Трех дней для веселья достаточно: Как подготовиться к выходу из новогодних каникул

Психолог Ирина Коржаева: если организм сейчас хочет спать, дайте ему это

Психолог рекомендует в новогодние выходные по-настоящему позволить себе выспаться

Перед Новым годом многие мечтали о прогулках, безудержных танцах, походах в гости. Даже планы составили: 2 января – на Красную площадь, 3 – в парк на лыжах. 4 – в театр. И так далее.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала гипнотерапевт, клинический психолог Ирина Коржаева.

– Я бы порекомендовала не уходить сильно в отрыв (то есть не спать ночами, есть-пить, танцевать – прим. Ред.). Это раскачивает гормональные и эмоциональные качели, человек не может остановиться, вовлекаясь в карусель событий и эмоций. А организму через несколько дней будет очень нехорошо, психике будет еще хуже. И последствия могут растянуться и на месяц, и на полтора, а то и побольше. Любой «отрыв» должен быть гармоничный. Например, выпить много алкоголя – понятно, навредит организму. Ну, а немного выпить для настроения, для блеска глаз – почему бы и нет. А тем более, что сейчас вошло в моду безалкогольное шампанское, вино. А если вы не особо отрывались, в любом случае было бы неплохо вовремя переключаться между различными видами деятельности. Очень здорово вспомнить, что на улице потрясающая морозная погода, такой воздух очень «вкусно» вдыхать. Дыхание (недаром же в йоге этому уделяется большое внимание) – это способ заземлиться и стабилизироваться, для того чтобы в рабочую неделю входить уже в своем нужном ритме.

Ирина Коржаева рекомендует за оставшиеся дни начинать сокращать количество сахара, алкоголя. А еще по-настоящему позволить себе выспаться: «Самое главное – без насилия. Если организм хочет выспаться, то дайте ему поспать, вставайте в эти дни на два-три часа позже обычного времени пробуждения».

– Я, кстати, защищалась на тему сновидений и снов, психофизиологии снов, поэтому я точно знаю, что восстанавливается режим довольно быстро, – отмечает психолог. – За два дня до выхода на работу уже стоит возвращаться к своему графику, а до этого лучше дать организму выдохнуть и больше прислушиваться к себе.

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Взято отсюда

04.01.2024