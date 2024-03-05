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«Сначала думала, это ветрянка!»: российская туристка покрылась жуткой сыпью после отдыха на Пхукете

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Туристка из Новосибирска покрылась сыпью после купания на Пхукете

«Сначала думала, это ветрянка!»: российская туристка покрылась жуткой сыпью после отдыха на Пхукете

Василина отдыхала в Таиланде. Фото: предоставлено Василиной Катаевой

Василина Катаева – блогер-миллионник из Новосибирска. На днях она рассказала о неприятности, с которой столкнулась на отдыхе. После купания в море на острове Пхукет ее тело покрылось красной сыпью.

– Я улетела на месяц отдыхать в Таиланд, на Пхукет. В последние дни решила искупаться на пляже Банг Тао. Была в сплошном купальнике. Еще во время купания чувствовала небольшое покалывание, как будто что-то в воде бьется током. Я знала, что так кусается планктон, это было и раньше, поэтому значения я этому не придала, – рассказала КП-Новосибирск Василина Катаева.

Тело блогерши покрылось сыпью. Фото: скриншот из видео

«Сюрприз» ждал сибирячку на следующий день после купания. Она проснулась и почувствовала, что все ее тело чешется. Посмотрела в зеркало и увидела, что оно покрыто маленькими воспалениями-прыщиками.

– Я не знала, что это такое. Сначала думала, что это ветрянка. Потом – что это корь, герпес, подкожный клещ, песчаные блохи… Но в итоге оказалось, что это реакция моего организма на укусы планктона, – говорит Василина. – Мне объяснили, что надеть закрытый купальник было большой ошибкой. Планктон заплывает под него и думает, что попал в западню. Поэтому начинает вести себя агрессивнее. Меня он искусал в районе груди и живота – как раз в тех местах, которые были закрыты купальником. Мне посоветовали пропить антигистаминные и помазать тело мазью.

Василина уже вернулась в Россию. Зуд прошел, но маленькие красные пятна остались.

– Мой совет туристам: когда будете купаться, не надевайте закрытые купальники! Лучше отдать предпочтение более свободной и просторной одежде, – считает блогерша.

Могут ли быть укусы планктона опасны? С этим вопросом мы обратились к врачу-дерматологу Наталье Болдиновой.

– Укусы планктона не опасны, только если у вас нет на него аллергии. Она проявляется так же, как, например, после укуса пчелы, может произойти анафилактический шок. Для того чтобы избежать серьезных последствий после укуса планктона, нужно начать пить препараты против аллергии и мазать места укусов мазью на основе гормонов. Все должно пройти за 4 – 5 дней.

– Желательно во время лечения не загорать и не находиться долго на солнце: оно расширяет сосуды, и из-за этого аллерген может быстро разойтись по организму.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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Взято отсюда
05.03.2024

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