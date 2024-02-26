В Астраханской области обнародовали результаты анализов на опасный вирус ящура

Власти региона опровергли информацию о вспышке

Власти региона опровергли информацию о вспышке

В Астраханской области начали распространяться слухи о вспышке ящура. Опасное заболевание, которое передается от животных, якобы обнаружили в селе Сахма Володарского района и теперь заставлять обрабатывать химическим средством колеса у проезжающих машин. «Комсомольская правда» решила выяснить, действительно ли в регионе выявлен ящур и какие действия предприняли власти. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях сообщили, что люди в костюмах стоят на мосту, останавливают машины и распыляют на колеса дезсредство. Со ссылкой на жителей говорится о вспышке ящура. При этом фактов гибели и уничтожения заболевших животных не приводится, как и объявлений с предупреждением. Как оказалось, случаев заболевания в селе просто не было. Об этом заявил руководитель службы ветеринарии Астраханской области Вячеслав Мамонтов:

– Данная информация о заболеваемости ящуром не соответствует действительности. На территории села Сахма проводятся диагностические мероприятия с целью установления возможного заболевания у нескольких сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности у населения. В конце января на территории села уже проводился забор крови у животных, который никаких особо опасных заболеваний не подтвердил.

Начальник районной ветстанции Гульжиян Аюпова также прокомментировала ситуацию:

– Повода для паники нет. В селе Сахма проводятся профилактические мероприятия. Вспышек особо опасных болезней животных на территории района не зарегистрировано.

Добавим, что ящур – вирусное заболевание, которое встречается как у скота, так и у людей. Им болеют и домашние, и дикие парнокопытные животные. По данным Россельхознадзора, отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизированные против ящура и содержавшиеся совместно с больными, длительное время могут быть вирусоносителями и являться потенциальным источником инфекции.

При этом люди инфицируются ящуром в основном через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.

В ведомстве сообщили, что существует ряд, направленный на предотвращение заражений. В них входит оборудование дезинфекционными барьерами места въездов на территорию объектов хозяйства, систематическая проверка животных, приобретение кормов, соответствующих требованиям.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что профилактические меры предпринимаются и при подтверждении вспышек ящура в других республиках. Так, в 2022 году из-за вспышки в Казахстане в Астраханской, Ростовской и Вологодской областях экстренно принимались исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию России возбудителя ящура, в том числе вводились ограничения на экспорт животноводческой продукции и кормов.

Взято отсюда

26.02.2024