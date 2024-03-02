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«Теперь это наш гимн»: Участник спецоперации снял клип в честь женщин, которые накормили его домашней едой в Ростове

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Помогающие раненым ростовчанки сделали своим гимном песню, которую написал военный

«Теперь это наш гимн»: Участник спецоперации снял клип в честь женщин, которые накормили его домашней едой в Ростове

Участник спецоперации, которого накормили отменным обедом в Ростове, написал в честь девушек песню. Фото: предоставлено героем публикации

– В такое непростое для воинов время, девчонки наши – волонтеры, вы очень-очень нам нужны, – начинается песня, которая стала гимном женщин, помогающих бойцам.

Вот уже больше года дончанки, называющие себя «кулинарными войсками», кормят горячими обедами раненых участников спецоперации. В сообществе «ХоZяюшки Дона» около семидесяти человек.

Ольга Диденко говорит, что их движение объединило женщин самых разных профессий. Врачи, учителя, госслужащие в свободное от работы время варят борщи, пекут пироги, жарят котлеты. А потом везут еще горячую домашнюю еду туда, куда приходит состав с ранеными. Прямо на перроне волонтеры разворачивают настоящую столовую.

– Очень хочется накормить ребят вкусным, домашним. И тут история даже не о пирожках. Вы не представляете, насколько для парней важна такая поддержка, – рассказывает Ольга Диденко.

Военные в свою очередь тепло благодарят хозяюшек. А один из них – 28-летний артиллерист – в знак признательности даже написал песню, посвященную «кулинарным войскам».

Как рассказал Назарали «КП-Ростов-на-Дону», его ранило во время обстрела. Мужчину с переломами и контузией на вертолете доставили до госпиталя в ЛНР, а затем на поезде отправили в другую больницу.

И вот во время остановки на Дону он и познакомился с «кулинарными войсками».

– Мы с ребятами в тот момент давно не ели домашней еды. Девчонки безумно вкусно нас накормили. Такая поддержка меня очень тронула.

Назарали захотел сделать что-то для волонтеров в ответ. В поезде задумался о том, как лучше это сделать.

– Вначале хотел заказать что-нибудь полезное и нужное и передать с курьером. Но дело в том, что место, куда приходит состав с ранеными, афишировать нельзя.

И тут Назарали вспомнил, что когда-то в школе неплохо писал стихи.

– Самый первый стих придумал в пятом классе, – говорит боец.- Я решил написать песню для этих прекрасных девушек.

Мужчина признается, что идеальной рифмы добился не сразу.

– Пришлось раз 10-15 переписывать. А вот спеть и наложить на слова музыку попросил знакомого.

Когда аудиодорожка была готова, Назарали смонтировал клип. Трогательный текст и лиричную мелодию он наложил на фото девушек, встречающих бойцов с горячими обедами. Когда все было готово, мужчина отправил клип волонтерам.

Назарали признался, что не ожидал такой бурной реакции.

– Меня девчонки так тепло благодарили, что, кажется, еще немного — и я бы прослезился.

По словам самих хозяюшек, песня тронула их до глубины души.

– Теперь это наш официальный гимн и мы гордимся тем, что его написал настоящий герой, защитник своей страны, – добавила Ольга.

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Взято отсюда
02.03.2024

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