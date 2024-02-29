«Твой возраст – 5 лет, иди в детсад!»: родившиеся 29 февраля сибиряки рассказали о популярных шутках и вопросах

Родившиеся 29 февраля жители Иркутской области поделились историями из жизни

Есть определенное количество людей, для которых эта редкая дата – их день рождения. Фото: из личного архива героев публикации

2024 – год високосный. Еще с давних времен в народе бытует мнение, что в этот период у людей возникают различные проблемы, неудачи в личной жизни и прочие трудности. Дате 29 февраля повезло еще меньше. Считается, что это самый неудачный день в году. Но есть определенное количество людей, для которых эта дата – их день рождения. КП-Иркутск пообщалась с некоторыми именинниками и узнала, как они отмечают свой праздник и повлияла ли дата рождения на их жизни.

– 1988 год в котором я родился, был високосным. Я третий ребенок в семье, у родителей на тот момент уже были две дочери. Схватки у мамы начались вечером, 28 февраля. А уже около 11-ти часов утра следующего дня я появился на свет, – рассказывает 35-летний житель Иркутска Алексей Мороз. – Когда отец пришел забирать нас с мамой из роддома, он попросил врачей поменять дату моего рождения на 1 марта. Но не вышло.

В детстве праздник отмечали 28 февраля, но, став взрослым, Алексей решил перенести его на март из-за поверья, что раньше времени справлять именины нельзя. Сибиряк признается, что обиды за то, что реальная дата его появления на свет существует в календаре только раз в четыре года у него никогда не было. Наоборот, он чувствует в этом некую тайну и загадочность.

– Люди в моем окружении всегда спрашивают: «А как это? А когда ты празднуешь?». Это уже традиционный вопрос. В итоге меня поздравляют два дня: кто-то в последний день зимы, а кто-то принципиально уже 1 марта. Справляю праздник всегда шумно, в компании семьи, друзей и коллег, – рассказывает Алексей. – А когда наступает високосный год, я отмечаю именно 29 февраля. В свой 36-ой день рождения я поеду на малую родину – в Усть-Илимск, чтобы провести этот день вместе с родителями и друзьями детства. Очень этого жду!

Вот уже почти 20 лет Алексей вызволяет людей из огня, эвакуирует пострадавших с мест ДТП. Фото: из личного архива героя публикации

Считается, что люди, родившиеся в эту дату – особенные и могут быть наделены даром. Алексей признается, что каких-то сверхспособностей за собой пока не замечал.

– А вот закономерность того, что в високосный год происходят разные неприятности, я подметил уже в осознанном возрасте. Раньше даже не думал об этом. Но стараюсь относится нейтрально. Хочется верить, что я родился в эту дату не просто так!

У Алексея особая профессия. Вот уже почти 20 лет он вызволяет людей из огня, эвакуирует пострадавших с мест ДТП. На его счету десятки спасенных жизней.

А вот матери 19-летней Ольги Кобычевой из Ангарска врачи родильного дома сами предлагали изменить дату в документах. Девочка родилась в високосном 2004 году. Но женщина отказалась от этой идеи, поскольку решила, что, меняя число, можно изменить и судьбу ребенка.

– День рождения я отмечаю 1 марта. Всегда стараюсь справить его в кругу родных и друзей. Но в високосный год – как по документам. И если честно, мой настоящий день рождения бывает так редко, что мне даже становится очень волнительно накануне. Бывало и так, что 29-е февраля приносило мне неприятные сюрпризы. Например, могла поругаться с кем-нибудь. Но я стараюсь всегда взять из этого дня все только лучшее и положительное!

Самая частая шутка, с которой сталкивается Ольга в своей жизни, это то, что ее реальный возраст якобы намного младше, чем тот, что есть.

– В этом году мне исполняется 20 лет, но я все время слышу, что якобы мне всего лишь пять и мне еще нужно ходить в детский сад, – смеется Ольга. – Но я уже к этому привыкла и младше себя не ощущаю. К тому же это не дает мне сделать моя профессия. Я будущий учитель начальных классов и мне подобает выглядеть и вести себя соответствующе.

