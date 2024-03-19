Сергей Шишкарёв: ГК «Дело» инвестировала полмиллиарда долларов в развитие зернового терминала на Юге России

Мощность зернового терминала ГК «Дело» в Новороссийске вырастет до 10,5 млн тонн

Мощности зернового терминала КСК в Новороссийске в этом году выросли примерно на 1 млн тонн — до 9 млн тонн, сообщил основатель Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Это позволит российским производителям значительно увеличить экспорт зерна в Китай, Африку и другие дружественные страны и укрепить ведущие позиции нашей страны на мировом рынке.

КАЖДАЯ ПЯТАЯ ТОННА – ИЗ РОССИИ

Сергей Шишкарев напомнил, что совсем недавно группа компаний консолидировала 100% акций зернового терминала КСК, выкупив долю американской Cargill.

Таким образом, крупнейший терминал в Азово-Черноморском бассейне по объёму перевалки зерна теперь полностью контролируется российской стороной. Что в целом с расширением его мощностей позволяет успешно решать государственные задачи по увеличению ключевого для страны зернового экспорта. Последний не только стимулирует динамичное развитие сельского хозяйства, но и обеспечивает приток валюты, стабилизирующий курс рубля.

По итогам прошлого сезона Россия поставила на экспорт рекордные 60 млн тонн зерна, заняв 20% всего мирового рынка.

«Мы инвестировали с 2006 года больше 500 миллионов долларов в удлинение причала, увеличение мощности перевалки. Сегодня мы видим на миллион больше, чем в прошлом году, это 9 миллионов тонн экспорта и дальнейшее увеличение мощности терминала до 10-10,5 миллионов тонн зерна», – рассказал предприниматель на полях крупнейшей транспортно-логистической выставки TransRussia, которая проходит в Москве.

По словам Сергея Шишкарева, компания увеличит мощности и другого своего новороссийского терминала – контейнерного НУТЭП.

«Планируем продлить уже построенный причал ещё на 100 с лишним метров, увеличить складскую оборачиваемость нашего комплекса и добиться годового объёма перевалки, приближающегося к 1 миллиону контейнеров в 20-футовом эквиваленте по году», – отметил он.

ПЛЮС 40 ПРОЦЕНТОВ К ПРОШЛОМУ ГОДУ

Наращивание мощностей ГК «Дело» позволит удовлетворить как текущий спрос, так и создать резерв на будущее. Для Юга России это означает новый импульс к экономическому развитию и новые рабочие места, для бизнеса и государства — новые возможности для экспорта и импорта самых разных товаров.

Неделей ранее президент России Владимир Путин призвал наращивать транспортную инфраструктуру для развития Юга России и Приазовья. В частности, речь шла об увеличении пропускной способности железных дорог, чтобы активнее использовать порты Азовского и Черного морей.

ГК «Дело» заблаговременно расширяет возможности своих портовых терминалов в Новороссийске, чтобы удовлетворить спрос отечественных производителей и импортеров на перевозки.

Группа компаний «Дело» является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы «Дела» перевалили рекордные объемы: зерновой отгрузил на экспорт 8,2 млн тонн зерна. Это почти на 40% больше, чем за 2022 год.

Взято отсюда

20.03.2024