Сергей Цивилев: Нет сомнений, что третий этап Яйского нефтеперерабатывающего завода будет реализован

Во время рабочей поездки в Анжеро-Судженск губернатор КуZбасса Сергей Цивилев оценил темпы строительства третьей очереди НПЗ на Яйском нефтеперерабатывающем заводе АО «Нефтехимсервис»Сергей КУЗНЕЦОВ

«Яйский НПЗ я посетил впервые в 2018 году, здесь был выполнен только первый этап, шло строительство второй очереди. Оно завершилось в 2020 году, и уже тогда мы решили, что для развития предприятия нужно выходить на большую глубину переработки. Это дорогой объект — инвестиции превысят 98 млрд рублей, технически сложное сооружение, и решиться на это, особенно в наше непростое время, было очень ответственно. Мы продолжаем строительство, работы идут четко по графику, нет никаких сомнений, что третий этап будет реализован», — заявил Сергей Цивилев.

В ходе реализации проекта будет построен современный комплекс депарафинизации мощностью 2 600 тысяч тонн в год, а также смонтированы установки замедленного коксования производительностью 1 340 тысяч тонн в год.

Возведение третьей очереди НПЗ ведется с учетом двух новых производственных площадок, которые открыты на базе ООО «АНГК» и ООО НПЗ «Северный КуZбасс». Сейчас мощность Яйского НПЗ составляет 4,5 млн тонн в год, таким образом, объем производства увеличился за счет новых цехов более чем на миллион тонн.

В настоящее время завод выпускает автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95, который соответствует экологическому стандарту Евро-5. Топливо пользуется широким спросом, поэтому реализуется не только в КуZбассе, но и в других регионах Сибири.

Главе региона рассказали, что ввод в эксплуатацию двух новых комплексов позволит увеличить глубину переработки нефти до 93%. В результате возрастет выпуск светлых нефтепродуктов и будет налажено производство товарного дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.

В нынешних экономических реалиях и с учетом возможных рисков, при разработке базового проекта предпочтение было отдано отечественным разработчикам. Так, например, завод «Кемеровохиммаш» изготовит производственное оборудование.

На заводе планируется создать порядка полутысячи новых высокотехнологичных рабочих мест. С этой целью реализуются совместные программы подготовки кадров компании «Нефтехимсервис» с образовательными учреждениями КуZбасса.

«Для жителей Анжеро-Судженска создание 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест очень важно. На заводе выстроена правильная работа по подбору персонала — они растят свои кадры в КуZбассе, плотно работают с колледжем в Анжеро-Судженске, привозят ребят и показывают им их будущие места работы. Молодежь всегда тянется ко всему современному, и важно, что здесь, в Анжеро-Судженске, им предлагается возможность реализовать себя на новом высокотехнологичном производстве. Кроме того, грамотно выстроена социальная политика — для сотрудников, которых привлекают на дефицитные специальности, уже построили современный, комфортный дом. Там человек оплачивает только коммунальные услуги. После того как отработает на предприятии 10 лет, он становится собственником квартиры. Сейчас планируют строительство еще одного дома», — рассказал Сергей Цивилев.

«Ожидания оправдались, есть работа, есть, где комфортно жить. Впереди грандиозные планы», — поделился Андрей Трибус с Сергеем Цивилевым положительными эмоциями.

Взято отсюда

28.02.2024