Стала бизнес-леди в 16 лет. Юная участница фестиваля ВФМ рассказала, как получила многомиллионные гранты на свой проект

Студентка колледжа получила 4 млн рублей на развитие бизнеса в России

Студентка колледжа получила 4 млн рублей на развитие бизнеса в России

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи съехались 20 тысяч участников – 10 тысяч из которых иностранцы, еще 10 – молодежь из разных регионов России. Все прошли жесткий отбор, из 300 тысяч человек остались самые активные и талантливые. Одну из участниц, Марию Котик, которая уже с 16 лет стала бизнес-леди, мы пригласили в открытую студию «Комсомольской правды» и узнали о секретах успеха.

НА ИДЕЮ СТАРТАПА ВДОХНОВИЛИ СОБЫТИЯ

– Я являюсь основательницей студенческого стартапа «Росток», полное название – Программа экологических захоронений домашних животных «Росток». На данный момент этот проект стал резидентом Сколково и технопарка высоких технологий Югры, и мы продолжаем развивать его до сих пор. Основная идея состоит в переосмыслении концепции обращения с останками домашних животных, а именно с использованием нашей разработки, первой в России биоурны для праха питомцев «ROSTOK URN PETS». С помощью данной системы возможно выращивать деревья памяти из праха, чтобы достойно и экологично проститься с любимцами.

– Я думаю, что здесь есть сразу несколько факторов. Первый – это в целом момент того, как начинался этот проект. Начинался он в период такого кризиса в жизни экзистенциального, когда я переосмысливала многие ценности и понимала, что однажды мы все столкнемся со смертью, и эта тема меня глубоко тревожила. И, таким образом, проект стал той самой идеей, которая, так или иначе, сглаживает мою тревожность на тему жизни и смерти. Поэтому я вижу проект не только как какую-то денежную жилу, но еще и как идеологическую историю, которая помогает мне и людям, которые пользуются нашей продукцией, переосмысливать важные для них и для меня вещи.

Стоит отметить, что мой отец тоже начал рано заниматься предпринимательством, он освоил свой первый бизнес в 19 лет полностью с нуля, это было первое рекламное агентство в нашем городе – городе Сургуте. И вот уже больше 25 лет он предприниматель с огромным стажем, и он мой идейный вдохновитель. Это человек, который показал мне, что можно с нуля совершенно с любого возраста начинать делать крутые, масштабные вещи, и в принципе, что все в жизни реально.

МНОГОМИЛИОННЫЕ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

– Вообще стоит отметить, что когда я только начинала осваивать этот стартап, было полное непонимание того, что делать. Потому что, когда ты только приходишь в мир, тебе 16 лет, и у тебя есть идея, которая зажигает твое сердце, но у тебя нет достаточно ресурсов, чтобы основать это дело, – ты начинаешь прибегать к различным конкурсам, акселераторам, программам. Слава богу, в России есть просто колоссальное количество возможностей для молодежи, чтобы привлечь как финансирование, так и команду в свой проект. И, таким образом, действительно, благодаря всем этим инициативам, благодаря грантовым конкурсам сейчас я смогла привлечь в свой проект почти 5 миллионов рублей. Мой первый грант был «Росмолодежь.Гранты» – это 300 тысяч рублей, получила в мае 2022 года. И на эти деньги мы смогли создать первую биоурну. Мало того, что полностью создать производственную цепочку, так сделать первые 600 образцов и бесплатно предоставить их в приюты, ветеринарные клиники моего региона, именно Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Сейчас все эти биоурны переданы окончательным владельцам. Стоит отметить также, что 50 биоурн мы передали приюту «Дай лапу», где тоже восполняется эта важная идейная часть, что все мы смертны, и если животные не будут вовремя покидать приют, то они могут стать деревьями.

Так и получилось, начиная с моего первого гранта, я поняла, что это действительно рабочая история, когда молодежь может, начиная с 14 лет, получать средства на свои проекты и развивать их.

