В Барнауле отремонтируют дороги более чем на миллиард рублей

Городская администрация начала поиск подрядчиков, которые займутся работами

Всего найти подрядные организации требуется для 18 объектов

Больше миллиарда рублей направят в этом году на ремонт дорог в краевой столице. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в городской администрации, 11 марта были объявлены конкурсы по поиску подрядчиков.

Среди участков, на которых пройдут работы, числятся улица Островского на отрезке от Антона петрова до Новгородской, улица Фурманова от Павловского тракта до Власихинской, улица Гущина от Матросова до Северо-Западной и другие. Всего найти подрядные организации требуется для 18 объектов. Список участков составляли, отталкиваясь от количества жалоб на состояние полотна, которые поступали от барнаульцев.

Самые масштабные работы в этом году пройдут на улице Северо-Западной. Там отремонтируют несколько участков дороги общей протяжённостью больше 6 километров. Помимо ремонта полотна там обновят остановочные павильоны и трамвайные переезды, а также благоустроят территорию.

Начальная стоимость всех контрактов превышает миллиард рублей. А Подать заявки на участие можно до 22 марта.

В городской администрации отметили, что помимо ремонта существующих дорог в Барнауле в этом году в рамках национального проекта запланировано строительство новых магистралей. В частности, недавно завершился поиск подрядчика для укладки полотна на улице 280-летия Барнаула от улицы 65 лет Победы до улицы Попова. На участке проложат ливневую канализацию, обустроят новую проезжую часть, парковки и тротуары. Также на отрезке появится велодорожка и зелёная зона. Стоимость работ превысит 100 миллионов рублей

Также в этом году завершат строительство дороги на улице 65 лет Победы на отрезке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. В прошлом году на объекте уже проложили ливнёвку и перенесли часть инженерных коммуникаций. В этом году рабочим предстоит уложить новый асфальт, обустроить парковочные карманы и остановочные павильоны, а также установить уличное освещение.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле планируют отремонтировать и построить 24 километра дорог.

На барнаульских автобусных маршрутах №1 и №10 появятся новые большие автобусы

Взято отсюда

12.03.2024