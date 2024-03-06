Склоняли к интиму и обвинили в воровстве: Откровения казанской уборщицы на час

В Казани уборщица на час рассказала, чем опасна эта работа

По словам девушки, она зарабатывала на мытье по 100 000 рублей в месяц, но это был тяжелый труд, поэтому приняла решение распрощаться с этой профессией.

Есть муж на час, а есть и уборщица на час. И если в первом случае все давно уже отшутились как могли и представителям сильного пола все равно, что о них думают. То во втором – женщин подстерегают, что есть такие подводные камни, о которые не захочешь и шишку набить. Как оказалось, такая работа по вызову на дом может быть весьма опасна. Клиенты-мужчины воспринимают уборщицу на час как сексуальный объект, а их жены видят перед собой соперницу и начинают мстить.

24-летняя Маргарита Степанова приехала из Иркутской области в Казань по зову сердца. Познакомилась с местным молодым человеком по переписке в соцсетях. Собрала вещи и рванула к тому единственному, как она тогда думала. Но он ее спустя время бросил. Девушка осталась одна, в незнакомом городе и без средств к существованию. Возвращаться обратно не захотела. Единственное, что она хорошо умеет делать – это готовить и убираться. На это и было решено сделать ставку. Вот только в повара Маргариту не взяли, с образованием не вышло. Поэтому оставалось идти в уборщицы.

«Сначала я хотела пойти в клининговую компанию. Но там, как выяснилось, нужно было с 9.00 до 18.00 ездить по разным адресам и получать всего 2 500 рублей в день. Потом догадалась зайти на сайт бесплатных объявлений и разместить там анкету, указав цену по договоренности. Позже, конечно, об этом сильно пожалела», – рассказала «КП-Казань» девушка.

Как только она опубликовало свое объявление об уборщице на час, то ей тут же стали поступать звонки от потенциальных клиентов. Причем 80% это были мужчины. Тогда Маргариту это ничуть не смутило. Первым делом она обрадовалась и уже в мыслях представляла, как будет грести деньги лопатой. Но как она ошибалась. Поняла это, когда переступила порог одной злополучной квартиры на проспекте Победы.

«Дверь мне открыл мужчина лет сорока, в одних трусах. Было лето, и я списала это на жару. Проходите, говорит, налево, надо тут в комнате убраться. А то вечером жена приезжает, а у нее здоровья нет на это. Захожу, а там бардак. Видно, что была попойка. Кругом бутылки, бычки от сигарет», – рассказывает девушка.

Попросив тряпку, швабру, веник, совок и таз с водой, она приступила к работе. И тут началось. Клиент ни с того, ни с сего начал интересоваться, есть ли у нее мужчина, а после и вовсе перешел к интимным вопросам. Сказать, что девушку это насторожило, будет мало. Она нарочито стала говорить, что она замужем и у нее трое детей. Но мужчину в трусах это ничуть не смутило, а, видимо, даже наоборот.

«Поворачиваюсь, а он уже совсем голый стоит, смотрит на меня и удовлетворяет себя. Я ему, мол, мужчина, угомонитесь. А он и отвечает: «Я с похмелья, очень хочу. Поцелуй меня туда, пожалуйста. Я тебе сверху три тысячи накину». И тут же схватил меня рукой за голову и пытался нагнуть. Я стала кричать и брыкаться», – с ужасом вспоминает уборщица.

По ее словам, мужчина успел сделать свое грязное дело и попросил прощения, протянул ей пятитысячную купюру и быстро выпроводил из квартиры. Маргарита тогда почувствовала себя униженной и оскорбленной, но в полицию так и не пошла. Как она сказала, ей не до всех этих разбирательств, нужно было зарабатывать, а не таскаться по инстанциям.

