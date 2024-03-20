Туристы выбирают курорты Кавказских Минеральных Вод

Росту турпотока способствует динамичное развитие индустрии гостеприимства

Отдых в глэмпингах набирает популярность. Фото: пресс-служба Минтуризма СК.

Юг страны традиционно входит в топ популярных направлений внутреннего туризма. При этом каждый из южных регионов по-своему уникален.

Ставрополье благодаря природно-климатическим условиям, бальнеологическим факторам и культурному наследию занимает значимое место на туристической карте страны, поэтому комплексному развитию региона уделяется особое внимание в рамках реализации государственной политики.

В последние годы туристы все чаще выбирают для отдыха Ставропольский край, где, помимо традиционного санаторно-курортного отдыха, доступны и другие виды туризма, в том числе этно-, агро-, спортивный и событийный туризм. В планах властей на ближайшее будущее – развитие промышленного туризма.

Стоит отметить, что положительная динамика по росту турпотока на Ставрополье отмечается из года в год, и, по прогнозам специалистов, востребованность региона среди путешественников продолжит повышаться.

– Туристическая отрасль – одна из самых быстрорастущих. Она уже превзошла доковидные показатели и продолжает набирать обороты. Более 9 миллионов туристов, посетивших Ставрополье в 2023 году, тоже тому подтверждение. Актуальная задача по всей стране – расширение номерного фонда. Мы на Ставрополье ее решаем. Инвесторы уже реализуют 46 проектов почти на 80 миллиардов рублей. Это позволит создать номера для почти 11 тысяч гостей и более пяти тысяч рабочих мест, – рассказывает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, развиваться отрасли помогает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по инициативе Президента России.

– Этот и другие механизмы поддержки помогают нам сделать ставропольские курорты еще более современными и привлекательными, – отмечает губернатор.

Кстати, в последние годы отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод выбирают не только пожилые люди и семьи с детьми, но и активная молодежь.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в минтуризма Ставрополья, на сегодняшний день одним из эффективных инструментов развития туризма является оказание государственной поддержки в виде субсидий.

Так, в прошлом году без малого 159 миллионов рублей направили на обустройство пляжей, строительство круглогодичных бассейнов, а также покупку туристского оборудования и снаряжения.

Еще более 36,2 миллиона рублей выделили на проведение событийных мероприятий. В их числе фестиваль «КМВ – заряд на 220!», приуроченный к 220-летию Кавказских Минеральных Вод. Праздничные мероприятия в рамках фестиваля прошли во всех курортных городах региона.

Так, в Кисловодске юбилей ярко отметили мультимедийным шоу «КислоVольт-220». В Железноводске порадовали туристов исторической реконструкцией «История курортного романа», в которой были задействованы более 200 актеров. А в Ессентуках к знаковой дате провели эногастрономический фестиваль и шоу воздушных шаров.

«История курортного романа» в Железноводске. Фото: пресс-служба администрации Железноводска.

Театральные, культурные и массовые мероприятия были подготовлены региональным минтуризма совместно с администрациями городов-курортов в рамках регпроекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– 220 лет Кавказские Минеральные Воды стоят на страже оздоровления страны. Благодаря таким событиям, как фестиваль, мы не просто наращиваем туристический поток, а создаем качественную среду, в которую посетившие однажды наш край люди стремятся затем вернуться, – отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

Шоу воздушных шаров провели в Ессентуках. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков.

Кроме того, порядка 132 миллионов рублей пошли на господдержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, в том числе глэмпингов. В этом году определены 10 победителей, которым будет оказана государственная поддержка. При этом трое из них получат такую помощь впервые.

– Возведение новых модульных гостиниц планируется в Шпаковском, Изобильненском, Минераловодском, Предгорном округах, а также в городах-курортах Пятигорск и Ессентуки, что значительно расширит линейку уже действующих в крае глэмпингов, – рассказывает Андрей Толбатов.

Всего в рамках господдержки до конца текущего года в эксплуатацию введут 214 номеров.

Тем временем в 2024 году Ставрополье получит из федерального бюджета субсидию в размере более 210 миллионов рублей.

По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, средства пойдут на реализацию общественных инициатив по развитию туристской инфраструктуры; продвижение событийных мероприятий, а также на реализацию проектов по обустройству муниципальных образований.

– Эти направления предусматривают поддержку и развитие туристской индустрии в Ставропольском крае, способствуют расширению туристической инфраструктуры, продвижению туристских мероприятий и улучшению туристического опыта региона, – отмечает глава профильного ведомства Андрей Толбатов.

Так, в этом году по результатам конкурсного отбора средства единой субсидии в размере 60 миллионов рублей планируется направить на обустройство пляжей и детских спортивных зон, приобретение оборудования, спортинвентаря и экипировки, а также на создание пунктов общественного питания. Часть средств пойдет на создание и развитие национальных туристических маршрутов; электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов; создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, включающих обустройство жилых и рекреационных зон, оборудование санитарных узлов, обеспечение доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание системы визуальной информации и навигации. Кроме того, на государственную поддержку могут рассчитывать проекты, направленные на развитие доступной туристской среды и инклюзивного туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Еще порядка 100 миллионов рублей из средств единой субсидии будут направлены на реализацию проектов по развитию общественной территории городов-курортов, включая мероприятия по обустройству центра города в соответствии с туристским кодом.

