Треть опрошенных россиян заявила, что задерживается на работе каждый день

А еще 13% сообщили, что работают вообще без выходных

13% респондентов сообщили, что вообще работают без выходных

Длительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет. В 2023 году этот показатель впервые за всю историю наблюдений достиг 7,17 часа. Оказалось, что больше всех работают рыболовы и администраторы, а меньше всех – сотрудники транспорта и сферы угледобычи. Сайт KP.RU провел свой опрос и узнал, как много россиян задерживаются на работе или трудятся в выходные.

Как оказалось, каждый третий опрошенный (34%) задерживается на работе каждый день, и из-за большого количества задач вынужден постоянно перерабатывать.

Еще 13% респондентов сообщили, что вообще работают без выходных. И даже когда у них все же выдается официальный день отдыха или отпуск, они вынуждены отвечать на рабочие звонки и сообщения, выполнять какие-то срочные задачи.

16% сообщили, что перерабатывают не на постоянной основе, но такое случается. Время от времени им приходится задерживаться после работы или выходить в выходной день.

10% россиян рассказали, что на основной работе они не задерживаются, но после этот они берут еще подработку, поэтому рабочий день у них получается значительно больше нормы, домой они приходят только, чтобы недолго поспать, а рано утром снова убегают на службу.

Таким образом, выходит, что работают больше нормы три четверти опрошенных и только четверть умеет разделять рабочее и личное время.

Так, 23% россиян отметили, что всегда работают строго по графику, уходят домой вовремя и никогда не задерживаются, не берут на работе дополнительные задачи и четко следят за тем, чтобы в личное время никто из коллег или начальства их не беспокоил.

А вот оставшиеся 4% и вовсе сообщили, что частенько работают меньше положенного. То они опаздывают, то уходят пораньше, то в рабочее время отпрашиваются, чтобы заняться личными делами. В результате работают они даже меньше, чем должны по трудовому договору.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,5 тысячи человек.

Напомним, ранее другой опрос сайта KP.RU показал, что больше половины россиян отвечают на рабочие звонки в нерабочее время.

Взято отсюда

06.03.2024