С того момента девушка зареклась, что больше ни шагу на вызов в квартиру к одиноким мужчинам. Только к женщинам, пенсионерам и семейным. Вот и взялась за заказ от одной пожилой пары. Позвонила женщина из поселка Мирный и попросила убраться в частном доме за 10 000 рублей. Обещала даже за такси туда и обратно заплатить, а также предоставить весь необходимый инвентарь.

Приехав по указанному адресу, девушка ужаснулась. В доме только что сделали ремонт и нужно было сначала убрать строительный мусор, который оставили рабочие. Сказано, сделано. После чего настало время отмывать все полы и стены. В общем работы все равно непочатый край. Но и тут не обошлось без «приключений».

-Там помимо женщины был и ее муж. Им обоим в районе 60-ти лет. Супруг клиентки всячески пытался мне угодить – то чай предложит, то фрукты, то выйти покурить звал. Ну и в целом, улыбался, общаясь со мной. Жена же постоянно пресекала его попытки. Дескать, не отвлекай девушку, чем быстрее закончит, тем лучше. А когда я собралась уходить, то она меня остановила со словами: «Так, а где золотое кольцо?!» – рассказывает Маргарита.

Девушка опешила от такого вопроса. Но супруга слишком вежливого пенсионера все утверждала, что на комоде лежало золотое кольцо с бриллиантом, а сейчас его там нет. В шоке от обвинений в воровстве Марагарита пыталась донести до хозяйки, что никакого кольца она не видела и ничего не брала. Но та была непреклонна.

«Пришла перед мужем моим повертелась, покрутилась, мозги ему запудрила и золото решила к рукам прибрать?! Ну, ничего, сейчас полицию вызовем, сразу во всем признаешься!» – начала угрожать заказчица.

На скандал из другого конца дома прибежал супруг и стал успокаивать свою пассию. Как рассказала девушка, провожая ее за крыльцо, он объяснил, что кольца там действительно не было. Мол, жена просто ревнует его ко всем молодым особам, ощущая себя старой в их присутствии. Оттого и скандалит. Угомонив ее, мужчина все же перевел на карту уборщице 10 000 рублей и вызвал ей такси.

Очередной неприятный инцидент произошел с Маргаритой, когда ей поступил заказ от трех студенток с улицы Чистопольская. Они снимали там квартиру и устроили настоящий бардак, отмечая 8 Марта. Они рассказали, что соседи уже пожаловались хозяйке на шум и громкую музыку. Она должна была скоро прийти, поэтому нужно было срочно привести квартиру в порядок. За все про все уборщица попросила 5 000 рублей. Студентки согласились. Но в итоге Маргарита поработала бесплатно.

«Получается, когда я приехала, они уже собрались на выход, съезжать. А мне наплели, что у них сейчас экзамен и им нужно срочно бежать. Я осталась одна и как договаривались все убрала за ними. На это ушло несколько часов. Сижу, жду, а студенток этих все нет и нет. Давай звонить одной из них на мобильный, а номер недоступен. Так и прождала до ночи. В итоге ни они, ни хозяйка не пришли», – с обидой вспоминает девушка.

Не выдержав больше, она вышла из квартиры и захлопнула дверь на замок. Решила вернуться на следующий день и во всем разобраться. Пришла обратно, начала стучаться, ей никто не открыл. Телефон студентки по-прежнему был недоступен. Тут-то терпение Маргариты и лопнуло. Она решила навсегда порвать с профессией уборщицы на час.

«Не могу сказать, что эта работа состоит лишь из домогательств, клеветы и обмана. В моей практике встречались и добросовестные клиенты, за счет которых я зарабатывала по 100 000 рублей в месяц. Вот только физически это все равно очень тяжело, и меня даже на полгода не хватило. Так что, если вам дороги нервы и здоровье, не советую этим заниматься», – подытожила девушка.

Сейчас она дистанцировалась от подобного занятия и больше не катается со шваброй по адресам. Поступила на работу в колл-центр одной финансовой организации и пока довольна ею.

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Взято отсюда

06.03.2024