Стартовал новый историко-просветительский проект «Легенды Новороссии»

Цель проекта – в креативной живой манере донести до молодежи понимание исторического единства России и Новороссии, рассказать историю становления и развития этих исконно русских территорий

Стартовал исторический образовательный проект «Легенды Новороссии».

«Новороссия возникла при правлении Екатерины Великой как важнейший элемент ее геополитического замысла — прорубания для России второго, южного окна в Европу, — комментирует проект научный консультант, историк Александр Васильев. — К 1765 году в состав Новороссии были включены все пограничные административные единицы, а затем территория края несколько раз расширялась. К началу 19 века были основаны три губернии: Херсонская, Екатеринославская и Таврическая». Следует напомнить, что Новороссийский край демонстрировал выдающиеся экономические и культурные успехи и стал родиной многих знаменитых деятелей.

В советский период тема Новороссии исчезла из сферы гуманитарных исследований, замалчивалась в средствах массовой информации. История Новороссии «выпала» из образовательного процесса: не только современная молодежь, но и старшие поколения плохо представляют себе исторические связи этого региона с Россией, роль края в становлении Российской империи, а затем и Советского Союза.

Проект «Легенды Новороссии» ставит своей целью креативными мультимедийными средствами донести до целевой аудитории — молодежи от 14 до 35 лет — понимание исторического единства России и Новороссии. Современные цифровые технологии, молодежная «клиповая» культура и широкое распространение социальных сетей делают именно мультимедийные продукты наиболее эффективными средствами достижения поставленной цели.

Проект объединил пятнадцать роликов-мультфильмов, каждый из которых посвящен наиболее ярким эпизодам становления и расцвета территории Новороссии, людям, сделавшим ее авангардом русского мира, возвращению исконного края в состав современной России. Впервые в роликах использованы подлинные документы и предметы из архивов и музейных фондов России. Этот продукт может быть использован в школах и вузах для изучения истории Новороссии.

Все 15 серий историко-образовательного проекта выполнены в живой стилистике motion picture

Учитывая новизну и сложность темы, возрастающий общественный запрос на достоверную и доступную информацию о Новороссии, в рамках проекта «Центр просветительских проектов» в сотрудничестве с Музеем современной истории России организует и проведет также серию онлайн- и офлайн-конференций с целевой аудиторией в разных городах России. Первая такая встреча состоится в середине марта с участием студентов и школьников из Луганска.

А на площадке Музея современной истории в Москве (Тверская, 21) будут проведены три публичных обсуждения по вопросам истории и современности Новороссии с участием экспертов-историков, политологов, публицистов. Первая встреча-дискуссия прошла 22 февраля, темой ее стала «Новороссия: факты против мифов». Еще два паблик-тока запланированы на 7 и 21 марта. Трансляции мероприятий будут доступны во всех регионах РФ. Специально для обсуждения будет создан трехминутный ролик «Что такое Новороссия», а по итогам всех обсуждений планируется 20-минутный документальный фильм «Новороссия: история, смыслы, судьба», в котором выдающиеся историки совместно с художниками-аниматорами представят увлекательную историю становления и расцвета территории, которая когда-то была эпицентром русского прогресса.

Организатор проекта — АНО ДО «Центр просветительских проектов». Партнеры проекта — медиагруппа «Комсомольская правда», Музей современной истории России. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Новороссия – уникальное историческое, политическое, экономическое и культурное явление в истории России, сложившееся в XVIII веке и получившее колоссальное развитие в XIX – начале XX веков, сегодня, в XXI веке, вновь оказалось в актуальной общественно-политической информационной повестке. Сейчас на территориях, некогда входивших в состав исторической Новороссии, фактически формируется будущее российского общества и государства.

Взято отсюда

07.03.2024