– Обустройство туристского центра города может включать в себя создание удобных и привлекательных мест для отдыха, развлечений, пешеходных зон, площадок для культурных и спортивных мероприятий, различных объектов инфраструктуры, архитектурных композиций и других элементов, способствующих улучшению качества туристического обслуживания, – разъясняют специалисты министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Новые места размещения создают на КМВ. Фото: пресс-служба Минтуризма СК.

По мнению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, новый импульс туристической отрасли края придаст создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Кавказских Минеральных Вод.

– Турпоток на наши курорты с каждым годом растет, следовательно, увеличивается и нагрузка. Потому главной задачей видим не только улучшать действующую инфраструктуру, но и создавать новые точки роста. Создание особой экономической зоны с несколькими инвестиционными площадками, где будут появляться новые санатории и гостиницы, поможет увеличить вместимость наших курортов к 2035 году почти на 50 процентов, – говорит Владимир Владимиров.

К примеру, в Кисловодске за счет особой экономической зоны можно увеличить мощности санаторно-курортного комплекса на 10 тысяч мест и дать местным жителям 30 тысяч новых рабочих мест.

– Это новый уровень развития для Кавминвод, к нему мы будем стремиться, – отмечает глава Ставрополья.

В особую экономическую зону туристско-рекреационного типа с особым налоговым режимом общей площадью 857 га входят инвестиционные площадки в четырех городах-курортах КМВ: «Солнечная долина» в городе-курорте Кисловодске, «Развалка» в Железноводске, «Капельная Балка» в Ессентуках и инвестиционная площадка «Бештау» на территории города Лермонтова у западного склона подножия одноименной горы.

Так, инвестиционная площадка «Солнечная долина» в Кисловодске площадью 627 га предполагает размещение 10 компаний с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей. Здесь появятся санатории, четырех- и пятизвездочные отели, апартаменты и виллы, которые смогут вместить порядка 10 тысяч отдыхающих. Также на территории «Солнечной долины» планируется построить кинотеатр, рестораны и бары, спа-салоны и магазины, а также парк с терренкурами, зеленым лабиринтом и фонтаном.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство клиник разного профиля, центра реабилитации, оздоровительного комплекса, станции скорой помощи, пожарного депо и логистического центра с автобусным терминалом и парковками.

В городе-курорте Железноводске инвестиционная площадка «Развалка» займет площадь в 120 га. На данный момент сформировано 33 земельных участка и подписано девять соглашений о намерениях на общую сумму 152,40 миллиарда рублей. Предполагается, что у подножия Развалки появится порядка семи тысяч новых койко-мест. К слову, сейчас их во всем курортном городе около 6,5 тысячи. Так что на площадке будет создан новый Железноводск со своим курортным парком и велотерренкуром. Здесь уже работают инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Присматриваются к площадке и зарубежные инвесторы.

В Ессентуках инвесторам предстоит осваивать и развивать район Капельной Балки в северо-западном районе города. По данным регионального минтуризма, здесь сформировано пять земельных участков на общей площади в 29 га. К реализации планируется два инвестиционных проекта на общую сумму 6,55 миллиарда рублей. Инвестплощадка «Капельная Балка» предполагает строительство шести санаториев на пять тысяч койко-мест. Реализация проектов позволит увеличить турпоток примерно на 170 тысяч человек в год.

Еще одной из самых привлекательных инвестиционных площадок региона стала гора Бештау в Лермонтове. В настоящее время ведется разработка проекта планировки территории на площади 80,8 га. Проектом будет предусмотрено строительство дорог, систем водоотведения, водоснабжения, газо- и электроснабжения, а также строительство санаториев, глэмпингов, благоустройство общественных территорий и обустройство бюветов минеральной воды.

Создание особой экономической зоны «Бештау» позволит Лермонтову полноправно называться городом-курортом.

– Сегодня особые экономические зоны играют весомую роль в экономиках государств. При этом они рассматриваются в качестве ключевых драйверов роста, способствуя интенсивному привлечению на территорию страны зарубежных инвестиций. Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны откроет новые горизонты для туризма края, ведь Ставрополье – это перспективная территория для выгодных инвестиций в туристскую индустрию уже сегодня, – подытожил Андрей Толбатов, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Вершина горы Бык – излюбленное место туристов. Фото: stavtourism.ru

Как отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, спрос на отдых и оздоровление на курортах Кавказских Минеральных Вод существенно превышает предложение. В рейтингах туристической активности страны Ставрополье занимает девятое место по турпотоку и первое – по длительности нахождения в регионе. В сезон санатории и гостиницы загружены на 100%.

– Сегодня на Кавминводах одновременно могут пребывать более 50 тысяч туристов. Забегая вперед, могу сказать, что по итогам реализации уже заключенных соглашений на строительство санаториев в ОЭЗ к 2035 году планируется создание около 14 тысяч койко-мест. Каждый турист для нас – инвестор. Он оставляет в регионе деньги, которые идут на улучшение благосостояния местных жителей, – сказал Денис Полюбин.

К слову, оборот сферы туризма в 2023 году вырос на 60% в сравнении с показателями 2022 года и составил более 43 млрд рублей. Рост прибыли наблюдается в сфере транспортных, медицинских, бьюти-услуг, продажи косметики, общественного питания и экскурсионных туров.

– Условия, которые мы предлагаем инвесторам в особой экономической зоне, позволят снизить затраты на реализацию проектов почти на 30%. А это повлияет на стоимость услуг, которые будут оказывать резиденты ОЭЗ. Также снижению цены на путевку в санаторий будет способствовать увеличение количества средств размещения, – рассказал глава краевого минэкономразвития.

Взято отсюда

20.03.2024