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Только подгузников уходит полторы тысячи в месяц: как живет мама четверни из Ростовской области после выписки из роддома

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Медсестра из Ростовской области стала мамой сразу четырех малышек

Только подгузников уходит полторы тысячи в месяц: как живет мама четверни из Ростовской области после выписки из роддома

Алена и Александр Гордиенко стали родителями четырех девочек. Фото: пресс-служба Перинатального центра

Жительнице Матвеево-Курганского района Ростовской области, 28-летней Алене Гордиенко, скучать некогда. Женщина не всегда находит время на сон, а о шопинге забыла давно. Но о своем укладе жизни она рассказывает с радостью. Ведь хлопоты и суету в жизнь Алены и 34-летнего Александра принеси четыре долгожданные дочки.

Супруги говорят, что для них это подарок судьбы. Детей Алена и 34-летний Александр хотели давно, но получилось не сразу. Когда наступила долгожданная беременность, на первом УЗИ Алене сказали, что у нее тройня.

– Одна дочка спряталась. Только во время следующего исследования врач сказал, что у нас будет четверо детей. Сразу скажу – беременность естественная. ЭКО не делала, а то у меня все об этом спрашивают, – рассказывает женщина.

В роддоме мама и малышки провели больше месяца. Фото: Перинатальный центр

Роды прошли благополучно, хотя из больницы маму и девочек выписали далеко не сразу. Девочки родились с весом 1 700 граммов, 1490 граммов, 1290 граммов и 1500 граммов. Больше месяца девочки находились в перинатальном центре, набирая вес и силы.

Сегодня Алена с девчонками уже дома. Накануне Маше, Ульяне, Лизе и Алисе исполнилось три месяца.

– Дочки растут, набирают вес. Две малышки весят уже по пять килограммов с копейками, а их сестрички – по четыре с копейками.

Алена не скрывает, что нянчится сразу с четырьмя новорожденными трудно. Но многодетной маме помогают остальные члены семьи.

– У нас и смены расписаны, – улыбается Алена.

К слову, даже прабабушка помогает с девочками. Так, каждое утро она уделяет правнучкам пару-тройку часов. Затем ей на смену приходит свекровь.

– Маруся обожает ее. Как только слышит ее голос, сразу начинает улыбаться. Мне кажется, бабушке она радуется больше, чем мне. Но я нисколько не ревную. У меня замечательная свекровь, самая лучшая. Мне с ней очень повезло.

Привлекают молодые родители и дедушку.

– Без свекра тоже не справились бы, – продолжает Алена. – В общем, в вопросах воспитания у нас настоящий семейный десант.

На выписку из роддома пришло много гостей. Фото: пресс-служба Перинатального центра

По словам женщины, она пока что ни разу не оставалась с девочками одна.

– Жду, пока они подрастут, – продолжает мама.

Трудно не только в плане присмотра, но и финансово. Так, только на смесь и подгузники в месяц у семьи уходит 70 тысяч рублей.

– В день тратим 50 подгузников, а в месяц это полторы тысячи штук. Смесь также «улетает». Одной банки хватает на день. Большой расход влажных салфеток – 160 штук в сутки.

Но Алена уверена, что семья справится с финансовой нагрузкой.

– Муж старается очень. Он трудится на заводе. Я тоже после декрета выйду на работу в больницу, я – медсестра. Наши девочки – самая большая мотивация для нас. Ради их улыбок мы готовы преодолеть любые трудности.

По словам Алены, с одной из них она уже успешно справилась.

– Удалось, наконец, синхронизировать их расписание. Это касается и кормления, и сна. Правда, вначале было непросто, особенно с едой. Бывало, что одна из дочек уже проголодалась, а остальные – нет. Приходилось тянуть время и не сразу давать ей бутылочку.

Многодетные родители научились организовывать «выходы в свет».

– Речь – о походах в больницу. Мы уже были в районной. Правда, с нами пошла свекровь и муж. Во время прогулки, а она у нас пока одна была, дочек сопровождали я, бабушка и тетя мужа. В общем, так и живем – весело и счастливо.

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Взято отсюда
03.03.2024

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