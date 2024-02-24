Только спокойствие: ростовчане выстраиваются в очередь, чтобы выплеснуть гнев в комнатах ярости

Как ростовчанам за деньги предлагают часами бить посуду, громить технику и избавиться от надоевшего компьютера в комнатах ярости

Ростовчанам предлагают справиться с гневом, яростью и стрессом необычным способом.

Ростовчанам, чьи нервы на пределе, предлагают справиться с гневом, яростью и стрессом необычным способом: сходить в специальную комнату ярости, где можно все бить и крушить. Причем, сколько душе угодно.

Обещают, что после такой разрядки клиент не только почувствует облегчение, но и вообще словно заново родится. Правда, психологи уверяют: есть более экологичные методы и важно убирать первопричину. Но обо всем по порядку.

– Это один из видов игровых тематических квестов. Такое сейчас очень модно, – объясняет сотрудница удивительной комнаты. – Как и в любом другом квесте перед тем, как начать все крушить, мы проведем для вас инструктаж по технике безопасности.

По словам собеседницы, их комната гнева открылась еще в ноябре, но из желающих в ней побывать уже очередь, поэтому записываются заранее.

Для каждого в обязательном порядке – экипировка, состоящая из рубашки, шлема, маски и перчаток. После – начинается инструктаж. Затем – ставится подпись в журнале по технике безопасности. И лишь тогда можно идти в разгром.

– Маска и шлем уберегут вас от осколков, это точно. Но, если вдруг, что-то упадет на ногу, то тут только надежда на вашу обувь. Поэтому могу только посоветовать аккуратно все рушить, – добавила работница комнаты.

Как оказалось сбросить стресс таким способом – недешево. Предлагают не одну, а сразу несколько комнат с разным тарифом. Бюджетный вариант выйдет в три тысячи рублей, а максимальный – девять тысяч.

Так, в самом простом тарифе «Не просто посмотреть» на выброс отрицательных эмоций предоставляется ровно 45 минут. Здесь можно бить посуду, бутылки, кассеты и немного электроники.

Но, если чувствуете, что гнев гораздо сильнее и этого инвентаря не хватит, то есть вариант, который называется он весьма позитивно «Решать тебе». Стоит уже на тысячу дороже. Зато здесь под руку может попасться стул, пылесос, телевизор и даже офисный арсенал – монитор, клавиатура, принтер, компьютерная мышь и даже сканер.

Продлить удовольствие на 15 минут и крушить все в течение часа обойдется уже в пять тысяч. Для самых же нервных есть тарифы под жизнеутверждающими названиями «Только спокойствие» и «Не сломайся» – за семь и девять тысяч рэ пребывать в припадке ярости можно уже два часа.

На выбор – три комнаты. Первая – представляет из себя серое помещение с лампочкой. Также здесь есть жестяная бочка, на которой собран весь инвентарь для битья.

– Можно энергично и под музыку разбивать посуду и технику, а еще – ругаться, рыдать и кричать. Все равно вас никто не услышит. К тому же, в комнате можно выплескивать ярость не в одиночку, а с тем, на кого держите обиду, – рассказывает собеседница.

Вторая комната практически ничем не отличается от первой: те же стены из кирпича, окрашенного в серый цвет, но она немного попросторней.

– Веселье и хорошее настроение здесь гарантированы.

А вот комната под номером три отличается. Она отлично подойдет даже для битья подушками, ведь здесь очень много мягкого инвентаря и мебели. По словам администратора, здесь можно не только выплеснуть гнев, но и устроить с товарищами соревнования по меткости забрасывания мягкого инвентаря в баскетбольное кольцо, попрыгать на матрасах или просто разбросать игрушки. Правда, и ремонт после визита посетителей в ней делают гораздо чаще. Так что своего часа еще придется подождать.

О том, полезна ли такая комната для избавления от стресса на самом деле? Кроются ли за этим побочные эффекты? А также какие альтернативы избавления от злости еще существуют, рассказала ростовский психолог Наталья Манакова.

По словам специалиста, подобные «комнаты ярости» подойдут тем, кто испытывает сильные эмоциональные всплески:

– Однако важно понимать, что такой метод не является универсальным и может иметь как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, разрядка негативных эмоций через физическую активность может помочь сбросить напряжение и уменьшить уровень стресса. Это особенно актуально для людей, которые испытывают его на себе повседневно и не имеют других способов реализации своих эмоций.

С другой стороны, существует риск того, что такая практика может усилить агрессию и злость в долгосрочной перспективе. Использование комнаты для битья и крушения предметов может утвердить негативные паттерны поведения, вместо того чтобы помочь человеку развивать адаптивные стратегии управления эмоциями.

Взамен этому психолог предлагает чередовать стратегии. К примеру, помочь с управлением эмоций может физическая активность, практика медитации и глубокого дыхания, общение с близкими и обращение за помощью к психологу.

– Эти методы могут помочь человеку развивать здоровые способы реагирования на стресс и эффективно управлять своими эмоциями в различных жизненных ситуациях. При помощи различных техник получается убрать причины агрессии и стресса, которые лежат глубоко в психике и, как правило, заключаются в травмах детства и не выраженной агрессии на родителей. Нужно убирать корень проблемы, это эффективнее.

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Взято отсюда

25.02.2024