Самая частая шутка, с которой сталкивается Ольга в своей жизни, это то, что ее реальный возраст якобы намного младше, чем тот, что есть. Фото: из личного архива героя публикации

Вместе с Ольгой 29 февраля 2004 года в Ангарске появились на свет еще 8 детей. Уже будучи школьниками, они узнали друг о друге благодаря мероприятию, которое устроили в местном ЗАГСе. Несколько лет назад Ольга нашла даже их в социальных сетях, а с некоторыми поддерживала общение.

– У многих, кто узнает о том, что я родилась 29 февраля буквально загораются глаза. Они говорят, что я особенная и они никогда не встречали таких людей. У меня очень хорошо развита интуиция, я чувствую, когда меня хотят обмануть. Ни разу меня это не подводило. Я просто как будто всегда знаю правду.

В этом году горный инженер Никита Колосенок из Ангарска отметит свой 24-ый день рождения.

– Если честно, о том, что мой реальный день рождения выпадает на такую редкую дату, я не задумывался лет до 14-ти, пока не получил паспорт, – признается Никита. – Всю жизнь отмечаю праздник 1 марта, поэтому никогда не чувствовал какой-то несправедливости в том, что 29 февраля чаще всего не существует в году.

В магию чисел, приметы и суеверия Никита не верит. Чаще всего молодой человек сталкивается с изумлением от новых знакомых.

По традиции свой праздник Никита отмечает в кругу друзей. Фото: из личного архива героя публикации

– Постоянно задают мне вопросы. Мол, что «правда, что родился 29-го февраля?», «А как в документах пишут?», «Прямо везде эту дату ставят?». Но я уже привык. Утверждать то, что високосные годы несчастливые, я не могу. Все-таки в каждом периоде времени найдется как что-то хорошее, так и плохое. Например, в январе этого года я защитил диплом на «отлично», пока для меня он хороший.

По традиции свой праздник Никита отмечает в кругу друзей. Так совпало, что даты их именин находятся близко друг к другу.

– У друзей дни рождения 28 февраля, 1, 3 и 4 марта. Поэтому мы чаще всего собираемся вместе и отмечаем сразу все поводы. Но в этом году друзья не рядом. Кто-то ушел в армию, кто-то уехал работать на вахту. Поэтому именины я отмечу с родителями и младшими братьями.

– Число 29 состоит из двух цифр (2+9), которое в совокупности дает 11. Это энергия силы. Двойка в месяце рождения – это энергия Жрицы. Кроме того, двойка есть в числе 29, и, если мы складываем обе единицы в числе 11, это тоже будет двойка.

29 и 02 – это про какие-то противоречия, которые человек в себе может не понимать или гармонизировать. В людях, рожденных под этой датой будто борется лед и пламя. Но в то же время многочисленные двойки говорят о том, что они достаточно чувствительны, восприимчивы, сентиментальны. У них может быть хорошо развита интуиция, экстрасенсорные способности, предрасположенность к эзотерике, мистике, психологии. Такие люди очень наблюдательны и проницательны, но могут быть немного отстраненными или недоверчивыми. У них есть лидерская энергия, но чаще всего стоят они не у руля, а действуют как «серые кардиналы». Они достаточно спокойны и уравновешенны, у них есть дипломатические способности и они могут своей мягкой энергией гармонизировать пространство и энергию других. Таким людям очень важно иметь партнера в личной жизни и единомышленника в работе. Благодаря этому они чувствуют свою целостность.

Нумеролог считает, что в целом стереотипы о том, что 29 февраля это несчастливая дата – существуют лишь в голове. Как сам человек к этому относится, такая энергия вокруг него и будет. Именинники, рожденные в эту дату по-своему уникальны и исключительны.

Что касается даты 29 февраля 2024 года. По мнению Людмилы, опасаться этого дня не стоит.

– Сложив все цифры этой даты, получается третья энергия. Число этого года довольно позитивное. Тройка – это энергия изобилия, плодородия. Другими словами, что в этот день посеешь, то и пожнешь. Поэтому очень важно, в этот день создавать, созидать и закладывать какие-то начинания. Сделать что-то полезное, осчастливить себя и других людей!

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Взято отсюда

29.02.2024