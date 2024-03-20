В Чувашии предложили штрафовать родителей, которые оставляют детей на бабушек

С подобной инициативой выступила начальник отдела по опеке и попечительству республики Лариса Ильина

Пока чиновники уверяют, дети могут видеться с бабушками когда угодно и сколько угодно.

Можно ли бабушкам или дедушкам забирать детей из детских садов и школ? Казалось бы, тут ответ очевиден. Родители зачастую заняты на работе или могут находиться в командировках, да и бабушкам и дедушкам в радость лишний раз повидаться с внуками. Впрочем, как выяснилось, есть иное мнение.

Так, в Чувашии по школам разослали документ за авторством начальника отдела по опеке и попечительству республики Ларисы Ильиной, которая призвала директоров учебных заведений докладывать «наверх» о случаях, когда за ребенком систематически приходят не родители, а иные родственники – бабушки, дедушки, дяди или тети.

Как выяснилось, чиновники усмотрели в подобной ситуации родители нарушают закон и даже могут получить штраф за ненадлежащий присмотр за своими детьми.

Подобные заявления вызвали настоящий шок среди чувашских родителей, которые тут же начали обращаться за разъяснением в различные инстанции. Информация оперативно дошла и до столицы. Так, депутат Госдумы Ирина Филатова назвала инициативу чувашских чиновников «опасной и аморальной самодеятельностью» и написала открытое письмо вице-премьеру России Татьяне Голиковой и главе Чувашии Олегу Николаеву. Свою позицию Филатова подробно изложила в соцсетях.

«Трактовка ситуаций нахождения с ближайшими родственниками несовершеннолетних как оставление их в опасности является циничным передёргиванием норм законодательства о защите семьи и традиционных ценностей, частью которых является многопоколенная семья, активное участие бабушек и дедушек в воспитании внуков», – написала Филатова.

По ее мнению, осознание необходимости личного, непрерывного присутствия рядом с ребенком на протяжении многих лет под угрозой дальнейшего отобрания его из семьи может стать веской причиной для принятия решений об отказе от рождения детей, что повлечет проблемы с демографией в стране.

«Администрация Чебоксарского муниципального округа не сдается, упорно не видит проблемы и причин гнева родителей, которые написали уже 1600 комментариев под постом про бабушек, и отчаянно продолжают отбиваться формулировками «вы нас не так поняли». Но поняли их верно. По версии Администрации, детям нельзя ездить на автобусе с бабушками без доверенности. А каникулы в деревне у дедушки и бабушки, в понимании закона местных чиновников, это практически уголовное преступление», – заявила депутат Госдумы.

В администрации Чебоксар уже заявили, что проведут соответствующую проверку и дадут оценку инициативе Ларисы Ильиной.

«Возможно, в действиях нашего должностного лица могут быть выявлены нарушения»,— заявила и.о замглавы администрации Чебоксарского муниципального округа Татьяна Иванова.

Отреагировали на ситуацию и в чувашском министерстве образования. Там поспешили успокоить родителей – никто штрафовать их за помощь в воспитании детей со стороны старших родственников не будут. Просто, в случае длительного отъезда, лучше перестраховаться и оформить необходимые документы.

«Поясняем, что временную опеку над детьми рекомендуется оформлять в случае отсутствия законного представителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица», – говорится в сообщении министерства образования Чувашии в соцсетях.

В ведомстве также намерены провести внеплановую проверку деятельности отдела по опеке и попечительству. Пока же родителей успокоили. Они могут оставлять детей с другими родственниками без всяких документов и расписок. Уведомлять органы опеки о том, что ребенок отправился поужинать к бабушке или отправился на дачу с дедушкой не надо. Впрочем, судя по обилию гневных сообщений в соцсетях, чувашские родители не уверены, что завтра или через месяц ситуация опять не изменится.

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Взято отсюда

21.03.2024