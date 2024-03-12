«Шили на удачу в боевую машину»: уральские мастерицы покорили бойцов игрушечными Чебурашками, ставшими символом СВО

Мастерицы из Сысерти покорили бойцов на СВО Чебурашками, ставшими их талисманами

Лариса Мухлынина из движения "Тепло матери" в Сысерти вместе с мастерицами создает Чебурашек для бойцов в зоне СВО

Мастерицы движения «Тепло матери» в Сысерти снова прославились в зоне СВО. Умелицы, которые спасают жизни бойцам своими «одеялами-невидимками», теперь поддерживают боевой дух, отправляя военнослужащим талисманов – милых Чебурашек.

Игрушки в мастерской «сысертских матерей» сразу бросаются в глаза: среди маскировочных сетей, теплых вещей, военной формы, стоит целая коробка Чебурашек. Игрушки небольшие, поместятся в ладонь. Зато каждая, говорит основательница движения Лариса Мухлынина, сшита с теплом и любовью, потому и ценится бойцами на передовой.

11 марта в мастерскую движения "Тепло матери" принесли целую коробку Чебурашек для военнослужащих

Военнослужащие просят у уральских мастериц такие талисманы, чтобы положить их в рюкзаки, прикрепить к своей форме или повесить как брелок в боевую машину. Так Чебурашка точно принесет удачу.

Шить их начали более полугода назад и за это время успели сделать чуть больше тысячи экземпляров. О том, почему Чебурашки с Урала нарасхват в зоне СВО «КП-Екатеринбург» рассказала Лариса Мухлынина.

Таким Чебурашкам не страшны природные стихии

Любимый всеми мультяшный герой стал неофициальным символом специальной военной операции после выхода фильма «Чебурашка». Изображения зверька с большими ушами стали появляться на форме военнослужащих.

– На Украине после премьеры фильма Чебурашку объявили антигероем. Была информация о плакатах с перечеркнутым зверьком, и даже о том, что чучело Чебурашки сжигали. После этого начались акции «Зачебурашим», наши рукодельницы по всей стране стали шить и отправлять бойцам эти игрушки, – вспоминает Лариса Мухлынина.

Бойцы уверены, что такие талисманы приносят удачу

Акцию проводили и в движении «Тепло матери» весной прошлого года. Тогда бойцы попросили сразу 800 Чебурашек!

– Такое количество сразу мы, конечно, отправить не могли. Отправляли чуть меньше, по мере того, как шили талисманов. Чебурашек наши мастерицы шили абсолютно разные. Когда к нам приходили бойцы, парни их сразу же себе прикрепляли на шевроны, так у нас и пошло дело, – говорит Лариса Мухлынина.

Мастерицы создают Чебурашек из разных материалов

Мастер-классы по созданию Чебурашек-талисманов мастерицы из «Тепла матери» проводили не только в родной Сысерти, но и в соседнем Екатеринбурге. На таких уроках рукоделия шить милых зверков учились школьники.

Каждый Чебурашка – уникальный и неповторимый в своем роде. Конечно, какую-то часть игрушек волонтеры покупали. Но большинство все же сделаны вручную, с любовью.

Чебурашек мастерицы шьют уже с прошлой весны

Делают их разные рукодельницы, а потому у каждой своя изюминка: у кого-то Чебурашка держит в лапке маленький флаг России. А 11 марта мастерица Ольга Коробкова принесла в организацию целую коробку своих Чебурашек с бантиком из Георгиевской ленточки.

– Мне недавно написал боец один в соцсетях. Говорил, что очень хочет именно нашего, сысертского Чебурашку. Я одной рукодельнице показала его фотографию, и она сшила зверька ну очень внешне на него похожего, мордочка прямо совсем другая! – рассказывает Лариса Мухлынина.

Военнослужащие присылают мастерицам благодарности за Чебурашек. Фото: предоставлено Ларисой Мухлыниной

Шьются уральские Чебурашки тоже из разных материалов. Одни партии из флиса, другие – из грунтованного текстиля. Такому талисману не страшен ни снег, ни дождь, ни одна другая стихия.

Один такой Чебурашка из грунтованного текстиля уже стал звездой телевидения. Боец с позывным «Чича» рассказал военкору Первого канала, что его талисман был сделан специально для боевой машины его подразделения.

– Этот боец отсюда, из Сысерти. Как-то пришел он к нам и начал рассказывать, что к ним не доходит гуманитарная помощь, а о «Тепле матерей» он вообще узнал от сослуживцев. У одного из них был наш Чебурашка. Так ему этот зверек в душу запал, что чуть не выпросил его. Мы ему и сшили грунтованного Чебурашку – специально для их боевой машины, – рассказывает Лариса Мухлынина.

Целая коробка Чебурашек появилась в мастерской "Тепла матери"

Боец с позывным «Чича», получив сысертского Чебурашку, решил рассказывать о его приключениях. Публиковал и присылал фото зверька из Кольцово, с боевых заданий. Даже песни пел на видео, обязательно с игрушкой в кадре. Так «Чича» и прославил Чебурашек от «сысертских матерей».

– Машину эту, где сейчас живет наш Чебурашка, ребята ласково называют Нонной. Мы даже открытки присылали с посылом, что открытка для Нонночки.

Такого Чебурашку из грунтованного текстиля боец с позывным "Чича" "поселил" в боевой машине. Фото: предоставлено Ларисой Мухлыниной

А недавно у Ларисы Мухлыниной еще один военнослужащий попросил крокодила Гену. Чтобы Чебурашке было не скучно. Мастерицы уже сделали игрушку-талисмана.

Движение «Тепло матери» прославилось на всю страну после того, как их уникальные «одеяла-невидимки» спасли жизни 16-ти бойцам. «Невидимками» их назвали сами военнослужащие на передовой. За счет технологии они поглощают тепло тела человека, и поэтому ни один тепловизер вражеского дрона не увидит бойца. Так, из окружения вышли все 16 парней целыми и невредимыми глубокой ночью.

Взято отсюда

12.03.2024