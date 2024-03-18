Семья мальчика-героя из Белгорода скоро вернётся в отремонтированный дом

«КП» осуществит мечту мальчика-героя, заслонившего собой сестру под Белгородом

«КП» осуществит мечту мальчика-героя, заслонившего собой сестру под Белгородом

О героическом поступке мальчика Жени все узнали после слов губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он навестил в больнице 9-летнего Женю и 9-месячную Ангелину, раненых при обстреле их села Беловское.

– Поговорил с мамой ребят, которая всё время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку. За них переживает вся область, вся наша большая страна. Желаю всем скорейшего выздоровления!

С главой сельского поселения, при завершении работ по закрытию теплового контура. В пострадавшем доме ведётся ремонт.

Напомним, все произошло 14 марта. Женя рисовал, сидя, – так ведь удобнее! – на полу, Ангелина лежала рядышком на диване. Когда раздался грохот и посыпались оконные стекла, брат закрыл сестру своим телом.

Сегодня дети уже дома, правда, не у себя, семья временно разместилась у бабушки, ведь дом сильно пострадал. Но без своей крыши над головой долго они не останутся. Местные власти сразу взялись за ремонт.

– Мы собираемся до конца недели выполнить внутренний ремонт в доме, речь не только об окнах. Мы уверены, что до конца марта семья точно сможет переехать обратно. Конечно, поможем семье мальчика, уже собираем подарки: вещи, сладости, игрушки, все это вручим семье при переезде в обновленный дом, – рассказывает Глава администрации Беловского сельского поселения Сергей Ковалев.

Женя с бабушкой, у которой сейчас живёт семья.

Пока, как мы уже сказали, Женя с мамой и отчимом, сестренкой и двумя братишками живет у бабушки. Не бездельничает: когда мы приехали в гости к мальчишке-герою, он помогал своему дедушке – между прочим, бывшему военному, который служил в ГДР. Носил кирпичи, помогая строить гараж.

Краснея, Женя рассказал, что учебники остались в поврежденном доме, туда пока лучше не ходить, поэтому заниматься он сейчас не успевает. Зато свою гитару мальчик забрал с собой – играет по вечерам, развлекая всю семью. И, конечно, не забывает помогать маме, присматривает за младшими.

– Он мой главный помощник, – признается мама Жени Маргарита. – Всегда могу на него рассчитывать. И для меня было очень важно понять, что за младших он горой, что он бросился сестренку спасать, не думал о себе.

Женя с мамой и сестрёнкой Ангелиной

Спасибо за этот подвиг Жене говорит и редакция «Комсомольской правды». И, конечно, мечта мальчика о ноутбуке (в ней он признался корреспонденту «КП») обязательно сбудется – от «КП» мы подарим его самое ближайшее время. И обещаем обязательно позвонить по видеосвязи – послушать любимые песни героя!

Мама и отчим, Женя, Ангелина и двое младших братишек Илья и Ярослав.

В ближайшее время школьника найдет и награда от Следственного комитета. О подготовке распорядился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как нам объяснили местные следователи, они ждут информацию из Москвы и готовятся организовать торжественное мероприятие.

Взято отсюда

19.03.2024