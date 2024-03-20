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Скучает по гречке и разрабатывает мобильные игры: Посмотрите на красавицу из Карелии, завоевавшей корону «Миссис мира»

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27-летняя разработчица игр из Карелии завоевала титул «Миссис мира»

Скучает по гречке и разрабатывает мобильные игры: Посмотрите на красавицу из Карелии, завоевавшей корону «Миссис мира»

Арина поразила жюри красотой, умом и кокошником. Фото: предоставлено героем публикации

Арине Крышко 27 лет. Она из Петрозаводска и гордится красным дипломом по специальности бизнес-информатика. Ее хобби – коллекционировать титулы королевы красоты. На днях девушка стала миссис мира по версии INTERNATIONAL UNIVERSAL. Конкурс проходил в Малайзии, а в родной Карелии за нее болели семья и друзья.

– Я участвую в конкурсах красоты с 17 лет, – говорит Арина. – Горжусь титулами мисс Калерия и мисс «Наследие России – 2020». Этот конкурс был особенно сложный и ценный. Нужно было представлять свой регион, рассказывать об интересных местах. Слушая других девушек, я поняла, какая у нас большая и красивая страна.

В мировом конкурсе Арина решила участвовать от скуки. Девять месяцев назад она вместе с мужем переехала из Карелии в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Случайно увидела, что здесь проходит конкурс и написала организаторам.

Победительнице 27 лет. Фото: предоставлено героем публикации.

– В России у меня не было свободной минуты, я помогала с организацией конкурсов красоты, была тренером по фитнес-аэробике, ездила на соревнования. Хотелось такой же движухи и здесь, – говорит россиянка. – Я поговорила с директором конкурса. Так как в России нет представительства, то меня взяли представлять нашу страну без отбора. Оказалось, что мировой конкурс не такой сложный, как российские. Дома всегда плотный график, много мероприятий и заданий. А здесь было собеседование с жюри и несколько выходов на подиум.

Пока Арина за рубежом, скучает по гречке и творогу. Фото: предоставлено героем публикации

Арина покорила жюри эффектным костюмом с красным кокошником, который сделала сама, а так же спортивным танцем. Ведь она – кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике и даже становилась чемпионкой России в этой дисциплине.

Арина – чемпионка России по фитнесс-аэробике. Фото: предоставлено героем публикации.

– Собеседование с жюри было несложным, – говорит победительница. – Меня спросили, что я сделаю, если проиграю. Я ответила, что стану лучше и вернусь.

Во время конкурса россиянка подружилась с участницами из Мексики.

– Они веселые и очень душевные, меня поразила участница с Филиппин, она подарила всем кошельки ручной работы, которые делают девушки, сидящие в тюрьмах. Это часть ее благотворительного проекта, она помогает оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни.

костюм девушка сделала сама. Фото: предоставлено героем публикации.

Девушка обратила внимание, что многие прилетали на конкурс с целой командой. А россиянке помогал только муж.

– У него нет никакой ревности к тому, что я оказываюсь в центре внимания, к фотосессиям, – рассказывает Арина. – Наоборот он меня во всем поддерживает. Я подарила всем участницам самодельные заколки. Это оказалась непростая работа, за месяц нужно было сделать 50 штук. Мы с ним ночами их клеили, чтобы все успеть. Ушло примерно 200 часов на эту работу.

А еще супруг отвечал за гардероб: следил, чтобы ничего не потерялось из одежды, необходимой для выступлений.

Россиянка подружилась с другими участницами конкурса. Фото: предоставлено героем публикации.

Арина работает гейм-дизайнером, участвует в разработке мобильных игр. А переехать семья решила из-за бизнеса супруга.

Пара из Карелии изучает природу Малайзии. Фото: предоставлено героем публикации.

– Когда мы собирались в Малайзию, я читала, что это мусульманская страна. Думала, здесь будет довольно строго, а оказалось, что все очень открытые и дружелюбные, – говорит Арина. – Здесь всю зиму сплошной праздник: сначала отмечают Дивали – индийский праздник света, потом Рождество, потом Новый год, а затем и китайский Новый год. Но здесь очень жарко. После Карелии непривычно. А еще мы скучаем без наших продуктов. Здесь нету гречки, творога и кефира. Пришлось перейти на овсянку. Зато в Малайзии очень красиво, мы успели съездить на отдаленные острова, где расположен коралловый риф и где спасают морских черепах. Это удивительное место.

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