– Да, действительно, с недавнего времени у нас стали поступать заказы из Белоруссии и Казахстана. Для нас это большая гордость, потому что мы никогда до этого не занимались медиапродвижением за границей. Просто совершенно случайно обнаружили, что проект получил медийный охват в этих странах, и сейчас мы планируем расширять охват реализации, в том числе и на эти государства, потому что видим в этом потребность.

– На данный момент у нас уже больше тысячи первых продаж, это тоже достаточно серьезный результат, с учетом того, что мы начали делать наши продажи всего лишь год назад, без серьезных вложений в медийную часть. Мы запатентовали наш продукт, мы его сертифицировали, то есть это полноценная рабочая история. И сейчас мы рассчитываем создать новый продукт, биоурну, но большего размера. Сейчас наша биоурна предназначена для животных весом до 20 кг, то есть это кошечки, небольшие собачки, но есть потребность, в том числе, и для больших собак, для больших животных. И в 2024 году мы планируем вывести на рынок большую биоурну и через 3-4 года, в том числе, апробировать разработку биоурны для людей. Потому что тоже есть колоссальный спрос на эту продукцию, регулярно приходят запросы. Понятно, что там нужен другой подход, нужно прибегать к помощи аналитических агентств, чтобы понять вообще, как это все можно реализовать законно в нашей стране, но мы будем к этому двигаться.

Мало того, что мы реализуем биоурны, мы развиваем идею парков памяти домашних животных. Это концептуальные места, где, мы считаем, вместо могил наконец-то могут расти деревья. Это такая экологичная альтернатива кладбищам, которые заполняют наши города. В прошлом году мы получили первый земельный участок 0,8 га в Сургуте под благоустройство первого в мире парка памяти, и в 25-м планируем летом его открыть.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОВЕТЫ МОЛОДЕЖИ

– На данный момент я являюсь одним из координаторов экологической стартап-лаборатории Сбера – «СберЭколаб». Эта лаборатория предназначена для молодых экологов со своими проектами, в том числе для ребят за рубежом. И я помогаю ребятам создавать свои проекты, показывая на примере, что свои инициативы реально осуществить в любом возрасте. Стоит отметить, что со Сбером у нас глубоко приятная история, потому что я принимала участие в молодежном акселераторе «СберZ» в 2022 году и заняла второе место, таким образом, привлекла еще 300 тысяч рублей в проект. Я до сих пор работаю с командой Сбера, они помогают мне развивать свой проект, помогают привлекать партнеров, инвестиции. И это тоже один из прекрасных примеров для площадок, чтобы освоить свои собственные проекты для молодежи.

– Вообще здорово. Это невероятно круто – видеть много иностранцев, общаться с ними. Я уже успела подружиться и с китайцами, и с ребятами из Ирана. Просто такой колоссальный заряд энергии, приятных эмоций, когда видишь счастливые лица и понимаешь, что все мы, люди, все мы живем ради чего-то большего, чем какие-то бытовые вещи. И это действительно поражает воображение.

– Сразу скажу, что никогда не поздно, никогда не рано начинать делать глобальные вещи, и для себя я это доказала, основав стартап в 16 лет, который работает. И основала я его без привлечения родительских денег, без чьей-то сторонней помощи, я действительно хотела привнести что-то свое в этот мир своими силами. И сейчас я могу по-настоящему гордиться достигнутыми результатами. Таким образом, хочется отметить для ребят, что нужно начинать, нужно пробовать, нужно искать возможности, нужно пробовать себя во всех конкурсах, которые дает государство. Нужно развивать в себе синдром упущенной выгоды, чтобы на очередной конкурс, на который не подал заявку, смотрел не просто как на упущенную возможность, а на возможность, которая могла бы изменить твой мир. Поэтому, когда только начинаешь, нужно хвататься за все, что только можно, чтобы продвинуться, найти новый смысл, новые идеи, новые команды. Это то, что я хотела бы донести.

Взято отсюда

14.03.2024