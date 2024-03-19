реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле с размахом прошли масленичные гуляния вместе с БПЗ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жители повеселились и проводили зиму с напитками Барнаульского пивоваренного завода

В Барнауле с размахом прошли масленичные гуляния вместе с БПЗ

Масленица с БПЗ

В парках Барнаула в минувшие выходные весело отпраздновали Масленицу. Для гостей праздника подготовили разные развлекательные программы, а участие принял один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод.

Масленица с БПЗ

Всего на нескольких площадках города собрались тысячи барнаульцев. Самое масштабное празднование прошло в «Лесной сказке» и «Изумрудном». Горожане приходили на праздник в хорошем настроении, с радостью принимали участие в народных забавах и соревновались в перетягивании каната и других интересных конкурсах.

Масленица с БПЗ

К слову, Барнаульский пивзавод тоже подготовил программу для барнаульцев, а в качестве призов участникам вручили упаковки тонизирующего «АйЧая» всей вкусовой линейки. Как заметили барнаульцы, напиток обладает насыщенным вкусом и подойдет даже худеющим, так как содержит немного калорий.

Масленица с БПЗ

А для самых маленьких барнаульцев приготовили «АйЧай»-боулинг. Конечно, и дети не ушли без призов.

Масленица с БПЗ

Завершился праздник по традиции сожжением чучела, а напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокие оценки от жителей города за яркий и гармоничный вкус.

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод" ИНН 2222010839

Взято отсюда
19.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp