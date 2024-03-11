Юбилейные мероприятия по случаю 90-летия Жванецкого стартовали в Москве, а продолжатся за полярным кругом

6 марта исполнилось 90 лет со дня рождения писателя-сатирика, народного артиста России Михаила Жванецкого

6 марта исполнилось 90 лет со дня рождения писателя-сатирика, народного артиста России Михаила Жванецкого. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В этот день в Москве на доме по адресу: Лесная улица,4 с1, в котором жил и работал Жванецкий в течение 30 лет, открыли мемориальную доску.

Автор барельефа – скульптор, академик Российской академии художеств Владимир Соскиев.

В церемонии открытия, которая проходила под звуки гимна России, приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, вдова и сын Михаила Жванецкого, музыкант Евгений Маргулис, писатель Михаил Мишин, Евгений Гришковец, артист Леонид Барац, фотограф Юрий Рост…

Многие говорили, что Михаил Жванецкий не только любимый миллионами писатель-сатирик. Он – олицетворение эпохи. Его произведения по-прежнему актуальны. Его афоризмы на протяжении десятилетий находили понимание и цитировались очень многими. Как отметил Михаил Швыдкой, Жванецкий продолжил плеяду замечательных южнорусских писателей, в которой были Бабель, Олеша, Катаев… Он был органичным продолжением этой школы и в Одессе, и в Ростове, и в Москве, и в Ленинграде… «Жванецкий писал об Одессе как об утраченном рае. Так же Бунин писал о России, которой уже не было и не могло быть, но которая продолжала существовать в его сердце. Его будут читать всегда, потому что шутят все люди. А Жванецкий помогал и помогает жить!» — сказал Михаил Швыдкой.

Кто-то вспоминал, что о себе Жванецкий с иронией говорил: «Я не писатель, но очень хороший не писатель». Когда читаешь его тексты, с первых слов, кажется, что смешно. На самом деле у Жванецкого много пластов, он писал про очень глубокие, серьезные вещи. Именно поэтому его монологи надо перечитывать не один раз, чтобы понять, настолько глубокий смысл вложен автором.

Весь юбилейный год по всей стране будут проходить события, посвященные памяти Михаила Жванецкого. В феврале открыли памятник сатирику в Ростове-на-Дону. В городе, который он очень любил, и который ему напоминал родную Одессу. В день рождения писателя в московской галерее Artstory открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Жванецкого. И ещё одна выставка – в Санкт-Петербургском Театре им. Комиссаржевской. Петербург-Ленинград занимал особое место в жизни писателя. Несколько лет он работал завлитом в Ленинградском Театре миниатюр Аркадия Райкина. Именно там началась его всесоюзная слава писателя, автора и исполнителя сатирических миниатюр, хотя он начал писать свои монологи значительно раньше – ещё в студенческие годы в Одессе.

В городах России пройдет первый фестиваль «Портфель Жванецкого». Вдова писателя Наталья Жванецкая рассказала нам о замысле фестиваля: «Мы решили не ограничиваться столичными концертами и юбилейными мероприятиями, а обязательно выехать в другие города России. Миша очень любил гастролировать по стране. Любил публику – конечно, разную в каждом городе – за взаимопонимание, за отклик. Надеюсь, что этот первый фестиваль продолжится и в будущем, и мы организуем интересные мероприятия в разных городах».

Жванецкий, действительно, любил встречаться со зрителями нашей необъятной родины. Его язык и юмор был понятен всем, вне зависимости от возраста или национальной принадлежности. Стоило Жванецкому появиться на сцене с неизменным потертым, кожаным портфелем в руках, как зал встречал его аплодисментами и добрым смехом.

В рамках фестиваля, который проводит Культурный фонд Михаила Жванецкого, запланированы выставки и концертные выступления/чтения в российских городах.

21 марта в Норильском Заполярном театре драмы им. Маяковского (самом северном театре в мире) откроется выставка «Михаил Жванецкий: «Я шёл своей дорогой…»». Это дебютный проект фестивальной программы. На выставке в фойе театра будут представлены рисунки друзей Жванецкого: Резо Габриадзе, Юрия Норштейна, Франчески Ярбусовой; редкие фотографии, фрагменты рукописей, а еще полюбившиеся всем афоризмы сатирика, которые оформлены в интерактивную инсталляцию «Портфель Жванецкого». Они были неразлучны – никто не представляет Жванецкого на сцене без рыжего потертого портфеля, доставшегося ему от отца. Из портфеля, как из шляпы факира, появлялись страницы рукописей – Жванецкий всегда писал свои тексты от руки. Фрагменты миниатюр, фотографии из семейного альбома, рисунки друзей – это основа выставочного проекта, стартующего в крупнейшем в мире городе, расположенном за Полярным кругом, – в Норильске.

Норильский Заполярный театр драмы и сам по себе интересен. В нем начинали свой творческий путь народный артисты СССР Георгий Жжёнов, Иннокентий Смоктуновский.

Следующая выставка в рамках фестиваля Жванецкого в апреле пройдет в Новосибирске в Доме ученых Академгородка.

Готовится к изданию новая книга писателя-сатирика, в которую вошли его рассказы о животных.

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Взято отсюда

12.03.2024