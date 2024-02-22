«Там все в рамках приличия, просто фото со свадьбы!»: под Новосибирском пожаловались на учительницу из-за снимков в соцсетях

В НСО беременной учительнице вызвали скорую после разговора об «интимных» фото

В Новосибирской области жалоба из-за фото в соцсетях довела педагога до скорой. Кто-то написал претензию в Министерство образования региона на 25-летнюю учительницу. Ее вызвали на беседу и попросили объяснительную, после чего девушке стало плохо. Подробности – в материале КП-Новосибирск.

Педагог из отдаленного райцентра не похожа на героиню фильма «Очень плохая училка». 25-летняя Марина Л. носит строгие рубашки, юбки ниже колена и готовится стать мамой – находится на 4 месяце беременности. В ее соцсетях не найдешь фотографий с шумных вечеринок. Там сплошь кадры в обнимку с мужем и со студенческих годов. И то – не с бутылкой пива в руках, а с зачеткой.

– Марина Олеговна устроилась к нам в школу учителем русского и литературы в этом учебном году. Ее очень любят дети, родители уважают, – рассказали КП-Новосибирск в школе-интернате, где преподает девушка. — Однако, кто-то разглядел у нее на страницах какие-то интимные фото. В Министерство образования прислали жалобу. Нас попросили разобраться.

Ответ от ведомства. Фото: vk.com/podslushano_barainsk

«Учитель русского языка, литературы и истории школы-интернат Марина Л. размещала снимки интимного характера в публичном доступе», – гласила жалоба, которую анонимно опубликовали еще и в местных группах райцентра в соцсетях.

В Минобре обязаны были отреагировать на сигнал. Попросили дирекцию школы разобраться в случившемся, изучить страницы учительницы.

– Когда нам сообщили о жалобе, мы сразу же открыли ее страницу во «Вконтакте». Там не было никаких непристойных фотографий. Все в рамках приличия. Там просто фото со свадьбы. Да, они с мужем обнимаются, целуются, снимки сделаны на фоне храма, но все в рамках приличия! – рассказали КП-Новосибирск в школе.

На этих фото Марина — в белом платье, с покрытой головой. Муж в костюме с галстуком.

– Марина Олеговна написала пояснение. Никаких проверок в школе нет, ведь ничего не случилось. Кто написал жалобу, нам не говорят. Вообще история показательна: за учительницу сегодня пришли даже родители детей заступиться, ее все ценят и любят, – добавили в школе.

Тем не менее, Министерство образования ответило на запрос жалобщику следующее:

«Было проведено совещание руководителей образовательных организаций о соблюдении педагогическими работниками кодекса профессиональной этики. Также была проведена беседа с Мариной Олеговной. В настоящее время снимки удалены», – говорится в официальной бумаге от ведомства (ее выложили в соцсети). Педагогу действительно на всякий случай пришлось удалить фото, где она в щеку целует мужа.

Как рассказали КП-Новосибирск знакомые учительницы, на фоне происходящего у Марины начались проблемы со здоровьем.

– Стресс сильно сказался на ней. Сегодня утром ей вызывали скорую из-за высокого давления, а ей сейчас нельзя нервничать. Она ждет ребенка, а тут приходится оправдываться непонятно за что, – рассказали КП-Новосибирск знакомые девушки.

На защиту Марины встал депутат Барабинского района Константин Терещенко:

– Я напишу обращения в Министерство образования и следственный комитет. Хочу, чтобы они установили автора жалобы. Уже не раз поднимался вопрос в Госдуме, что к анонимным жалобам нужно относиться осторожно. Есть те, где действительно человек сообщает о преступлении и боится быть раскрытым. А есть такие, которые человеку могут испортить жизнь. Нужно различать такие вещи, – рассказал КП-Новосибирск Константин Терещенко.

До самой девушки и ее супруга дозвониться не получилось.

КП-Новосибирск обратились за комментарием по поводу данной ситуации в Министерство образования НСО:

– Мы готовим официальный комментарий, – заявили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

В Минобре Новосибирской области так прокомментировали скандальную историю и их ответ о «необходимости удаления фотоснимков», который разошелся по соцсетям:

– Официальный ответ министерства, который использовали соцсети, был подготовлен на обращение, поступившее в адрес министерства от жителя города Куйбышева. Это обращение содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике. Таким образом, произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях.

При этом в Министерстве образования на вопрос КП-Новосибирск затруднились ответить была ли на присланных фотографиях изображена именно учительница Марина Л. или какой-то другой человек. КП-Новосибирск направила официальный запрос в ведомство, чтобы понять, удалось ли идентифицировать личность девушки, которая была на фотографиях, приложенных к жалобе.

Педагог написала объяснительную. Фото: личный архив героев публикации.

А сама учительница в разговоре с КП-Новосибирск отметила, что не знает, о каких фото в жалобе идет речь. Поэтому на всякий случай удалила фото, где целует мужа на свадьбе.

– Я не знаю, какие на меня прикрепили фото. Дело в том, что у меня на стене (прим. ред.: в соцсетях) других не было, – рассказала КП-Новосибирск Марина.

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Взято отсюда

22.02.2024