатели подмечали в этом много подозрительных совпадений…

– Это или украинский проект, – говорит источник в местной администрации. – Или чей-то большой бизнес. Кто-то за этим Зосимой стоит… Я давно слежу за сектой. Они сначала попробовала заехать в село Волжское, местные выгнали. Тогда они зашли Айбаши, стали дома скупать. За развалину – 3 миллиона рублей давали! А у нас в районе за прошлый год 50 умерло и 20 родилось, мужики разъехались по вахтам, избы пустые. Ну, люди радуются, что их халупу покупают за такие деньги. А у секты денег много! Есть там такая матушка Матрона – сидела в Мордовии за мошенничество. Когда в Айбаши приехала полиция проверять – ходят ли дети в школу (нет – почти все оформлены на домашнее обучение. – Авт.), это Матрона стала рубли раскидывать по двору и кричать – забирайте деньги и уходите отсюда!

– Они явно готовятся расшатать общество, – сказал на прощанье источник, печально провожая меня в Айбаши (мне казалось, что этот добрый человек вот-вот скажет: «Я дам вам парабеллум»). – Они хвалятся в соцсетях: мы, мол, 20 тысяч человек одним днем поднимем. Это серьезная угроза.

ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА-ЛЕНЧИКА

Айбаши-Боголюбово ощетинилась. Мои слова «Ваш «Патриарх» прописан!» – похоже, разошлись по деревне.

Я проклят. Дома закрылись как железные черепахи. И лишь два бородатых сектанта, пообещав вызвать Императора, юркнули в ближайший дом. И тоже пропали…

Что ж, охота, так охота…

И вот что мы с корреспонденткой КП-Ульяновск Марией Мироновой придумали. Гениальная идея. Хрупкая Мария едет в секту. Она – убитая горем женщина, которую бросил муж (по замыслу – кратчайший путь к Императору). Я же мужественно брал на себя основную задачу – убить время в соседней деревне, поедая пирожки с картошкой.

Мария, кстати, уже побывала в родной деревне Зосимы – в Федькино Тереньгульского района. Местные опознали Императора. Мол, да это же наш Лёнчик! Только Лёня, дескать, странный. После убийства и отсидки (а убил он якобы жительницу Федькино) Лёнчика соседи стали избегать. Правда, есть у Власова, говорят, талант – великолепно пишет картины и бьет татуировки. Он изредка приезжает в Федькино – навестить родню, но заканчиваются визиты одинаково. Зосима, мол, уходит в глубокий запой. Однажды, чтобы спасти «патриарха», в село ворвались «дядьки на крутых машинах» с челябинскими номерами.

«Такие машины в селе только в кино видели. Предлагали 100 тысяч за спасение Лёнчика. Но никто связываться не захотел. Прилетел из Москвы врач", – пересказывала слова соседей Императора моя коллега Мария…

Она вернулась из секты Миронова часа через четыре. С плохими новостями.

– Любую беседу с «Пророком» сначала должен разрешить Бог! – смиренно вздохнула она.

Рассказала, что здороваются жители общины друг с другом исключительно «Христос воскресе». Что от них неприятно пахнет, потому что они моются только тогда, когда сойдет лед в речке. Что мужчины могут иметь в своем гардеробе только то, что носят на себе. Что женщинам запрещено краситься, и красиво одеваться.

– Они словно сумасшедшие. Одна из женщин радовалась, что на улице еще светло и можно поработать – грузить снег на санки и возить его от одной кучи к другой, – вспоминала Мария.

ГДЕ У НАС «КНОПКА»?

Вопрос – где граница возможного в манипуляции людьми? – придавил меня здесь, у Айбаши.

Я вдруг представил, что и у нас с вами, читатель, есть «кнопка». И сделать из нас зомби способен любой пройдоха, если сможет эту кнопку найти…

Мы сидели с настоятелем Богоявленского храма в Старой Майне отцом Константином у икон. Батюшка говорил, что, похоже, только благодаря Господу, приход еще оплачивает свет и тепло. Прихожан все меньше…

А я мучился своими вопросами.

Вспоминал, как владыка Теодор загадочно говорил мне о людях, уходящих в секты: «Им не нужна вера, они ищут религию».

Отец Константин же махнул рукой.

– Этим людям ничего не нравится, – воскликнул батюшка. – Все им не так! Для них все плохие – священники, власти. Вы думаете, Иоанн Кронштатский не знал о недостатках? Знал. А другие святые наши не знали? Знали. Но Церковь – не священники. Церковь – все мы, люди. И Бог среди нас, грешных…

– Что делать с этими людьми? – спросил я батюшку.

– А это к правоохранителям вопрос, – буднично изрек тот.

P.S.

Свидетели СССР и Зеленского

Через несколько дней, после моего отъезда, в Айбаши приехали «воронки». Власова изъяли из избушки, и арестовали за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Кроме того, было объявлено подозрение, что «Царская Империя» может курироваться Службой безопасности Украины.

Только за получение денег и указаний от СБУ «Императору» грозит десятилетний срок…

Но сколько таких судов идет по Руси?! Прямо сейчас…

В конце февраля 6 лет условно (вместо 7 реальных) получил очередной «Свидетель Иеговы» (организации, признанной экстремистской, запрещенной в РФ) житель Кемерово. Суды над иеговистами идут уже несколько лет.

Разгромлена экстремистская (запрещена в РФ) украинская секта «Духовный центр «Возрождение», которая имела филиалы в Москве, Мурманске и Кирове. Возглавлял ее… друг Зеленского, а деньги с обманутых, по версии следствия, шли СБУ.

Идет борьба с многоголовой экстремистской, запрещенной в РФ, организацией «Граждане СССР» (ее иронически называют «сектой свидетелей СССР»).

Жертвам там выдают «паспорта СССР» и обещают при восстановлении Союза по 14 млрд рублей каждому. Правда, взамен – свое имущество надо «поставить на баланс СССР» уже сейчас…

И, похоже, спасать обманутых — придется вечно.

Как говорят в Старой Майне мужики: посадили Императора? А толку-то. Сумашедшие себе другого найдут. Ищут люди что-то… А чего ищут? Черт их знает…

Взято отсюда

06.03.2024