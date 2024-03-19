Сергей Цивилев и Валерий Фальков дали старт проекту межвузовского кампуса «Кузбасс»

Губернатор региона и министр науки и высшего образования РФ заложили первые камни будущего студгородкаКсения БОГДАНОВА

Губернатор Сергей Цивилев и министр науки и образования РФ Валерий Фальков заложили первые камни в проект современного межвузовского кампуса «Кузбасс». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе 18 марта дали старт проекту по строительству межвузовского студенческого кампуса «Кузбасс». Первые камни для будущего основания заложили губернатор Сергей Цивилев и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Торжественная церемония прошла сразу в двух городах: Кемерове и Новокузнецке. Кампус расположится в северной и южной агломерациях региона – в Кемерове на базе Кемеровского государственного университета и в Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета. Он будет включать не менее 10 тысяч мест для проживания студентов.

В кампусе будет все, что нужно молодым людям для учебы и комфортной жизни. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«Проект по созданию межвузовского студенческого кампуса «Кузбасс» поддержал президент России Владимир Путин. Здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной жизни, учебы и работы. Кампус станет центром молодежной активности, а совместные усилия студентов и преподавателей будут способствовать развитию технологий. Те усилия, которые мы все вместе вкладываем в этот проект, вернутся Кузбассу вашими студенческими наработками и научными достижениями, которые будут развивать наш регион», – отметил Сергей Цивилев.

Валерий Фальков рассказал, что работа по проектированию будущего кампуса уже началась, намечены основные подходы к его строительству.

Торжественная церемония прошла сразу в двух городах: Кемерове и Новокузнецке. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«Работы еще очень много, но Кузбасс – это земля сильных и смелых людей. Я поздравляю в первую очередь школьников, которые придут и будут получать здесь образование, студентов, индустриальных партнеров и всех жителей Кузбасса. Регион развивается и, конечно, без образования и науки это развитие невозможно. Спасибо за приоритетное внимание к развитию университетов, научных институтов. Мы со своей стороны, как профильное министерство, будем максимально вовлекаться во все соответствующие проекты», – отметил глава Министерства науки и высшего образования РФ.

На камнях, которые министр и губернатор заложили на стройплощадке, выгравирована надпись: «На этом месте будет построен межвузовский студенческий кампус «Кузбасс». Здесь студенты будут учиться, творить, совершать научные открытия на благо Кузбасса и России».

Над созданием проекта кампуса работает народный архитектор России, почетный житель города Кемерово Олег Ражев. В ходе обсуждения идей по его строительству Сергей Цивилев рассказал, каким будет студенческий городок. В кампусе будет все, что нужно молодым людям для учебы и комфортной жизни: лаборатории, научно-производственные базы, общежития, стадионы, фитнес-зоны, фуд-корты. Здесь же разместятся выставочные комплексы, технопарк, коворкинги. Эти объекты будут доступны не только для студентов, но и для всех жителей города. Губернатор подчеркнул, что кампус станет точкой притяжения молодежи, а также центром стратегического развития региона. До официального старта строительства регион примет участие в третьем конкурсе проектов по созданию университетских кампусов, который состоится в августе.

Площадка кампуса в Кемерове расположится на набережной реки Томи, возле Олимпийского парка и культурного кластера. Студенты будут жить и учиться рядом с развитой спортивной инфраструктурой, театром оперы и балета, музеями. Для создания южной площадки в Новокузнецке планируется провести реновацию действующих зданий Сибирского государственного индустриального университета, а также построить новые современные объекты.

В церемонии приняли участие представители молодежных и студенческих объединений. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Сергей Цивилев и Валерий Фальков 18 марта также открыли первый корпоративный университет Кузбасса. Проект создан на площадке Сбера в рамках решений Международной научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса». Конференция прошла в регионе в октябре 2023 года по инициативе Сергея Цивилева.

«Это будет корпоративный университет для всего Кузбасса, здесь смогут повысить квалификацию все активные, целеустремленные и перспективные специалисты. Он позволит готовить лидеров нового поколения, способных эффективно решать стратегические задачи на благо социально-экономического развития региона и страны», – рассказал губернатор.

Первым лектором корпоративного университета стал Валерий Фальков. Министр прочитал лекцию «Российская наука как основа суверенного развития государства». Он отметил важность реализации подобного проекта и выразил готовность всесторонне содействовать его развитию.

«Главная ценность в современном мире – это человек, а самые беспроигрышные инвестиции – в его образование. Поэтому создание корпоративного университета Кузбасса совместно со Сбером, у которого в этом плане наработан хороший опыт, – это правильный шаг. Мы готовы со своей стороны создавать условия для привлечения к процессу квалифицированных, интересных лекторов разных направлений деятельности», – подчеркнул Валерий Фальков.

Образовательная программа университета, посвященная научным кадрам, реализуется по инициативе губернатора в рамках проекта «Профессиональная команда – 2035. Кадры для КуZбасса». Ее первыми слушателями стали государственные и муниципальные служащие региона.

Взято отсюда

19.03.2024